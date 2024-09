FB stránka „Poprad informuje“ uvádza dezinformačný nenávistný obsah 5 (100%) 1 hlas[ov]

Facebook stránka „Poprad informuje“ má len málo spoločné so samotným Popradom. Nie len, že šíri podivné propagandistické, nenávistné, politické príspevky. Ide o rétoriku tej hulákajúcej časti národa uchyľujúcej sa k podpore „ruskej strany konfliktu“ a boja proti Čaputovej a všetkému, čo symbolizovala, alebo čo by mohlo spadať pod jej stranu mince. Neváha šíriť aj absolútne bludy. Inak povedané informácie vycucané z prstu, bez zdrojov, overení, s bombastickými nadpismi a tvrdeniami. Stránky sa stávajú nebezpečné aj pre mieru popularity a počty lajkov, ako aj pre jazyk a inteligenčnú úroveň tých, ktorých obsah oslovuje. Stránkam chýba profesionalita, jasný smer a pozadie. Zdroje, zdroje…. a ešte raz zdroje sú neznámy pojem. Príspevky, ktoré neprinášajú poznatky o dianí v meste Poprad, ale sú nástrojom šírenia názoru jedného človeka (ten človek neváha do príspevku ako neprofesionál uvádzať svoju osobu pisateľa „Myslím si“, pričom sledovateľov Poprad informuje nemá prečo zaujímať, že jeden človek si myslí… )

inzercia:



Údajné oslavy Ukrajiny v meste Buča s americkými vlajkami

Teraz sme objavili na týchto podivných stránkach ešte viac podivné video, údajne z Ukrajiny (LINK). Vraj ide o mesto Buča, ktorá malo byť zdevastované ruským terorom. Tieto zdroje a podivná rétorika úplne vynecháva také zásadné fakty, ako samotný vstup Ruska, vraždenie, zrovnávanie miest, domácností a jednotlivých spomienok bežných ľudí so zemou. Ale späť k veci. Z videa máme mať pocit, že oslavy oslobodenia Ukrajiny sú zasvätené odhaleniu osláv smerom k USA. V Buči sa však nikdy v histórii nič takéto neodohralo – nie na celomestskej oficiálnej úrovni. Prasprosté video so zmienkou o akejsi handre vzniklo možno na nejakom inom neznámom mieste v inom neznámom čase. Komentáre upozorňujú na konkrétne štáty USA, v ktorých sme však miesto nelokalizovali. To sú komentáre pod videom. Nám sa konkrétne miesto overiť nepodarilo.

V USA sú takéto vlajky, úchyty na stĺpoch, aby boli inštalované v rovnakej výške, bežné na 4. júla. Mestá majú pre túto výzdobu systém, ako aj vlajky samotné s výstuhou. Video vyzerá ako z americkej ulice niekde s vysokými – NEPOŠKODENÝMI STROMAMI. Čisto odhadom od stola môžeme analyzovať a pochybovať, či má Buča takto širokú ulicu s takouto architektúrou a stromy nepoškodené bombardovaním, ktoré by nepoškodili mínomety a tlakové vlny. Pri pohľade na Google Street však musíme priznať, že Bucha je mimoriadne rozľahlé mesto a takýto priestor sa tam nájde. Stále je však pre nás nepravdepodobné, že by šlo o oficiálnu výzdobu jedného celého mesta a všetkých ulíc, či hlavnej triedy. To, čo video predvádza, je veľmi strohá informácia, ktorá neprináša podstatné vysvetlenie, ani podrobnosti. Má priniesť len potrebné sústo vulgárnym spôsobom prinesené vulgárnej svorke vlkov, ktorá je pripravená na internete komentovať, zdieľať a lajkovať.

Zásadným zlyhaním profesionality, alebo presnejšie prejavom neprofesionality je zachovanie označenia „handry“ smerom k ukrajinskej vlajke. Video a teda aj jeho zverejnenie považuje ukrajinskú vlajku, štátny symbol krajiny, ktorá je napadnutá a z ktorej má byť údajné video (teda falošné video, ktoré nemá možno s oficiálnou vládou v meste nič spoločné ku Dňu nezávislosti Ukrajiny), za handru. Takéto slovo je neprípustné v profesionálnom mediálnom priestore a na stránkach, ktoré majú mať spoločenskú hodnotu. Spôsob komunikácie smerom k verejnosti a zachovávanie nenávistnej rétoriky by malo byť dostatočným dôvodom, prečo sa stránkam vyhýbať. Za podporu USA by Ukrajina mohla teoreticky USA venovať aj celý festival. Otázne je, ako veľmi by potom len útržky bez vysvetlenia a pozadia, a ďalšieho kontextu slúžili dezinformačným kanálom na rozháranie vášní.

Video zachycuje lokálny festival americkej kultúry

Video vlastne pre určité publikum tvrdí niečo v zmysle, že Ukrajinci sú zapredaní, lebo ďakujú USA. V skutočnosti video ale nehovorí nič o Ukrajine a ani o Buči. Hovorí o zdieľačovi, ktorý ho využil, aby rozhorel nenávisť, otázky, nepochopenie. Video pokojne môže byť z Buče, ale chýbajú mu jasné informácie o pozadí a príčinách využitia americkej vlajky. Blok textu je zámerne postavený tak, aby ste si nemohli overiť EVČ áut. Pozadie ulice je nejasné, domy, cedule chýbajú, alebo sú nejasné. Nevidieť takmer nič. Chýbajú články, podrobnosti. Video zámerne rozmaže niektoré prvky a nepustí celú sekvenciu, aby sme mali viac možností odhaliť presnú ulicu. Aj keby bolo video priamo z Ukrajiny, je vytvárané presne tak, ako to stačí konkrétnej cieľovej skupine, lebo stačí vidieť americkú vlajku. Vďačnosť smerom k USA by bola plne pochopiteľná vzhľadom na pomoc, ktorá do krajiny prúdila priamo z USA. Najmä v tom objeme, v akom sa nepodarilo krajine pomôcť nikomu inému.

30. 8. 2024 – 14:00: Neskôr nachádzame iné video, kde je táto krátka nahrávka vidieť lepšie. Opäť vidíme pomenovanie Bucha. Stále však chýba kontext, vysvetlenie dňa, kedy je preukázaná táto vďačnosť, či prepojenie a dôvod amerických vlajok. Čo je ale podstatné, aspoň sa v tomto príspevku neobjavuje handra a snaha o pohŕdanie čímkoľvek čo možno nazvať ukrajinským. K oživeniu témy prispel aj čitateľ Vratko, ktorý upozornil na iný pohľad na ulicu na odkaze: https://www.facebook.com/100076887813864/videos/994033402463324/

30. 8. 2024 – 14:22: Celej problematike už lepšie rozumieme. Nejde o žiadne štátne oslavy, ani mestské oslavy Dňa nezávislosti Ukrajiny, ktoré boli o deň predtým. Silno poškodené mesto Bucha bolo obnovené a opravené aj s pomocou peňazí ďalších krajín. Pri pátraní po tom, o čo ide presne dokonca nachádzame aj vyjadrenie priamo obyvateľa Buche, Buchanca, ktorý jasne uvádza súvis medzi zahraničnou pomocou a sám uvádza, že tých pár vlajok Buchancom nevadí. Reálne však vlajky pochádzajú z výzdoby pre podujatie v miestnom parku. V Buchi sa totiž konali Dni americkej kultúry. Počas 25. augusta 2024 sa v miestnom parku konali vystúpenia americkej country hudby, spestrením boli kovbojské klobúky a americká gastronómia. Žiadne Dni ukrajinskej nezávislosti, pri ktorých by každý labilný hejter očakával ukrajinské vlajky. Len festival americkej kultúry, ktorá je možno teraz Ukrajincom bližšia, mierovejšia a pokojnejšia ako…

zdroje:

https://thebuchacity.com/u-buchi-vidbuvsya-den-amerykanskoyi-kultury/

https://www.buchanews.com.ua/2024/08/28/american-pie-konkurs-amerykanskogo-pyroga-na-den-ameryky/

Malý dodatok od nás ešte k obsahu videa

Samo v redakcii uznávame, že vzhľad ulice v meste Bucha zmiatol. Technický stav, čistota, vozovka, okolie a jeho údržba vytvára dojem západnej Európy. Nie toho, čo ukrajinské územie považuje za „svoje“. Video teda využíva inú nahrávku, ale zámerne mení typ podujatia, jeho politický význam a zároveň uvádza aj niekoľko ďalších problematických častí, ktorým sa viac venovať nebudeme. Pre nenávistných hejterov máme ešte iný odkaz. V USA sa každý rok v rôznych mestách konajú dni Slovenskej aj Českej kultúry. Podobné festivaly máme aj u nás, venované maďarskej kultúre, americkej, aj nemeckej. Každý lokálny, aj vtipne poňatý Október Fest je skrátka príležitosť ochutnávať a baviť sa. Nie je nutné vždy aj za festivalom hľadať príležitosť, ako pustiť uzdu sfanatizovanej nenávisti. Či nie? nepôjde to bez toho?

Pomýlencom presne toto stačí

Ťažko profesionálne stránky… ehm… publikovali „môj osobný názor“, ale bez podpisu toho, koho ten názor je.

Takto sfušovaný obsah zapadá do koncepcie uvažovania a tém dezinformačnej scény. Do pokusov protistrany ukázať, ako veľmi je nejasná situácia na Ukrajine, čo potom zneisťuje ľudí snažiacich sa nájsť si svoju „stranu“ tohto konfliktu. Celý tento internetový blud a použitie titulkov nad nevinné video rozhorí presne tie nenávistné vášne presne toho konkrétneho publika, ktoré nepotrebuje informácie pravdivé a overené. Stačí informácie jednoduché, jasne postavené a bude pre neho absolútne irelevantné, či vôbec existuje to, čo na videu je. Podstatné je, že niekto dá videu dôležitý titulok a nápis. Dovolíme si pritom podotknúť ešte jeden zásadný fakt, ktorý do verejného priestoru nepatrí. Stránky Poprad informuje totiž vytvorili dojem, že „MESTO POPRAD INFORMUJE“ a tak môžu vytvárať nebezpečenstvo zámeny s vyjadreniami samotného mesta. V opačnom prípade nesie stránka klamlivý názov, zavádza a neprináša informácie, ktorými by akokoľvek mesto Poprad informovalo.