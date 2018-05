Email s ponukou na riešenie GDPR z adresy: policia@policiaodporuca.fun

Pochybných ponúk na vyriešenie GDPR je ako keby sa s nimi roztrhlo vrece. Ponúkajú to dokonca aj firmy, ktoré bežne nič podobné neponúkajú. Spam,...

Ohodnoťte článok

Pochybných ponúk na vyriešenie GDPR je ako keby sa s nimi roztrhlo vrece. Ponúkajú to dokonca aj firmy, ktoré bežne nič podobné neponúkajú. Spam, ktorý sme dostali do schránky tentoraz, nasaj pobavil. Tak primitívny email, aby vystrašil a prinútil ho otvoriť, sme ešte asi ani nevideli. Nebudeme viac email a jeho obsah komentovať. Ak by ste totiž naň odpovedali v zmysle vlastného rozhorčenia a nesúhlasu, istotne dostanete odpoveď, že firma, kam príde na email odpoveď s týmto spamom nemá nič spoločné. Prečo? Veď ho vôbec neposlala. Poslal ho niekto neznámy s naozaj smiešnej adresy policia@policiaodporuca.fun.

Dôvod, prečo sa tento obsah ocitol na stránkach HOAX.SK je jednoduchý. Spam ako nevyžiadaná ponuka prichádza na emailové adresy, kde nemá absolútne čo hľadať. Spoločnosti, ktorá stojí za spamom bol v minulosti odoslaný email s nesúhlasom a spam pokračuje z rôznych variácií domén, stále s rovnakým obsahom, textom, štruktúrou, rovnakou úpravou čísla a núl na O. 24. mája je posledný deň, kedy bude niečo také v miere akejsi tolerancie. Email neobsahuje žiadne prvky pre odhlásenie, obsahuje zámerne prvky iného odosielateľa a názov firmy v takom tvare v akom neexistuje, prípadne existuje, no zámer tvorí určitú fintu. Spam prichádza bezcielne na jednu starú databázu získanú už pred časom aj s neplatnými, no hlavne súkromnými adresami.

UPOZORNENIE: polícia v žiadnom prípade nepoužíva žiaden podobný email. Odosielateľ nemá absolútne žiadnu spojitosť s políciou na Slovensku, alebo s inou políciou v cudzine.

Takéto jednanie nepovažujeme za férové, ale za prototyp nekalosúťažnej praktiky. Na záver dodáme len toľko, že Polícia nemá absolútne nič spoločné s GDPR. Polícia nemôže k GDPR odporúčať nič. Aj keby spamovala a škodila tým firmám a jednotlivcom. Doménu s koncovkou FUN si môže kúpiť ktokoľvek chce a emaily odosielať rovnako tak. Vlastne v kohokoľvek mene s akoukoľvek ponukou. Ak tým nenápadne propaguje sám seba, alebo chce škodiť iným, bola dodnes jeho vec. Od zajtra odporúčame každému s podobnou prijatou správou, aby kontaktoval Úrad pre ochranu osobných údajov (pre podozrenie z porušovania zákona o ochrane osobných údajov v rámci bodov o ich evidencii, nadobudnutí a dokladovania vami udeleného súhlasu s narábaním s adresou) ako aj Obchodnú inšpekciu (za nekalosúťažnú praktiku, nevyžiadaný spam, komerčnú ponuku bez potrebnej identifikácie a prvkov odhlásenia.) Nebudeme tolerovať podobný holubník, preto pripomíname, že ako oslovení spamom máte po novom plné právo žiadať to, čo odporúčame už niekoľko rokov.

Odosielateľa máte plné právo žiadať o:

Vysvetlenie rozsahu a dát, ktoré o vás eviduje Žiadať presnú kópiu všetkých údajov o vašej osobe Žiadať o úpravu, aktuálnosť, výmaz a absolútnu anonymizáciu údajov o vás Podať návrh na úrad pre Ochranu osobných údajov

Ďakujeme za podnet K.S.