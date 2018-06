Prípad so spamom na MAXISIZE s nesympatickým chlapíkom, ktorý skôr vyzerá ako retuš pospájaná z dvoch rôznych mužov, je dôkazom, že sa občas vyplatí...

Ohodnoťte článok

Podvodníci skúšajú rôzne finty. V našich článkoch prinášame naozaj veľa variácií toho, ako sa snažia špekulanti votrieť do priazne a zviditeľniť. Kiež by aspoň to prezentované nebolo neustále len o hnusnom pokuse klamať, zavádzať a vôbec keby aspoň nešlo o podvodníkov s fejkovým tovarom. Prípad Ukrajincov, či „kiehofrasa“ s ich spamom na MAXISIZE s nesympatickým chlapíkom, ktorý skôr vyzerá ako retuš pospájaná z dvoch rôznych mužov, je dôkazom, že sa občas vyplatí triafať nezmyselné adresy, aby ste boli viditeľní.

Áno, napríklad ak máte doménový kôš a prepadá vám tak všetko. Títo špekulanti s ich spamom s hodnotou nula a cieľovým webom s poriadne pochybným obsahom, sa vtierajú do priazne spôsobom, aký často nevidieť.

Vymyslené adresy a spam s Maxisize

Triafajú adresy. Vymyslené krátke aj dlhé loginy, rôzne tvary, mená, nezmyselné slová, slogany, mená, krstné, spojenia troch písmen… Nevedno z akého dôvodu. Akoby dúfali, že v cudzom jazyku to niečo bude znamenať, alebo že trafia iniciály. Docielia len to, že ak adresa neexistuje, nič sa nestane. Len zaťažia vlastný server. Ak adresa existuje, bingo, trafili adresáta a už prezentujú spam a ich zázrak Maxisize. Nuž a potom sú tu tí, ktorí majú na firemných doménach doménové koše, čiže nastavenie prichádzajúcej pošty v prípade použitia hocičoho pred zavináčom. A to je zábava. Nie už pre prijímateľa takejto pošty na doméne. Nezmysel, ktorému nedokážeme prísť na kĺb je ešte zvláštnejší tým, že sa z neho dá odhlásiť. Len odhlásenie sa správa podozrivo. Niekoľko presmerovaní totiž je dôkazom toho, že sa stránky snažia o niečo nepochopiteľné. Skrývať? Maskovať či zatajiť niečo podstatné? Niektorým veciam žiaľ nerozumieme a preto ich ďalej nebudeme rozvádzať.

Snahou tohto článku je upozorniť na podivnú praktiku, ako aj upozorniť na nevýhodu doménového koša. Pomôcť môže filtrácia predmetu zo správy, alebo údajov o odosielateľovi.

Received: from mail.romenion.eu (mail.romenion.eu [217.79.191.73])

Received: from romenion.eu (mail.romenion.eu [217.79.191.73])

by mail.romenion.eu (Postfix) with ESMTPA;

Mon, 19 Feb 2018 23:51:45 +0200 (EET)

Message-ID: <ilveplb0242XY@mail.romenion.eu>

Reply-To: “Maxisize” <ilveplb@romenion.eu>

From: “Maxisize” ilveplb@romenion.eu

Ďalšie vážne problémy:

Samozrejme, že tento spam celkom zvysoka kašle na GDPR a zákony SR.

Stránky používajú obrázok svalovca. Prečo? Veď prípravok nie je určený svalovcom a ani nemá mať žiadne účinyk na svaly.

Na stránke „sk.themaxisize.com“ sú znova klamstvá o klinických účinkoch, lekári z fotobanky, vymyslené mená, vymyslený výskum.