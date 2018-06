Variafleks znova spamuje, obsahom spamu sa týka GDPR

Variafleks znova spamuje. Ak odpoviete, že máte na ponuku záujem a máte otázky, je všetko v poriadku. Ak odpoviete s otázkou, prečo spamujú, nie,...

Aby článok nedajbože nekonkretizoval konkrétnu firmu, neuvádzame jej presný názov s koncovkou, ani sídlo a ani krajinu, odkiaľ pochádza. Prekvapuje nás, koľko emailov sme dosiaľ dostali a koľko ich dostalo aj mnoho iných ľudí, prevádzok, firiem a dokonca blogov na internete. Služby GDPR ponúkajú tentoraz ľudia, ktorých by sme s GDPR nespájali.

Problémom je, že z minulosti majú výrazný problém so spamom. Zavádzanie a klamanie nie je ešte nič oproti originalite s akou funguje výhovorka popísaná v druhej a tretej vete.

Prinášame zoznam emailov, ktoré sa nám podarilo odchytiť a ktoré používajú na stále rovnaký spam:

szabjan@zivotjekrasny.fun

(Received: from zivobeun by server143.web-hosting.com with local (Exim 4.89_1)

(envelope-from <zivobeun@server143.web-hosting.com>))

jankos@blackfriday2018.fun

Received: from blacnrtj by server235.web-hosting.com with local (Exim 4.89_1)

(envelope-from <blacnrtj@server235.web-hosting.com>)

policia@policiaodporuca.fun

Received: from poliufcm by server235.web-hosting.com with local (Exim 4.89_1)

(envelope-from <poliufcm@server235.web-hosting.com>)

TEXT:

Dobrý deň,

určite ste už zaznamenali, že onedlho vstúpi do platnosti NARIADENIE EÚ (GDPR) o ochrane osobných údajov, na základe ktorého máte povinnosť mať vypracovanú BEZPEČNOSTNÚ DOKUMENTÁCIU.

1. 149€ Dodáme Vám vzory a šablóny dokumentácie, vypracujte si GDPR a bezpečnostný projekt sami

(vhodné len pre živnostníka, e-shop alebo jednoosobovú s.r.o., ktoré nespracúvajú osobné údaje vo väčšom rozsahu)

2. 399€ Vypracujeme Vám bezpečnostný projekt, audit prebehne prostredníctvom elektronického formulára, emailom alebo telefonicky (vhodné pre živnostníka, alebo s.r.o., a.s. , e-shop, ktoré nespracúvajú osobné údaje vo väčšom rozsahu, nevhodné pre štátnu správu)

3. 699€ Vypracujeme Vám bezpečnostný projekt, vykonáme osobne audit vo Vašich priestoroch (vrátane cestovných nákladov v rámci SR) (vhodné pre živnostníka, alebo s.r.o., a.s. , e-shop, ktoré nespracúvajú osobné údaje vo väčšom rozsahu, nevhodné pre štátnu správu)

informácie o našich službách a objednávku nájdete na stránke:

https://www.variafle*(tú hviezdičku sem dávame zámerne)*.sk/gdpr

Ideálne riešenie, je mať vždy všetko v poriadku, a keď príde kontrola zo strany orgánov verejnej správy, mať všetko pripravené.

s pozdravom

Ing. Ján Szab*

O948 O9447* (zámerná hviezdička)

VARIA – FLE*, * (aj tu sú hviezdičky zámerne)

PROBLÉMY:

emaily prichádzajú ako obchodná ponuka s nedostatočnou identifikáciou prototyp nevyžiadanej pošty pokus o popieranie zodpovednosti nemožnosť odhlásiť sa predmet “objednávka” sa pokúša o čo? O pozornosť? ustavičné zmeny v adresách na koncovkých typu *.FUN, *.WEBSITE a iné.

POZNÁMKA:

rovnakú fintu so spamom predviedol rovnaký odosielateľ aj v roku 2015. Aj tam sa pokúšali nazvať firmu zámerne inak, len aby mohli použiť nesprávny tvar názvu ako argument v obhajobe. Nedali tam len pomĺčku. Spam na videovrátnika v absolútne rovnakom štýle, na ktorý nám vtedy s radosťou odpovedali a nepopreli, že je spam od nich, prišiel z: info@variaflex2.website

V hlavičke emailu skutočný server vyzerá… neprekvapujúco: Received: from varijhza by server177.web-hosting.com with local (Exim 4.85) (envelope-from <varijhza@server177.web-hosting.com>)

A to sme si mysleli, že nástupom GDPR sa zmierni miera spamu.