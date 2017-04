Podvodníci vytvorili identitu ženy, po novom jej zmenili aj vlasy

Keďže sa podvodníkom už zdalo, že prvá tvár je príliš známa, namiesto toho, aby ukradli identitu niekoho nového, použili tvár pôvodnej ženy a zmenili...

Jedna z najčastejšie zneužívaných žien v podvodnej sieti stránok, ktorú nikto nedokáže zastaviť, pretože sa o to nikto okrem nás zrejme ani len nepokúšal, je blondína z videa na portáli VIMEO. V ňom sa v rámci interview vyjadruje k téme Ježiša, pre kresťanskú tematiku, ktorú nebudeme ďalej rozoberať. Žena sa vo videu vyjadruje na tematiku, ktorá nemá nič spoločné so žiadnym prípravkom, alebo učením cudzích jazykov.Všimnite si, má blond vlasy, mladá. Žiadna spojitosť s jazykovými kurzami, pre ktorých neuveriteľný úspech “musia zatvoriť skrachované jazykové školy na Slovensku”, ktoré sa nemôžu rovnať úspechu ich vynálezu. Áno, takúto sprostosť reklamy uvádzali, vraj až tak je účinná “nová metóda” Ling Fluent.

Originálne video:



Who is Jesus – People on the Street Interview from James Nored on Vimeo.

Rozhovor na videu zachytáva náhodných pocestných v Los Angeles na slávnom chodníku slávy. Zachytáva ľudí, ktorí sú náhodní. Neuvádzajú sa ani ich mená. Práve z videa si však podvodníci ukradli jej tvár, nasadili do rozsiahlych reklám a aj dnes si môžete na Facebook stránkach fb.com/Varovania všimnúť v hlavnej grafike jednu z pôvodných reklám v roku 2015, ktoré viedli na kúpu podozrivého jazykového nástroja Ling Fluent. Rovnaká žena je po celé roky neustále požívaná v rôznych krajinách pod rôznymi menami. Hoci kedysi v minulosti dala jediné vyjadrenie do videa o Ježišovi, podvodníci ju opakovane zneužívajú ako človeka, ktorý sa údajne vyjadril k ich prípravku, chváli ho, vyskúšal ho, alebo ho odporúča. Ani jedno z toho. Rôzne mená, rôzne krajiny, rôzny vek, rôzne problémy a rôzna údajná jazyková neschopnosť. Pritom je to rodená Američanka, ktorá nemá ani len poňatia, že nejaké Ling Fluent existuje a že ju zneužili do podvodných reklám. Vraj za 2 hodiny hovoríte plynulo cudzím jazykom? NIečo také nebude možné ani po nainštalovaní superpočítača do ľudského mozgu v roku 2093.

Švédske reklamy:



Podvodníkom sa začali venovať aj v Maďarsku. Stačí pozrieť na tieto stránky.

Po novom zmenili farbu jej vlasov, tmavé vlasy z blond

Keďže sa podvodníkom už zdalo, že sa príliš jej tvár medializuje, namiesto toho, aby ukradli identitu niekoho nového, používajú tvár pôvodnej ženy. S logom LANG CARDS, neznámeho jazykového software, ktorý zrejme postupne nahradí LING FLUENT, alebo je to len nedomyslená chyba, sa objavuje rovnaká žena, ale s inou farbou vlasov. V grafickom programe zmenili farbu, aby sa nedalo rozpoznať, že sme tú pani už niekde videli, alebo aby sa nedala vypátrať. Avšak ľudia nie sú až tak padnutí na hlavu. Reklama aktuálna pre apríl 2017 (dole.)

Dánska zubárka

Veľmi často zneužívanou fotografiou je aj dánska zubárka z tohto článku, ktorú veľmi často podvodníci používajú ako pani s konkrétnym slovenským menom s konkrétnym slovenským mestom, ktorá si kúpila, vyskúšala a bola šokovaná z Ling Fluent. Nie, ani to nie je pravda.