Už čoskoro: kniha Temná stránka slovenského internetu. (FAQ) 5 (100%) 1 hlas[ov]

Už čoskoro sa môžu čitatelia tešiť na novinku v ponuke kníhkupectiev s názvom Temná stránka slovenského internetu. Kniha tvorená 30 príbehmi nie je tvorená len 30 osudmi. V skutočnosti v sebe 30 poviedok spája viac ako stovku rôznych osudov, prípadov, praktík, páchateľov, ktorí našli svoju malú úlohu v jednotlivých príbehoch. 30 mini románov prináša pohľad na to, ako veľmi dokázal agresor, pedofil, vydierač, alebo len podvodník zasiahnuť do viacerých životov. Rovnako ta ide o príbehy zatúlaných a dezorientovaných ľudí hľadajúcich pomoc v online priestore. Chytení ako muchy na pavučine, ktorým nie vždy celkom dochádza, čo sa stalo a že sa problém z médií začal týkať aj ich. Kniha Temná stránka slovenského internetu vznikala vďaka mnohým prípadom, ktoré sa na slovenskom internete udiali, alebo takéto prípady priamo inšpirovali vznik celkom nových postáv v knihe. Aj tie však konajú, trpia, alebo končia po vzore iných skutočných prípadov.

pFAQ – možné časté otázky a odpovede

Vzhľadom na možné otázky ku knihe a jej obsahu je mimoriadne dôležité priniesť niekoľko tém, možných otázok a vysvetľujúcich odpovedí, ktoré možno použiť aj v ďalšom mediálnom spracovaní.

Kedy vychádza?

Dostupná bude na konci októbra. Záleží od výberu predajcu, pre ktorého sa rozhodnete.

Čo kniha prinesie?

V prvom rade by mala priniesť lepšiu predstavu o tom, čo sa reálne na slovenskom internete odohrávalo, odohráva, alebo v rôznych podobách ešte stále môže odohrávať. Nesmie byť návodom a inšpiráciou pre ďalších páchateľov. Zámerne však v knihe nie je uvedené, čím všetkým sa páchateľ prezradí a čím všetkým si môže pohoršiť, ak sa pre niečo také rozhodne.

Odkiaľ sú námety?

Kniha získala námety v množstve prípadov, ktoré obete priamo adresovali smerom k hoax.sk. Rovnako tak sa kniha inšpirovala počutými prípadmi a aj tými konzultovanými. V knihe nenájdete identifikovateľnú obeť. Na ktorú by sedel popis, miesto, meno, alebo okolnosti. V knihe sú prehodené pohlavia, mená, lokácie, profesie, prípadne sú traja podobní páchatelia a ich vybraté vlastnosti vo výsledku tvorení jedinou postavou. Alebo viac ako desať prípadov zneužitia tvorilo základné stavebné prvky pre jednu knižnú postavu a knižný príbeh. Takto tvorený obsah je rovnako tak zámerom a demonštráciou toho, koľko postupov môže byť identických, opakujúcich sa bez toho, aby bola hrozba zneškodnená a obete nepribúdali.

Kedy prichádza na trh?

Kniha Temná stránka slovenského internetu vychádza v októbri 2024 vo vydavateľstve UltimoPress. V predpredaji a neskôr v priamom predaji je napríklad na Martinus.sk, na Pantarhei.sk a na BUX.sk.

Pre koho je kniha určená?

Ako literatúra súčasná, domáca, písaná so slovenskými reáliami, ponúka pohľad na realitu príbuzný so žánrom triler, v niektorých prípadoch môžu byť poviedky vnímané ako komédia. V iných ako krimi. Len čiastočne možno v nemenovanej poviedke vidieť prvky zamilovanej romance pre ženy. Až do chvíle, než sa americký vojak stáva podozrivým chlapom, ktorý sa vydáva za milovaného amerického vojaka, ktorý potrebuje nutne peniaze. Nejde pritom o jeden rozsiahly triler, ani o rozsiahlu komédiu. Posolstvo týchto príbehov nemá prísť po náročnom čitateľskom boji. Adrenalín v niektorých prípadoch môže veľmi rýchlo vyprchať. Medzi poviedkami tak musia byť tie, kde adrenalín prichádza a len tak skoro neodchádza. Čitateľ pochopí.

Pre koho nie je kniha určená?

Kniha naozaj nie je určená pre sfanatizovaných ľudí poznačených chorobnou nenávisťou a odmietaním všetkého oficiálneho. Tvorí totiž riziko, že v knihe nájdu príklady povedomého zlyhania. Chápanie poviedok bude pre nich mimoriadne náročné.

Prečo kniha vznikla a aký má cieľ?

Príbehy majú priniesť pohľad na často neznámy svet toho, ako podvodníci fungujú a ako veľmi dokážu obeti ublížiť. Cieľom autora tak je priblížiť dopady takýchto konaní a problémov na obete. Obeťami sú často aj rodinní príslušníci, s ktorými sme neustále v kontakte, ale vôbec netušíme, čo prežívajú a čím prechádzajú. Neraz sú tieto trápania a len ťažko si niektoré typy ľudí uvedomujú rozsah vážnosti a problematiku samotnú. Šmejdi, agresori a hrozby všetkých typov za sebou nechávajú spúšť. Tej je venovaná stále veľmi malá pozornosť. Zahltené sú linky dôvery, online pomoc typu IPčko, aj pochybné fóra poskytujúce pseudopomoc. Stále však tieto miesta nemajú potrebnú podporu, nie sú vnímané ako dôležité priamo na tej strane, ktorá rozhoduje o peniazoch a prežití takýchto organizácií.

Kniha zároveň vznikla preto, aby bolo možné definitívne uzavrieť a uvoľniť rozsiahlu zálohu posledných poznámok z najšialenejších rokov plných absolútneho zúfalstva a miery bezohľadnosti. Z čias od nástupu Facebooku a útlmu Pokecu. Z čias veľkého množstva agresorov, ktorí sa v určitom čase nahromadili. Ale aj z čias veľkého rozmachu pripojených ľudí, pre ktorých bol internet náhle dostupnou súčasťou balíkov, ale nikoho nezaujímalo, či títo ľudia vôbec tušia, ako sa internet používa a ako pracovať s informáciami, ktoré v ňom nachádzajú. Obete týchto hrozieb podávali trestné oznámenia, hľadali riešenia a pomoc aj u nás. Už dávnejšie sme sa rozhodli na tieto prosby o pomoc odpovedať, ľudí navigovať na inštitúcie, políciu, zákaznícke linky bánk a na postupy, ako zabezpečiť seba a zariadenia.

Zároveň sme my hľadali inšpiráciu a nápad, ako raz tieto poznatky pretaviť do niečoho, čo by mohlo v budúcnosti pomôcť. Naše archívy neobsahovali fotografie, ani nástroje, či logy a dáta, ktoré by viedli k identifikácii. Rozlúčili sme sa s obrovským objemom dát množstva screenshotov dávno zaniknutých podvodných eshopov, stránok, facebook skupín a podvodných živlov. Rozlúčili sme sa s množstvom poznámok, ktoré nám mali slúžiť pre prípad, ak by mala vzniknúť kniha. Prípady, ktoré zostávali naďalej aktuálne, alebo majú výpovednú hodnotu aj dnes, sa naozaj dostali do výberu 30 poviedok v knihe Temná stránka slovenského internetu. Autor výslednej knihy výrazne schudol, znížil náklady na udržiavanie úložiska, ale tiež zredukoval rozsiahly objem poznámok. Podarilo sa to do vysnívanej podoby varovných príbehov o tom, čo sa môže udiať, alebo sa vás to vôbec nemusí týkať, ak budete vedieť konkrétny problém včas odhaliť.

Čo je vhodné na knihe neprehliadnuť?

Všimnite si krátke romány v ktorých je hlavnou témou dôvera v dezinformácie. Najmä poviedky venované ľuďom, ktorých je veľmi ťažké presvedčiť o skutočnej pravde. Práve tieto osudy v skutočnosti do značnej miery poznačili mnohé slovenské rodiny. Rozhádali ich, stáli za rozvodmi, za zrušenou svadbou, ba dokonca aj za smrťou pre odopieranú liečbu, čo je prípad, ktorý sa do knihy nedostal. V knihe sa určité miniromány venujú aj dosiaľ nikde nepublikovaným praktikám podvodníkov a špekulantov. Hoci ich postup a spôsoby zneužívania zariadení nie sú bežným javom, aj tých pár prípadov môže tvoriť inšpiráciu k tomu, aby ste k akýmkoľvek zmazaným dátam, k pamäťovým kartám a už nepoužívaným mobilom pristupovali opatrne.

Obnoviť zmazané dáta, zneužiť hoci len jednu nevinnú fotografiu, sken dokladov, alebo čokoľvek dôverné je jednoduché. Príležitosť k tomu môže prísť zajtra, ale pokojne aj o 5 rokov neskôr. Zaujímavosťou je, že poviedka Nádherná Ela mala byť pôvodne samostatným rozsiahlym príbehom na jednu knihu. Príbeh, ktorý je v skutočnosti zostavený z troch podobných prípadov, má ako základ skutočnú udalosť z učiteľského prostredia. Príbeh mal možnosť oveľa rozsiahlejšieho deja, ale aj pre vážnosť a riziko prílišných podrobností zostáva v takej podobe, ktorá nemôže ublížiť a ani prezradiť príliš veľa. Kniha však nemá jatriť zacelené rany. Má pomáhať, upozorňovať, otvárať témy v spoločnosti a pripomínať, čo sa deje, ako voči tomu bojovať a najmä nezatvárať oči.

Ktoré skupiny ľudí môžu oceniť jej obsah?

Určite ju môže oceniť každý jeden čitateľ, ktorý má záujem vedieť viac o vlastnej bezpečnosti na internete. Chce poznať skutočné príbehy a tie udalosti, ktoré sa na internete objavili. Môže ísť o záujemcu o tému online bezpečnosti a hrozieb na internete ako takých. Môže ísť o každého zvedavého čitateľa a záujemcu o napätie, drsné zahrávania sa s ľuďmi aj o neľahké čítanie pre rodičov detí, ktorí potrebujú pripomenúť riziká, ak dieťaťu nechávajú voľnosť. Nemusí pochybiť dieťa. Predátori majú pred deťmi náskok, mnoho skúseností, prenikajú do ich diskusií, ovládajú herectvo, umenie reči, písomného prejavu, zvládajú si naštudovať nové trendy, slovník aj spôsoby. Také, ktorým podľahnú aj mnohí dospelí.

Čo musí autor k tejto knihe dodať, ako dôležitú pripomienku?

Kniha nesmie byť návodom a inšpiráciou pre vytváranie ďalej hrozby. Upozorňuje na to úvod knihy. Kniha neodhaľuje podrobnosti a postupy, identity a ani konkrétnych ľudí. Postavy v knihe je nutné prijať ako fiktívne postavy inšpirované rozsiahlou skladačkou udalostí, obetí a pôsobiacich hrozieb. Písaná je tak, aby bola prijateľná aj pre mladšie publikum. Každý príbeh má svoju tému, postavy aj priestor. Iba niektoré príbehy sú medzi sebou previazané, ale sú oddelené kvôli odlišnej hlavnej hrozbe. Každá z poviedok má svoju obeť, páchateľa, ale aj snahu o poskytnutie nástroja, pomoci, alebo riešenia. Ak príbeh neprináša riešenie, je možné, že daný príbeh naozaj v tom čase neponúkal východisko a aj možnosti obete sa v tom čase rovnali „nule“. Autor knihy pritom nedisponuje a nikdy nedisponoval žiadnymi penetračnými nástrojmi, od roku 2023 po dokončení rukopisu nedisponuje ani cloudovým úložiskom s rozpísanými poznámkami a príbehmi. V roku 2024 už nedisponuje ani vlastným notebookom. Už v knihe (Ne)bezpečný internet (Lindeni, 2021) autor avizoval postupný koniec plnej aktivity v tomto prostredí v záujme vzdialiť sa rozsiahlej téme online hrozieb. Kniha Temná stránka slovenského internetu je dôležitou súčasťou tejto snahy. Predovšetkým priniesť skúsenosti, poznatky a reálne prípady medzi ľudí ako nástroj, ktorý uľahčí ich identifikáciu a zastavenie.

Všímajte si preto viac svoje okolie, priateľov a blízkych, ich správanie, trápenia, otázky aj bezradnosť. Tak ako aj vy nepremýšľajte, či videný a počutý problém riešiť, alebo hodiť za hlavu. Na problémové správanie je nutné upozorniť, varovať pred ním a pri mnohých hrozbách je dôležité mať záznamy. Záznamy o obsahu, mieste, používateľovi a čase. Aj dobrý screenshot dnes dokáže veľké divy na poli dokazovania.