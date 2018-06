Podvodné stránky predávajú Atlant Gel na rast mužského prirodzenia

Mužské prirodzenie dostáva zabrať. Toľko zaručených receptov a prípravkov na jeho rast existuje na trhu, že je zvláštne, že dosiaľ ani jeden naozaj nefunguje...

Mužské prirodzenie dostáva zabrať. Toľko zaručených receptov a prípravkov na jeho rast existuje na trhu, že je zvláštne, že dosiaľ ani jeden naozaj nefunguje podľa toho, čo prezentuje v reklame. Upozornili ste nás na podvodné stránky a podvodné reklamy, ktoré propagujú akýsi prípravok ATLANT GEL. Po nejakom čase sme sa tak mohli pozrieť na starý dobrý 100% podvodný primitívny web v štýle falošných blogov, pričom ani na predajnom „oficiálnom“ webe to nekončí.

Blog Mariuš Toman

Primitív, ktorý má na svedomí obsah blogu s názvom Blog Mariuš Toman, asi pozabudol upraviť poľskú verziu už v samotnom názve. Vymyslený človek, fotografie pobraté z iných stránok a kompletne vyfabulovanný text, ktorý absolútne nezakladá na ničom. Človek čo to písal má ážny problém so slovenčinou a logickým premýšľaním. Doslova nelogické hlúposti len v snahe prilákať mužov na klamstvá, sľubujú príbeh nejakého mladíka, ktorý pritom neexistuje.

Falošný blog nikdy nebol blogom, je to len nafingovaný jednostránkový šmejd-web, s veľmi jednoduchým kódom.

Žiadne menu, žiadna história, žiaden kontakt, žiaden reálny obsah, žiadna odozva

Komentáre pod článkom sú fingované texty s obrázkami a vymyslenými menami. Toto nie je komentovací systém na webe. Žiadne políčko nie je reálne políčko, ktoré si hodnotu vpísanú zapamätá a uloží. Nejde o nič, čo by sme mohli nazvať komentovacím systémom.

Celé je to podvod

(link je: (www,bodka) thputr(bodka)pro/azbwcsimbk/KRnYXhqJSctn1OZ/?rid=-7EA5QCQIAAHAz7wEABhEJChEBCgAB&subacc3=Straight&subacc4=120.10.10.128&subacc2=altavista&esub=-7EA5QCQIfUZwtlQFzW2Az7wEDki8zhC8gbDNea4ICAAMRCQoRASIHbmwxAAA#init)

AtlantGel.pro

Dosiaľ sme ešte nevideli koncovku PRO na podvodných stránkach. Keď ale falošný blog má PRO a aj predajný web majú PRO, tak to je krásna náhoda. Na predajnom webe vidíme hlúposti. Falošné zavádzanie, vymyslené drísty, žiadni reálni odborníci výnimočne ani tí falošní. Nič vierohodné.

Aby to nestačilo, zaklincované je to primitívnym pokusom o psychologický nátlak. Len aby ste rýchlo objednali a nerozmýšľali. Vraj v mojom meste je posledných 50 balení. Ako vedia v akom meste? Okrem toho všetky tvrdenia o rýchlo sa míňajúcich zásobách sú hnusné podvodné zverstvo. Podvodné odpočítavadlo, ktoré tvrdí, že majú pre vás limitovanú ponuku, ktorá končí za 15 minút, sa znova spustí, len čo si stránku obnovíte hoci len obyčajným F5. Žiadna limitovaná ponuka.

Stránky absolútne ignorujú platné zákony SR a absolútne ignorujú nové platné nariadenia o ochrane osobných údajov. Chýbajú všetky náležitosti v zmysle GDPR. Chýba identifikácia predajcu v zmysle zákona o identifikácii obchodnej ponuky. Predajca sa zatajuje, podmienky reklamácií, záruk, osobné údaje a reálne obchodné podmienky spĺňajúce nároky u nás…. nikde.

(link je (we we we, bodka)sk.atlantgel(bodka)pro/azucjjtsfj/1av0rv26OYHUUgx/?esub=-7EA5QCQIfUZwtlQFzW2Az7wEDki8zhC8gbDNea4ICAAMRCQoRASIHbmwxAAA&subacc2=Pornhub&subacc3=Straight&subacc4=81.92.251.89&oc_=1&rid=-7EA5QCQIAAHAz7wEABhEJChEBCgAB#init)

Falošné recenzie na Atlant Gel

Tento zázrak, ktorý potrebuje na zvýšenie predaja sieť podvodných stránok, využíva aj rozsiahle podvodné recenzie. Niektoré neváhajú napríklad ukradnúť fotku syna CLinta Eastwooda a nasadiť ju s debilným textom ako pána Alfréda so skúsenosťami. Samozrejme, že recenzie sú falošné.

Pozor, odkazy môžu viesť k obrázkom nahých častí tiel. My sme ich tam nedali:

-tovarennazdravie.com/atlant-gel/

-www.produkty-sk.com/atlant-gel

-thputr.pro/azybbixgak/kgX0TPV38vf8gEi/?ap=27680/%3Fref%3Dzdrave-telo24.sk/zvacsenie/atlant-gel-ako-to-funguje-nazor-recenzie-komentare-kde-kupit-cena-vedlajsie-ucinky-pouzitie-davkovanie-lekaren-zlozenie/&esub=-7EA5QCQIfpZA2lQEDf1YDki8zhC8scjNea4ICAAMRCQoRASIHbmwxAAA#init

-cpagoods.com/sk/atlant-gel-slovensko.html

Upozornenie

Varujeme pred nákupom na týchto stránkach z dôvodov, ktoré uvádzame na základe jasne viditeľných prvkov, protiprávneho a protizákonného konania. HOAX.SK nepoškodil žiaden subjekt, ohradzujeme sa voči prípadným názorom, v ktorých je HOAX.SK označený za útočníka a stránky predávajúce Intimate Gel Atlant Gel za obeť. Skôr, než prinesiete podobné vyjadrenie by sme Vás radi požiadali, aby ste sa pokúsili prečítať si článok ešte raz. Ďakujeme.