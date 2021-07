Varovanie: Tarellan Pro na chudnutie a falošní lekári, odborníci a zákazníci 5 (100%) 1 hlas[ov]

Na trhu… oprava… nie na trhu, ale len na internete – presnejšie na podvodných stránkach, falošných magazínoch a v pofidérnych nehorázne odfláknutých recenziách, kraľuje nový zázrak na chudnutie. Magnetický pás Tarellan Pro. Čím je Tarellan Pro, tak názvom podobný na iný podvodný zázrak s názvom Taneral Pro, o ktorom sme už písali? Ide o znášku nehoráznych hlúpostí, výmyslov, neexistujúcich mien a sieť šialených portálov, rôznych miest, ktoré sa snažia posilňovať mienku o tom, že niečo také neexistuje. V skutočnosti ide o podvod, akých je ostatne na internete viacero a tak aj pri popise tohto konkrétneho sa budeme vo väčšine prípadov opakovať. Účelom článku je varovať pred pochybnými praktikami, ťahmi, klamstvami, výmyslami a to, či si prípravok zakúpite, alebo nie, nechávame na vás. Pozor, v niektorých krajinách EÚ sa Tarellan Pro uvádza ako FORMATIC FORM, nesie inú krabičku, ale rovnaké výmysly a fotografie údajných zákazníkov.

Tarellan Pro, ako zázračný magnetický pás na chudnutie

Ak počúvame, alebo čítame o zázračných účinkoch nejakých magnetov na telo, prenášame sa do stredoveku k alchymistom, ktorí zaručene tvrdili, že existuje cesta ako vytvoriť zlato. Veriť ale v účinky nestačí. Veriť v účinky nástroja, ktorý v skutočnosti nevznikol u renomovaných vedcov a v skutočnosti nie je súčasťou ponuky lekární, je risk. Riskujete však svoje peniaze, ako aj nervy, či vlastné zdravie. Nasledovné zhrnutie, nech je dostatočnou ukážkou toho, s čím neznámy utajovaný “predajca” operuje a presviedča obete podvodu:

Hlavné problémy:

1. recenzie rozvešané po internete na falošných magazínoch majú tak nedomyslený obsah, že niektoré opakujú tvrdenia, že Tarellan Pro sú tablety. Spomína ich užívanie a prírodné látky. Text je do nemoty kopírovaný z iných, len je zmenený názov prípravku. Niektoré falošné recenzie sa vás pokúsia presvedčiť, že v lekárni je prípravok už vypredaný. V skutočnosti nikdy nebol súčasťou ponuky žiadnej lekárne.

2. recenzie, ktoré tvrdia úžasné zvesti o účinkoch, sú narafičené podvodné texty na portáloch, ktoré plnia úlohu podporovateľov a pilierov klamstiev smerujúcich na predaj viacerých podvodných prípravkov.

3. Všetko je falošné. Od tvrdení o výskume, vývoji, po nákup a obchodné podmienky, zatajovanie predajcu. Zatajovanie reálneho pôvodu a výrobcu. Netušíte a nedozviete sa vôbec nič.

4. Pozor na zákazníkov, všetky mená, dôchodcovia, ženy pred a po, snímky Slovákov z rôznych miest od západu po východ, sú rovnaké snímky, aké majú nakradnuté mnohé iné portály, len uvádzajú iné mená a mestá, či vek a údajné príbehy o chudnutí.

Napríklad taký ťažko uveriteľný Slováčisko Henrich Evald, 35 rokov, Lehnice, pri pokuse o uloženie zálohy, zobrazuje iné meno, aj priznanie, že ide o fotomontáž. Na zahraničných weboch má samozrejme vždy iné meno. Rovnaké fotografie nájdete aj pri magnetickom páse na chudnutie s názvom Formatic Form.

5. Stránky odpočítavajú výhodnú cenu. Uvádzajú posledné kusy. Komentáre na blogoch a magazínoch sú falošné prese tak ako magazíny a blogy samotné. Neexistuje žiaden magazín, ktorý by takto fungoval. Množstvo neklikateľných odkazov v menu, v bočných paneloch, všetko však smeruje na nákup. Úroveň všetkých stránok, ktoré tvrdia niečo o zázračných účinkoch tejto pomôcky sú nehorázne, prehnané až hlúpe.

6. Podmienky neuvádzajú predajcu, či zodpovednú osobu. Inak povedané tento zázrak môže predávať aj 11 ročné dieťa bez toho, aby vôbec niečo malo v zásobe. Text podmienok je ako obrázok, nie ako text. Je tak nečitateľný, neskopírovateľný, neindexovateľný vyhľadávačmi. Sami v ňom nič nenájdete. Je to zámer. (nazrite napríklad tu: https://infoscrolling.com/terms.html)

Odborníci a vynálezcovia sú vymyslení

Na rôznych stránkach sa uvádzajú tri mená údajných autorov tohto vynálezu. Uvádzajú ich nasledovne: Anna Mydlárová (Slovensko), Jorge Esteban Caballero (Argentína) a Hirohito Watanabe (Japonsko). Pravdou je, že ani jediné meno nie je pravé. Odborníci na fotografiách sú vymyslení. Mená rovnako tak. Nikto taký neexistuje.

Údajný odborník Jorge Esteban Caballero z Argentíny , vraj profesor medicíny svetovej úrovne (čo to má znamenať si máme asi domyslieť) neexistuje. Fotografia zachytáva tvár pravdepodobne indického modela, ktorého si môžete pozrieť tu: https://www.canstockphoto.com/portrait-of-a-serious-man-in-business-59772718.html

, vraj profesor medicíny svetovej úrovne (čo to má znamenať si máme asi domyslieť) neexistuje. Fotografia zachytáva tvár pravdepodobne indického modela, ktorého si môžete pozrieť tu: https://www.canstockphoto.com/portrait-of-a-serious-man-in-business-59772718.html Japonský profesor medicíny Hirohito Watanabe z Japonska je ďalší podvodný výmysel. Akoby stačilo napísať meno s japonským zvukom, pridať japonskú fotografiu odborníka stiahnutú z Googlu a máme uveriť, že niečo také môže byť pravda. Aj v tomto prípade je fotografia len súčasťou rozsiahlej databázy fotografií modelov na rôzne propagačné účely, či fotografie do článkov. Pôvod napríklad tu: https://www.alamy.com/young-handsome-scientist-sitting-in-laboratory-working-desk-asian-race-looking-camera-hand-at-chin-image351565320.html

je ďalší podvodný výmysel. Akoby stačilo napísať meno s japonským zvukom, pridať japonskú fotografiu odborníka stiahnutú z Googlu a máme uveriť, že niečo také môže byť pravda. Aj v tomto prípade je fotografia len súčasťou rozsiahlej databázy fotografií modelov na rôzne propagačné účely, či fotografie do článkov. Pôvod napríklad tu: https://www.alamy.com/young-handsome-scientist-sitting-in-laboratory-working-desk-asian-race-looking-camera-hand-at-chin-image351565320.html Anna Mydlárová, ďalšie vymyslené meno, neexistujúci odborník, či dokonca akýsi profesor medicíny svetovej úrovne, ako to podvodníci uvádzajú, má iné meno na českom podvodnom webe, iné meno na poľskom… no na Slovensku je Anna Mydlárová. Taký profesor ale u nás neexistuje. Samozrejme, ide o fotografiu stiahnutú z internetu. Na snímke je mladé dievča, trochu je v nej Zuzana Čaputová, či skôr drobná podoba. No i tak nie je Slovenka. Kúpite si ju napríklad tu: https://fr.123rf.com/photo_35034431_contr%C3%B4le-de-qualit%C3%A9-alimentaire.html

Purosalin je kópia

Ak by sme zavítali do Slovinska, presne rovnakí ľudia tam schudli nie s magnetickým pásom, ale tabletkami Purosalin. Podvodníci použili rovnaké fotografie rovnakých vymyslených zákazníkov a ich príbehy. Len už to nie je magnetický pás, ale vymyslená tabletka. Samozrejme opäť vymyslené výskumy, a vymyslení odborníci. Znova výber troch krajín, len Slovensko nahradilo Slovinsko a fotografie z fotobanky. Rovnaký príbeh, len samotný šmejd má iný názov. Takto krásne podvodníci klamú, aby s ľuďmi vybabrali a obrali ich o peniaze cez výmysly a klamstvá. Azda viac ani netreba dodávať.

Viac na falošnom webe: https://modelofpromo.com/386/purosalin-aven-m/gps/index_after.html

Podvodné až nebezpečné stránky:

https://thevaccineproject.com/sk/chudnutie/tarellan-pro-sk/

https://www.ekopak.sk/tarellan-pro/

https://healthnbeauty.sk/chudnutie/tarellan-pro-sk/

https://avicenna-isct.org/sk/tarellan-pro-sk/

https://nature-tricks.com/formatic-form/

a akákoľvek ďalšia, ktorá tvrdí, že Tarellan Pro je skutočná revolučný vynález, alebo inú gramatickú zlátaninu, používa mená vymyslených odborníkov a tvrdí, že prináša efektívny úbytok hmotnosti.

