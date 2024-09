Hoax: príspevky na Donio od anonymných darcov nie sú sprisahaním

Ohodnoťte článok

Dezinformačné šialenstvo vidí sprisahanie a manipuláciu vo všetkom. Hlavne tam, čo nedáva na prvý pohľad jasné odpovede a čomu bežne nerozumieme. Autori dezinformácií si informácie neoverujú. Plodia svoje pocity, domnienky a píšu o tom, o čom nevedia vôbec nič. Stretávame sa s tým opakovane a takmer vždy je táto definícia správna. Šíritelia dezinformácií ako aj autori samotní sú potom tí najagresívnejší, ktorí sa k veci môžu vyjadriť a neboja sa použiť aj tie najhrubšie výrazy. Od kultivovanosť majú vždy ďaleko. Aktuálne si všímame dezinformácie a vlastné závery v tom, kto prispieva na zbierky na platforme Donio.sk / Donio.cz.

Platforma Donio ponúka možnosť prispieť na verejné projekty

Ak sa rozhodnete vydať knihu, ale chýbajú vám peniaze, môžete skúsiť osloviť verejnosť s prosbou o pomoc. Alebo ak sa rozhodnete vyzbierať peniaze na vybudovanie bezbariérovej rampy na nejakom dome, prípadne podporiť vznik nejakého média. Je to vaša vec a vaše peniaze. Dezinformátori a tí, ktorí nepotrebujú overovať informácie, majú aktuálne jasno a operujú s faktom, že medzi prispievateľmi nevidia skutočné mená. Sme radi, že tieto skutočné mená nevidieť. Aj my sami sme neraz prispeli malými sumami na dobročinnosť a netúžime po tom, aby naše meno niekde svietilo. Nepotrebujeme, aby sa k nám pristupovalo podľa toho, že sme pomohli projektu XY, alebo v roku 2023 prispeli na obväzy a defibrilátor do ukrajinskej nemocnice. Naozaj netúžime po tom, aby nejaký šialenec s týmito údajmi operoval a vyvodzoval následky pre záujem pomôcť. Aj preto sme radi, že DONIO funguje, ako funguje. My sme si ho otestovali a naozaj vyskúšali, na rozdiel od autorov tých, čo tvrdia niečo o sprisahaneckom financovaníá tajnými skupinami ako so zaručenou informáciou, ktorú dokazuje rozhranie služby DONIO. Rozhranie ale nedokazuje vôbec nič.

Odborníci z ulice, neschopní overovať a narábať s reálnymi faktami nepatria medzi podporovateľov a využívateľov DONIO. Zrejme nikdy nikomu cez túto službu nepomohli. Skôr však nemajú ani tušenia ako funguje, inak by neplodili nenávistné a buričské provokačné príspevky a komentáre k tomu, odkiaľ pochádzajú peniaze v zbierke. Keďže nie sú schopní si to otestovať na nejakom príklade a doteraz netušia, ako to funguje, my im to radi vysvetlíme. Alebo že by to bolo inak? Už možno niekomu cez Donio pomohli, zámerne uvádzajú informácie vo svojich dezinfošialených výplodoch len preto, že vedia o mnohých, ktorých táto informácia zasýti a prinesie to tak lajky.

Postup a možnosti na DONIO.sk

Možnosť prispieť je jednoduchá. Vyberiete si „perk“, respektíve ponuku, ktorú chcete zakúpiť v danej kampani. Ňou môžete niečo získať, alebo len vec podporiť.

Ak kliknete, vyberiete možnosť prispieť. Kliknete a DONIO vám ponúkne možnosť prispieť aj na chod DONIO samotné, ktoré to robí bezplatne. Môžete tak pripojiť malé percento aj pre DONIO. Alebo nemusíte. Objaví sa možnosť úhrady kartou a zadanie emailu a mena. Zaplatíte danú sumu, overíte v banke a vrátite sa na web Donio.sk Donio.sk vám ponúkne možnosť: „Chcete pridať komentár k svojmu príspevku“? A práve tu je zásadný rozdiel. Ak chcete pridať nejaký pozdrav, či komentár, máte možnosť si zvoliť aj zobrazované meno. Ak komentár nepotrebujete pridávať, ste len darcom. sk neuvádza „Anonymný darca“ ale uvádza niekoľko rôznych mien, ktoré sú náhodné a neustále sa obmieňajú, no opakujú. Nejde tak o 5 000x za sebou napísané Anonymný darca, ale má to trochu aj svoj imidž, je to krajšie a milšie, ak ide o kombináciu prídavných mien. Prispeli sme malou sumou nedávno a ihneď sme boli „Veľkorysý darca“.

Čiže:

Nie. Nie sú to tí istí ľudia, ktorí sa rozhodli sami seba nazvať ako Úžasný darca, veľkorysý darca, či iné. Sú to automaticky náhodne prideľované tie isté mená. A samozrejme nie. Anonymmita tu nie je preto, že by prichádzali peniaze z akýchsi organizácií. Kto prispel vidí len DONIO. Hľadať vlastné závery tam, kde sa nikto ničomu nerozumie je naozaj bežné na konšpiračnej scéne. Meno sa nezverejňuje ako „default“, čiže štandardne nastavené zobrazenie darcu. Zdržuje však, všetko komplikuje a znepríjemňuje život nám normálnym.

Prečo nechceme mnohí, aby sa žiadne meno nezverejnilo? Pretože dá agresívnejšia časť tohto národa plná nenávisti a zlosti, by posudzovala darcov podľa výšky príspevkov. Tvorila by riziko kontaktu, nadávok, šírenia nenávisti a kyberšikany. Tak ako to práve táto agresívna časť spoluobčanov robí už teraz všade, kde vidieť podporu projektov, ktoré sa im nepáčia z politického či spoločenského presvedčenia. Nie, poprosíme nezverejňovať mená. Nepotrebujeme, aby nás niekto lynčoval, lebo sme si dovolili rozhodnúť o našich úsporách a nezištne poslať 9 eur len preto, aby sme videli posun v číslach a mali v rukách tých 8 bodov na dokázanie, že šíritelia bludov o anonymných tajomných darcoch niekde od Soroša, zase nechápu, ako vec funguje. Presne tí, čo to nepotrebujú vedieť budú tí, ktorým vzkypí žlč pri čítaní ich príspevkov a „odhalení“ o „skutočnom financovaní“.