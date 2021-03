Billboard s textom „Korona skončí, keď ty dáš dole rúško“… ach! 5 (100%) 2 hlas[ov]

Pani Monika na Facebooku zdieľa príspevok billboardu, ktorý… vlastne ani netušíme, ako ho máme chápať. Ťažko pochopiteľný boj odporcov rúšok, pravdivosti závažnosti ochorenia, či neustály boj za čokoľvek nás už vlastne neprekvapuje. No aby niekto vysolil peniaze za billboard s takýmto obsahom, to je už príliš. Pred pár mesiacmi nemenovaný sudca vyhlasoval „Rúško dole!“ a bol za hrdinu. Je nepochybné, že pre to obecenstvo, ktorému bol spomínaný nemenovaný sudca za hrdinu, je tento názor možno svätý. Tvrdiť, že koronavírus skončí, keď dáme rúško dole, však nemá žiadnu logiku.

Billboard s textom „Korona skončí, keď ty dáš dole rúško“ je pravdepodobne dielom „spoločenského hrdinu“. Nazbieral kredit na poopieračských stránkach a dezinformačných buričských komunitách. Tento hrdina sa ale viac nepodpisuje. Zostáva v anonymite a nejasná je aj myšlienka, ktorú tým myslel. Ak myslel zvesiť rúško z očí na nos a ústa, potom je všetko v poriadku.

Ako píše pani Monika na Facebooku. Máte sa pridať, lebo ona zdieľa. Bohovské posolstvo. Nie je ale jasné, kam sa pridať. Pokiaľ je billboard pravý a podľa farebnosti a sklonu je, prevádzkovateľ plochy Gryf má určite aj platcu. Billboard, ktorý podnecuje obchádzať nariadenia, asi nebude celkom v poriadku. Ale ak už máme takéto nálady, potom ok. Pri tejto príležitosti si ale dovoľujeme navrhnúť:

Zmenu v zákone:

Udeliť povinnosť každému popieračovi a zľahčovateľovi vytetovať si na čelo krátku informáciu „NEVERÍM KORONE“. Tento krok by mal byť nevyhnutným rozpoznávacím znakom pre zdravotníkov a lekárov, ktorí sa budú môcť rovnako postaviť ku kolabujúcemu pacientovi s odpoveďou: „NEVERÍTE KORONE? POTOM MY NEVERÍME, ŽE POTREBUJETE MIESTO V NEMOCNICI A PĽÚCNU VENTILÁCIU.“ Je však samozrejmé, že takýto ľudia majú právo na rovnakú zdravotnú starostlivosť a tak je to nereálna fikcia. Lenže aká irónia je v tom, koľko popieračov sme spoznali počas roka 2020 a koľkí z nich stíchli. Skúsme vyčerpaným ľuďom v nemocniciach ukázať takýto billboard a nebudú mať silu ani sa zasmiať, ani rozčúliť. V hlave a v rukách majú životy všetkých. Popieračov, aj tých, čo sa správali zodpovedne… len niekto na to skrátka kašle. A mnohí doslova.

