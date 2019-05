Podvodné kurzy Ling Fluent sľubujú znalosť plynulej reči za 2 dni

HOAX.SK prosí o podporu! Už nevládzeme!

Priatelia, prosíme o podporu. Odhaľujeme a upozorňujeme na neuveriteľné množstvo podvodov. S podvodníkmi a falošnými šmejdami sa však trhá vrece. Nestíhame a nevládzeme. V januári podvodníci spúšťajú mnoho noviniek, rozširujú domény, ktoré nestíhame filtrovať a sledovať.

Potrebujeme, aby ste v prípadoch podvodu a zavádzania sami kontaktovali Slovenskú obchodnú inšpekciu. Nebáli sa a naozaj podávali trestné oznámenia a nedali podvodníkom šancu. Slovenské úrady ignorujú internet ako rizikové prostredie. Je nevyhnutné vyvolávať nátlak, aby konečne zaujali stanovisko, varovali pred falošnými lekármi, stránkami a výrobkami, na ktoré celé roky upozorňujeme len my. Až v poslednom roku aj TV Markíza, no ani to stále nestačí

Čo nám pomáha najviac: pomáha, ak šírite ďalej naše odhalenia. Prosíme o zdieľanie článkov, prosíme o odporúčanie a pozvanie vašich priateľov na Facebook FB.com/Varovania. Ďakujeme za vašu podporu.