Falošný email od Pokec.sk z adresy "pokec.oznam@seznam.cz"

Čitateľka Viky nám poslala veľmi zaujímavý podvodný SCAM email od falošného administrátora zoznamky Pokec.sk. Jeden z najčastejších spôsobov, akým sa podvodníci snažia získať heslá od Pokec účtov. Nezmyslom je už žiadosť o samotné heslo, nech už prichádza od kohokoľvek. Nepozorní mladí používatelia ale tomu môžu uveriť.

Pokec.sk nikdy nepožaduje heslo, už vôbec nie takto:

Znenie podvodného emailu, ktorý odosiela adresa pokec.oznam@seznam.cz, je:

,,GRATULUJEME,



práve ste sa stali výhercom celoročného predplatného

PLUS !!! Boli ste vyžrebovaný spomedzi 10 užívateľov nášho

najväčšieho slovenského portálu.Pre aktiváciu PLUS vyplňte

nasledovné údaje:



Váš nick:………………..

Heslo:………………..



Požadované údaje odošlite do 15 minút a PLUS Vám bude

automaticky aktivované do 31.5..2018 a to BEZPLATNE!

Zároveň budete zaradený do zlosovania o hlavnú cenu osobný

automobil ŠKODA Octavia.



správca ,,

Musíme uznať, ide o veľmi ambiciózny a trúfalý email. Ďakujeme informátorke.