Prečo sa aj u nás môžu objaviť reklamy na podvodnícke prípravky a pochybné systémy? Žiaľ zobrazenie nemáme plne v rukách, podobne ako zvyšok sveta.

Odpoveď na otázku: prečo sa aj u nás môže objaviť podvodná reklama? 5 (100%) 1 hlas[ov]

V minulosti ste nás upozornili na prípady, kedy aj naše stránky zverejňujú reklamy na podvodné prípravky, o ktorých píšeme. Pre pochopenie a vysvetlenie tohto javu je nutné vysvetliť najmä spôsob, ako funguje internetová reklama a ako funguje jej zobrazovanie podľa záujmov.

Reklamy sledujú vaše záujmy, alebo hľadanie

V posledných rokoch sa povinne stretávame s varovaním na stránkach o tom, že zbierajú COOKIES. Mnohí odkliknú súhlas bez toho, aby vedeli, že Cookies sú vlastné drobné „značky“, ktoré informujú reklamné siete o vašich záujmoch. Aj preto sa nezobrazí reklama na vŕtačku a tehly žene, ktorá má rada kabelky, alebo mužovi sa nezobrazujú práve kabelky. Práve Cookies môže niekedy za to, že ak smerujete pri vyhľadávaní informácií o výrobku XY aj na naše stránky, reklama si vás nájde a bude vám servírovať reklamu na XY. Nech ste kdekoľvek, nie len u nás. Súčasná doba je vlastne taká, že sa tomuto nedá vyhnúť. Jedine priebežne mazať súbory Cookies, no v konečnom dôsledku nič iné, ako záujem a navštívené stránky, ani nevyužíva. Únik dát teda nikde nehrozí.

Prečo je podvodná reklama aj u nás

Napriek tomu, že vo veľkom blokujeme jednotlivé domény, sú ich stovky. Ako sa môžete presvedčiť v našich článkoch, domén, kde sa objavujú podvodné prípravky, falošné magazíny a mnoho iného, je obrovské množstvo. Zablokujete jeden, no prehliadnete 350 ďalších portálov. Dostávajú sa do reklamných sietí Azet klik, do AdNow, eTarget, ale aj do Google reklamy. Dnes sú doslova absolútne všade. Dá sa brániť len ak filtrovaním, čo ale tiež nie je možné len tak. Etarget umožňuje nastaviť celkom filtráciu akýchkoľvek prípravkov na chudnutie a medikamenty, čo môže čiastočne vec vyriešiť. Google umožňuje blokovať domény, avšak podvodníci našli aj iný systém, ako obísť obmedzenia. Vytvárajú domény, ktoré si nevšimnete a ani ich nestačíte zachytiť a blokovať, z nich následne ľudí automaticky presmerujú na stránky, ktoré už mohli byť v minulosti blokované, ale takýmto spôsobom sa umožní vstup do nich.

Z našej strany nedokážeme ovplyvniť, či sa reklama zobrazí alebo nie. Je našim úsilím, aby sme sa vyhli zobrazeniu podobných produktov. Preto priebežne sledujeme, čo zobrazujeme.

Reklama je pre nás dôležitá

Tak ako pre iné portály, aj pre nás je reklamný priestor na stránkach nesmierne dôležitý. Je jediným zdrojom príjmu, ktorý je schopný pokryť náklady s prevádzkou portálu. Nemôžeme použiť iný systém, pretože v inom sú horšie možnosti filtrácie. Reklama Google nám je schopná pomôcť pokryť časť nákladov a my vďaka nej sme schopní už niekoľko rokov prinášať novinky a články. Bez platu a iného ocenenia, bez silných úradov v pozadí, len s pomocou vlastnej iniciatívy a záujmu pomáhať ľuďom a upozorniť na nekalé praktiky. Ak sa vám pozdáva, že sme zobrazili reklamu prípravkov, ktoré popisujeme ako škodlivé, prosíme, informujte nás o cieľovej doméne http://www.čo presne sa zobrazilo. Budeme radi, ak nám pomôžete byť lepšími a fungovať naďalej.