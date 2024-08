Zem nie je plochá, ale guľatá. Čím to argumentuje samotná UI? 5 (100%) 1 hlas[ov]

Zem nie je plochá. Ak máte vo svojom okolí človeka, čo verí, že je plochá a odmieta jej guľatý tvar, zrejme to robí pre mentálne problémy vo vlastnej hlave. Alebo pre prisilné presvedčenie, kedy odmieta veriť všeobecnému vzdelaniu a známym informáciám len z princípu, že sa chce rozhodnúť o pravde on sám. Stretávame sa s ľuďmi, ktorí priveľmi veľa energie a vysoké percento svojho času investujú do presvedčovania ostatných v tom, že tá ich pravda je tá správna. Argumenty o ploche Zemi sú tak primitívne a hlúpe, že končia presne na svojom vlastnom začiatku. Nemajú vysvetlenie, prečo si slnečnú 12 obednú hodinu odovzdávajú postupne za sebou všetky časové pásma a že sa slnko vracia s iným dátumom. Nedokážu a ani nechcú uvažovať nad tým, že zväčša ich milované Rusko hraničí s USA a aj Európou súčasne, v koľkých pásmach je a že hneď na konci Ruska vlastne začína nová časová zóna a dátum. Paradoxne, z Ruska sa tieto hlúposti neozývajú, alebo nás len na rozdiel od iných dezinformácií obchádzajú.

inzercia:



Plochozemci nepotrebujú rozmýšľať. O koho vlastne ide?

Plochozemci nepotrebujú uvažovať nad tým, ako funguje vesmír a gravitácia, ak sa spoliehajú na podivnú teóriu o plochej Zemi a už vôbec nemajú vysvetlenie k tomu, prečo na okraj Zeme nikto nedopláva a ako to tam vlastne môže vyzerať. Nepripúšťajú si žiadne flightradary, ani sledovania lodí. popierajú, či vôbec existuje lodná doprava. Nemajú vysvetlenie na prestupy lietadiel a možnosti, aké máme ak ideme do Melbourne cez Singapur alebo Havaj. Rozmýšľať nepotrebujú, pretože pre nich ich argumenty postačujú.

Viera v plochú Zem je pre mnohých životný štýl, ktorý sa vysmieva vede, odbornosti a vzdelaniu. Mrzí nás, ak sa nasledovné slová niekoho dotknú, no z poznania za posledných 20 rokov nám vyplýva, že viera v plochú Zem je takmer výlučne záležitosť chorobných odmietačov všetkého oficiálneho, alebo všetkého čo môže mať spojitosť s Amerikou a americkými vedcami. V druhom rade ide ľudí s minimálnym vzdelaním a schopnosťami chápať informácie, ktoré čítajú. V treťom rade sa stretávame s podivnými charaktermi ľudí, ktorí majú svoje osobné problémy ako alkoholizmus, agresivita, prehnaná podpora Ruska, kanálov ako je infovojna, alebo dokonca Zem a Vek. Zväčša voliči strany Republika, SNS, Vlasť a strán s útočnou a agresívnou rétorikou vrátane SMERU-SD.

Čo si myslí umelá inteligencia? Ako si môže bežný človek dokázať, že je Zem naozaj guľatá?

Pýtali sme sa umelej inteligencie, aké jednoduché nástroje a metódy je možné využiť, aby si mohol ktokoľvek dokázať, že je Zem guľatá. Čo nám vyšlo? Umelá inteligencia vypľula nasledovných 10 spôsobov a prípadov:

1. Pozorovanie lodí miznúcich za horizontom

Keď pozoruješ loď, ktorá sa vzďaľuje od pobrežia, všimneš si, že najprv zmizne trup lode, a potom postupne aj jej stožiar. Ak by bola Zem plochá, celá loď by zmizla naraz. Tento jav je spôsobený zakrivením Zeme. Konšpirátori radi argumentujú, že loď nemizne, no sami si dávajú pozor na to, aby bola loď dostatočne blízko. Vzdialené lode už nenakrúcajú a nepoužívajú ako argumenty. Zem je dostatočne veľká a zakrivenie nie je viditeľné na krátke vzdialenosti. Podľa umelej inteligencie by výletná loď vysoká 10 metrov potrebovala zhruba 11,3 kilometrovú vzdialenosť, aby sa celkom stratila pre pozorovateľa, ktorý by ležal priamo na pláži s hlavou v mori a pozoroval na plocho na úrovni vodnej hladiny loď na šírom mori.

2. Fotografie z vysokých nadmorských výšok

Môžeš si kúpiť balóny schopné dosiahnuť vysoké nadmorské výšky a pripevniť k nim kameru. Keď balón dosiahne dostatočnú výšku, fotky alebo video ukážu zakrivenie horizontu, čo by na plochej Zemi nebolo možné. Cockpit lietadiel umožňuje pohľad do diaľky priamo vpred. Piloti tak poznajú pohľad, v ktorom je zakrivenie Zeme zreteľné aj preto, že po stranách lietadla vidia vždy jednu aj druhú polovicu Zeme a predok. práve pri pohľade na tri strany v takejto výške je zakrivenie Zeme zreteľné. Do cockpitu však bežných pasažierov nikto nepustí z vážnych bezpečnostných dôvodov a obmedzení. Dezorientovaní konšpirátori však stále môžu investovať tisíce do leteckých kurzov, vzdelania a skúsiť pilotovať lietadlá, ktoré pre svoj let potrebujú vysoké letové hladiny. Každý pilot to pozná a stovky pilotov bolo nútených dávať vyjadrenia svojim známym, médiám, aj sociálnym sieťam. Áno, Zem je zaoblená a guľatá.

3. Rôzne nočné oblohy

Pozorovanie hviezd na nočnej oblohe na rôznych miestach Zeme ukazuje, že hviezdy viditeľné na južnej pologuli nie sú viditeľné na severnej pologuli a naopak. Ak by bola Zem plochá, viditeľné by boli rovnaké hviezdy z každého miesta na Zemi.

4. Rôzne časové pásma

Keď slnko svieti v jednom časovom pásme, v inom je tma. To je možné len na guľatej Zemi, kde Slnko osvetľuje iba časť povrchu planéty. Na plochej Zemi by slnko osvetľovalo celý povrch naraz.

5. Zakrivenie tieňa Zeme na Mesiaci

Počas zatmenia Mesiaca Zem vrhá tieň na Mesiac. Tento tieň je vždy okrúhly, čo by na plochej Zemi nebolo možné. Tieň dokazuje, že Zem je guľatá, pretože iba guľa vždy vrhá okrúhly tieň.

6. Lietanie okolo sveta

Ak by bola Zem plochá, lietadlá by mali problém obletieť Zem a vrátiť sa na to isté miesto. Lietadlá však bežne lietajú okolo Zeme bez toho, aby narazili na akýkoľvek „okraj“. To je možné iba na guľatej planéte.

7. Meranie gravitačnej sily

Gravitačná sila je rovnaká vo všetkých smeroch z povrchu Zeme smerom k jej stredu. Ak by bola Zem plochá, gravitačná sila by sa menila v závislosti na mieste, kde sa nachádzaš, čo sa však nedeje.

8. Experiment s tyčou a tieňom

Tento experiment sa datuje už do staroveku, keď Eratosthenes v 3. storočí pred n.l. dokázal určiť obvod Zeme. Ak postavíš tyče vertikálne na dvoch rôznych miestach na Zemi v rovnaký čas, tieň každej tyče bude iný, čo dokazuje, že Zem je zakrivená.

9. GPS a satelitná komunikácia

GPS a satelitné signály sú možné iba na guľatej Zemi. Satelity obiehajú okolo Zeme, čo by nebolo možné, keby bola plochá. Fungovanie GPS technológie je dôkazom guľatého tvaru Zeme.

10. Fotografie Zeme z vesmíru

Jedným z najpresvedčivejších dôkazov je pohľad na Zem z vesmíru. Fotografie a videá z vesmírnych misií jasne ukazujú Zem ako guľu. Tieto snímky sú získané od rôznych vesmírnych agentúr a z rôznych miest na Zemi.

Tieto metódy ponúkajú jednoduché a zrozumiteľné dôkazy o tom, že Zem je guľatá. Každý z týchto experimentov si môžeš overiť sám, a to bez potreby zložitého vybavenia alebo špeciálnych znalostí. Stačí trocha zvedavosti a pozorovacie schopnosti.

foto: wiki images, pixabay, paluba ISS