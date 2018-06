Falošný blog neexistujúcich žien na adrese XY je naozaj len veľmi pochabým podvodným webom, ktorý obsahuje mnoho textu, ale nejde reálne o žiaden blog

Falošný blog neexistujúcich žien na adrese www(bodka)bestbodytips.com/1100822.html je naozaj len veľmi pochabým podvodným webom, ktorý obsahuje mnoho textu, ale nejde v skutočnosti o žiaden blog a ani o miesto, ktorému by ste mali dôverovať. Na problém upozorňujeme, pretože kampane na tieto falošné stránky silnejú. Falošný blog PRÍBEHY ŽIEN nie je o žiadnom príbehu žiadnej ženy.

Vraj zázrak na kŕčové žily

Jediný dôvod existencie tohto webu je, že podvodníci stojaci v jeho pozadí majú kam smerovať zaplatené kampane prevažne na portáloch Centrum.sk, Atlas.sk a v reklamnom systéme etarget. Práve tam sme objavili zaujímavé odkazy na tieto stránky. Zaujímavé tým, čo obsahovali. Nekvalitné snímky, prehnané tvrdenia a následne sa po kliku dostanete na stránky, ktoré sa ani veľmi nesnažia vyzerať ako skutočné stránky. Predvádzajú niekoľko neuveriteľných pochybení a ich vnútorný kód je doslova na smiech. Na rýchlo zbúchaný preklad zahraničného podvodného webu obsahuje rovnaké podvodné komentáre, akých sme už videli množstvo. Tie isté fotografie ľudí, ktoré nakradli na ruskej sociálnej sieti VK.com nič netušiacim ľuďom tentoraz všetky propagujú prípravok VARIOLEX.

Otrasná gramatika na stránkach

Žiadni skutoční odborníci

Žiadne mená reálnych ľudí, všetko vymyslené mená a nakradnuté fotografie

Čo to pre vás znamená?

Pokiaľ ste zaznamenali túto stránku a prípravok, upozornite zverejňovateľa podvodného banneru a reklamy na to, že propaguje protizákonné stránky. Zavádzanie a vytváranie falošných identít, klamanie zákazník a napríklad aj fingovanie falošných facebook komentárov, ktoré sú len natvrdo nasadeným textom do kódu stránky, to všetko považujeme za podvodné praktiky, predajné praktiky a tie oberajú o peniaze práve vás, verejnosť a potenciálne, či reálne obete. Keďže zverejňovatelia týchto reklám to robia vedome, jedinou pomocou zostáva apelovať na SOI a významné slovenské médiá, aby sa konečne začali zaoberať zásadnou témou slovenského internetu – nekontrolovaným šírením podvodných stránok, och propagáciou a lapanie ľudí s menšími znalosťami o internete do pascí.

Hnusný podvod

Na predajných stránkach na adrese www(bodka)bestbodytips.com/sk_variolex_s3/index.php sa nachádza niekoľko podvodných praktík. Vymyslení falošní lekári, na ktorých sme už upozornili, Tomáš Mucha, Ľubor Strapák a Barbora Grešková. Podvodné je aj zavádzanie v štýle odpočítavania, koľko prípravkov zostáva. V momente, keď prídete na web sa míňa posledných 15 kusov. Debilné stránky však opäť obnovia počet 15 kusov, ak pomocou F5 obnovíte a načítate celú stránku opäť. V skutočnosti nejde o posledné kusy, ale ide o psychologickú nátlakovú pascu, ktorá má spôsobiť rýchly a neuvážený nákup, aby ste napríklad nestihli na Googli preveriť, do akej miery tomu dôverovať a do akej miery je to podvod.

Nie len že je to niekoľko porušených zákonov, nátlakové akcie, klamlivé informácie o tom, že sa práve objednali nejaké kusy, ktoré sú len načasovanou umelou nepravdivou informáciou v dolnom rohu, ide tu aj o vytváranie falošných lekárov, ktorí mali byť akousi zárukou účinkov. Následne chýba úprava a povinné náležitosti stránok v zmysle GDPR, skutočné obchodné podmienky v zmysle nariadení Obchodného zákonník a a platnej legislatívy vôbec. Tieto stránky nepochádzajú zo Slovenska, nemajú záujem o spokojného zákazníka. Bolo ich vytvorených veľké množstvo na rôznych doménach, aby pri probléme na jednej zostali fungovať ostatné bez poškodenia a spájania adresy k predajcovi s nejakým problémom.