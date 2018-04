Drzé a hnusné ťahy zoznamky TWOO: účet vám vytvorí po kliknutí

Sme toho názoru, že internetové zoznamky predstavujú neuveriteľné riziká. O to viac, ak požadujú peniaze. Toľko hlásení o podvodných zoznamkách sme nemali za žiadne...

Nikdy ste si nevytvorili účet na TWOO? To nikoho nezaujíma

Prišiel vám email so znením, že vám prišla akási správa? To ale nikoho nezaujíma. My sme odhalili, že TWOO posiela naslepo vymyslené správy z rôznych vymyslených mien od neexistujúcich ľudí, dokonca aj na jednu IP adresu (server a domény, s totožným obsahom, čo je evidentné, že si nedávajú pozor a toto nemajú ošetrené). Ak by dorazil jeden email od vymyslenej osoby, asi to nebude tak nápadné, ako keď odrazu v bežný pracovný deň dorazí viacero emailov a ani jeden neobsahuje skutočného človeka, ktorého by sme poznali, či by mal spojitosť s emailovou adresou.

Kliknete na hlásenie a dostanete sa do svojho profilu na TWOO… počkať. Ako je to možné, keď ste si nikdy žiaden nevytvorili? Jednoducho jediným kliknutím na dokaz v spame sa vám vytvoril. Stretávame sa s týmto javom často, najmä všade tam, kde chcú veľmi rýchlo získať používateľa, respektíve obeť svojich praktík, zavádzaní a podobne. V prípade TWOO sme si až dnes všimli jednu zaujímavosť v emailovej správe samotnej.

Úplný spodok emailu obsahuje naozaj zvláštnu vetu, ktorá je nemysliteľná a predsa reálna. Drobné písmo až na záver, keď už mnohí klikli, odhalí informáciu, že vám účet vytvoria, ak kliknete na odkaz v emaili. Sú tak chránení, teda aspoň si to myslia, že vás upozorňujú na tento fakt. Robia to však nevýrazne, skryto, neskoro a celkom na záver, až keď hľadáte dôvody, prečo ste obeťou spamu. nedostanete ich.

TWOO totiž podobne, ako BADOO v minulosti, výrazne využíva pochybné praktiky a spam na to, aby sa mu darilo šíriť. Nerobí to ani systematicky, posiela emaily na ticketovacie systémy do firiem, support linky, na helpdesky a podobne. Niečo, čo nerobí bežný inteligentný systém, ale skôr dravý nezmysel, ktorý si nabaľuje klientelu medzi nechcenými ľuďmi bez záujmu. Získava užívateľov vytočených, oslovených na slepo, bez nejasných záujmov, chutí a názorov. Žiadna takáto zoznamka nie je hodná pozornosti zdravého a inteligentného človeka.

Odporúčanie:

Neklikať a odhlásiť akýkoľvek email z podobných zoznamiek. Nikdy neplatiť nič žiadnej zoznamke. Tvrdiť o sebe, že “je najlepšia” a iné superlatívy môme aj my sami. Ak teraz vyhlásime, že HOAX.sk darovalo ako odškodné 20 zájazdov do Grécka počas roka 2017 a vy môžete byť v dvadsiatke šťastných za rok 2018 len ak nás budete čítať… aj takúto hlúposť stačí napísať a môžete jej uveriť.

Je nehorázne, ak vás prinútia lsťou kliknúť a až potom sa dozviete, že ste si tým vytvorili účet, ba dokonca súhlasili s niečím ešte iným. Jediný klik na obsah emailu ako prejav súhlasu s hneď niekoľkými akciami je mimoriadna drzosť hodná pozornosti úradov.