Perle Bleue a divné falošné recenzie, stránky a pochybné články

Na zázračný krém proti vráskam značky Perle Bleue sme upozornili niekoľko krát. Na jeho oficiálnych stránkach krém propaguje neexistujúci profesor Mark Howard a v textoch nachádzame neuveriteľné hlúpostí, vymyslené výskumy a iné svinstvá. Zavádzanie a klamanie zákazníkov v súvislosti s touto značkou je spojené na všetkých miestach. Na internete existuje mnoho miest, ktoré vytvárajú dojem, že naozaj funguje. Je to zámer. Falošné recenzie, komentáre a rôzne stránky majú úlohu presvedčiť ľudí napriek negatívnym článkom ako je tento náš. Keď ešte k tomu obsahujú podobne riešené drísty, výmysly o kamarátkach a ešte skôr ako vedia o tom, že krém je účinný uvádzajú “účinný krém” a až potom píšu o jeho vyskúšaní, už vám zvonček podozrenia zvoní. Ďalej sa už len nestačíte čudovať, aké sprostosti v textoch popísali. Sú to sprostosti ale až teraz, keď viete, že je to fingovaný podvod. Centrum.sk napríklad v súčasnosti vo veľkom propaguje Perle Bleue vo svojej reklamnej sieti, podobne ako Cas.sk. Oslabili sa tak iné podvodné stránky a látky. Aj preto sme sa zamerali na to, čo sa vlastne dá nájsť k Perle Bleue okrem toho, že vlastne celá značka neexistuje nikde na vierohodnom webe.

Považujeme za nevyhnutné uviesť niekoľko stránok a recenzií a skutočné hodnotenie k nim:

URL: radirna.cz/zdravi/krem-perle-bleue-recenze-diskuze-zkusenosti.html – Radirna.cz je skutočný portál. Recenzia, ktorá sa na ňom nachádza, je umiestnená ako platený článok, alebo ako článok niekoho iného. Portál zrejme ani nemá tušenia o tom, že propaguje podvodné stránky, ktoré z článku môžete navštíviť a výmysly, ktoré sa opakujú. URL: product-club.com/sk/inovacny-krem-perle-bleue-druha-mladost-pre-vasu-pokozku/ – Product-club.com je fejk. Strašný. Ak kliknete na stránku “o nás”, vidíte informáciu o tom, že ide o skupinu ľudí, ktorí majú záujem o zdravú výživu. Ak je to skupina, potom prečo je stránka upatlaná, akoby ju robilo polčloveka? Ako je možné, že sa venujú zdravej výžive a všetky pochybné prípravky, ktoré vo falošných recenziách na stránke zavesili, smerujú na rovnako pochybné stránky, falošných odborníkov, neexistujúcich klientov a podobne? Hodnota stránky a hodnota obsahu, či vôbec články, ktoré by nepropagovali fejky? 0 bodov. URL: vitall.sk/clanok/perle-bleue-krem-proti-vraskam-ktory-posobi-prirodzene/ – Vitall.sk je takmer skutočný web. Je takmer podobný na predošlý. Vitall.sk ale obsahuje trochu viac skutočného obsahu, čiže aj články, ktoré vyslovene hneď nechcú predávať a ryžovať na affiliate províziách, ako v prípade Perle Bleue článku. Reálne však neprináša nič praktické a hodnotné. Skončil v roku 2015 ale riziko predstavuje aj dnes. Článkom o Perle Bleue hneď smeruje na fejk stránky. Ide o príklad zanedbaného portálu, ktorý to mohol niekam dosiahnuť, no pre pochybný obsah žiaľ zostane tam, kde je. URL: e-odchudzanie.com.pl/sk/perle-bleue-hodnotenie.html/ – E-odchudzanie.com – tak tu museli soudruzi z NDR udělat někde chybu. Používajú poľskú doménu plnú podpory fejkov s lomítkom SK a propagujú na ňom veselo Perle Bleue. Stránky ale nie sú skutočné. Je to neuveriteľne primitívny hnusný fejk, ktorý sa s množstvom klamstiev snaží o niečo, čo mu naozaj vychádza. Nalákať klamstvami ľudí do pasce. Komentáre sú na smiech a reklamný priestor na tomto fejk webe tiež. URL: yourperlebleue.com/421/krasa/perle-bleue/ – YourPerleBleue.com – podvodný web od hora dole. Upozorňujeme naň niekoľko krát a opäť. V žiadnom prípade nedôverujte obsahu, ktorý na ňom je. Ústrednou postavou je pán, ktorý neexistuje a obsah, ktorý nezakladá na pravde. URL: perle-bleue24.com/sk/ – Perle-bleue24.com – tieto stránky považujeme za nebezpečné. Celý obsah je fingovaný, plný hlúpostí. Nakradnuté fotografie s vymyslenými ľuďmi majú asi presvedčiť, no hnusný dizajn a neuveriteľne hnusná gramatická a vizuálna úprava dokazujú, že ani len autor tohto hnusného webu nevie, kde je sever.

