Porušili ste autorské práva? Píšu vám z cwsolutions.biz? Pozor na scam

Šmejdi z internetu dnes neváhajú vymyslieť si celú právnickú firmu „cwsolutions“, obrázky, aj príbeh. Údajne zastupujú autorské práva a porušili ste copyright. Píšu na rôzne slovenské firmy z adries cwsolutions.biz, do rôznych stránok a eshopov a tvrdia, že nejaký obrázok na stránke porušuje práva. je to možné vyriešiť jednoducho. Stačí uviesť viditeľný a klikateľný odkaz na nejaký ich web. Namiesto toho, aby is odkaz kúpili za povedzme 20 eur alebo 30 eur, napíšu pod hlavičkou falošnej firmy, s falošnými údajmi a tvrdia, že ste im spôsobili škodu a žiadajú len uvedenie odkazu. Dokonca napíšu, že zatiaľ ide o formálnu žiadosť a očakávajú spoluprácu. Akoby neskôr pristúpili k niečomu inému.

Falošné vymáhanie odškodného, alebo porušenie autorského práva sme tu už mali. Opakovane sa stretávame s podivnými výzvami a žiadosťami o údajnom porušení práv.

Kedysi boli trendom vymáhania pokút za údajné zneužitie obrázka fotobánk. Stretli sme sa s tým opakovane. ak ste si dovolili použiť ilustračné snímky, ktoré ponúkala GettyImages fotobanka, alebo Profimedia. S pocitom, že možno nepatríte medzi ich klientov následne nekomunikovala fotobanka, ale rovno vymáhačská agentúra. Hnusným spôsobom, aký dodnes nemá obdoby, rovnako ako cenník a argumenty. Stačilo, aby mediálna agentúra pripravila článok, ktorý distribuoaval ako tlačovú správu a ochotné médiá taký článok vydali. Skvelý spôsob, ako si vynútiť internetovú poslušnosť a odradiť používanie snímkov z týchto miest, ak by hrozila buzerácia a nevyberavá komunikácia niekedy v budúcnosti. Vtedy bolo cieľom dohľadať použitia snímkov bez evidencie úhrady, ich kopírovanie a šírenie. Získanie dodatočného príjmu. Dnes je to ale niečo iné.

V súčanosti sa stretávame takmer výlučne s podvodmi a hrozbami. Falošné stránky a emailové domény, alebo gmailové adresy sa hrajú na agentúry, alebo mene iných dokonca žiadajú zaplatenie nejakých poplatkov. tento dnešný prípad je však o snahe získať odkazy. Spätné odkazy na webstránky svoje. Vytvorením pocitu, že došlo k porušeniu akýchsi ich práv. Keďže je pre nás dôležité uviesť v tomto prípade aj niečo podstatné, uvádzame to tak, ako to je.

Dnes podvodníci písali do stránok jedného odborného magazínu, kde sa tvrdia, že došlo k porušeniu ich práv zneužitím fotografie XY. Na stránke je jediná snímka, mimo loga a ikonky facebooku. Snímka, ktorej by sa to malo týkať, je pritom autorskou snímkou a dokonca rúk samotného autora snímky. Neprichádza do úvahy, aby bola snímka majetkom nejakej pofidérnej neexistujúcej právnickej agentúry. Po náleze ďalšieho prípadu na Slovensku, kde rovnako smerovali cieľovú adresu dokonca na produktovú fotografiu výrobku a nie fotografiu v galérii, či inú plnohodnotnú sníku, máme jasno, že tento podvodník sa ani len nepozrie komu píše a v akej veci. Nezabudne sa však zmieniť o tom, že sa mu neschováte, lebo webarchive.org vás odhalí. Nehorázne, ale vychádza to. Weby naozaj nechcú problémy a tak zverejnia odkaz.

Dear owner of https://ADRESAPRODUKTU-V-ESHOPE,

We’re reaching out on behalf of the Intellectual Property Division of a notable entity, in relation to an image connected to our associated

client: KYS.

Image Reference: https://i.imgur.com(—–LINK KTORÝ NEFUNGUJE) Image Placement: https://ADERSAPRODUKTU-V-ESHOPE

We’ve observed the above image being used at the above specified placement. We are emailing you to insist our client is correctly credited. A visible link to https://knowyoursins.com/ is necessary, placed either below the image or in the page’s footer. This needs to be addressed within the next five business days.

We’re sure you recognize the urgency of this request. Kindly understand that simply removing the image does not rectify the issue. Should we not see appropriate action within the given timeframe, we will reference case No. 67111 and implement legal proceedings as outlined in DMCA Section 512(c).

For your convenience, past usage records can be reviewed using the Wayback Machine at https://web.archive.org, the main recognized digital web archive.

Take this communication as a formal notice. We value your swift action and expect your cooperation.

Regards

Zoe Baker

Trademark Attorney

Commonwealth Legal Services

3909 N 16th St, 4th Floor

Phoenix, AZ 85016

zoe@cwsolutions.biz

www.cwsolutions.biz