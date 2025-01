Falošné emaily o podvodnom dedičstve a meno VERA CHURACKOVÁ

Ohodnoťte článok

Podivné neadresné emaily o tom, že ste zdedili milióny, sú s nami už takmer tri desaťročia. Od mien skutočných barónov, mŕtvych celebrít, cez podivné neidentifikovateľné mená magnátov, po také meno ako Vera Churacková, ktoré vám nič nepovie.

Majú rôznu podobu aj obmeny. Veľakrát je to niekto v zahraničí, čo po sebe zanecháva rozprávkové dedičstvo a hľadá dediča. Občas je v tom nejaká ukrytá myšlienka. Napríklad ak chce, aby ste použili peniaze na dobré účely a dobročinnosť. Niektoré emaily sú zákerné, tvrdia, že ak ste právoplatným dedičom, máte sa uchádzať a poslať svoje údaje a všetko s právnikmi pripravia. Vylákajú zaplatenie poplatkov za prevod miliónov ma účet a keď niekde v polovici platenia nakoniec podvodníkovi napíšete, že mu už nič nezaplatíte, ešte vám vynadá, že ste sa vydávali za právoplatného dediča, ak hneď prvý email formuloval tak, že ste sa chytili, ale dedičom nie ste. Aj takéto prípady existujú.

No a potom tu máme prípady, ktoré nemusíte prekladať prekladačom a so slovníkom v ruke. Píšu v češtine. Opäť neadresne. Na rôzne emaily súčasne. Nepochopiteľne aj na support linky technologických firiem. Tento konkrétny email tak berie na seba všetky znaky tých osvedčených falošných emailov s falošným dedičstvom, kde ak sa chytíte, prichádzate o peniaze, ktoré musíte zaplatiť za prevod a prípravu právnických zmlúv. Aké jednoduché.

Pozor na:

nereagujte na podobné emaily

neposielajte žiadne skeny dokladov, nepodpisujte žiadne zmluvy o prevode dedičstva a podobne

neposkytujte nikdy čísla z platobnej karty, kam vám „prevedú peniaze“ – takto to nefunguje a nikdy nefungovalo.

Text tohto emailu:

Dobré ráno

Volám sa VERA CHURACKOVÁ, som kresťanská vdova českého pôvodu, mám 74 rokov a momentálne podstupujem veľkú operáciu rakoviny prsníka v onkologickej nemocnici v Štokholme.

Môj lekár ma informoval o mojich šanciach na prežitie počas operácie o niekoľko dní. Chcel som ti ponúknuť niečo veľmi vážne. Na svojom bankovom účte mám obrovské množstvo peňazí a chcem, aby ste mi pomohli prijať moju ponuku na váš bankový účet. Po prijatí peňazí na váš bankový účet som vás vybral za dediča, môžete im pomôcť. Kostol, Nemocnica, Extc…. za tieto peniaze môžete realizovať svoje projekty.

Môj manžel zomrel pred rokmi a nemáme deti, ktoré by zdedili peniaze. Ak počas operácie zomriem, peniaze budú v banke tu vo Francúzsku.

Povedz mi, či chceš byť mojím dedičom? bude moje dedičstvo vo výške

1 510 000 eur

Odpovedzte prosím rýchlo a ja vás budem kontaktovať svojou bankou 🏦

S pozdravom madam

Věra Churacková 🙏🏻🙏🏻🇨🇿🇨🇿

Ako taký podvod môže prebiehať?

Priebehu a rizikám tohto podvodu sme sa venovali vo viacerých článkoch. Ide pritom o prvú poviedku v knihe Temná stránka slovenského internetu. Je prvou,. pretože je to najkčastejší a najstarší problém v rámci podvodnej komunikácie s ktorým sa na Slovensku ľudia stretávajú. V poviedke „Rozprávkové dedičstvo“ sa dočítate o tom, čo si dovoľuje falošný právnik na druhej strane komunikácie a ako ľahko sa dá prísť o peniaze, o čas aj nervy. Viac v knihe: BUX.SK

Nuž a čo nám vadí? Kde je problém?

Email písaný dôchodkyňou využívajúci zvláštne formátovanie a ikony, nevie jednoznačne napísať vlastné meno so všetkou diakritikou, inokedy vie. Pritom priezvisko je známe s Č. Email má podivný text. Je doslovnou kópiou iných. Zaujímavé je, že v závere už uvádza, že nie je sama, ale sú viacerí. Presne vie, v akom objeme bude dedičstvo, pričom zväčša to v čistej peňažnej hodnote nevedia ani tí zanechávači dedičstva samotní. Email v slovenčine na support linke IT spoločnosti zaujal aj pobavil. Poslaný zo Stockholmu Češkou…. banka v Holandsku, páchateľ v Nigérii a právnik z Londýna. Perfektná medzinárodná spolupráca….

Už aj za takéto upozornenia dostávame hejt a nenávistné emaily od permanentne nešťastných ľudí zo Slovenska aj Čiech. Napriek tomu si dovolíme znova upozorniť na takéto prípady. Napríklad z dôvodu, že sú neustále úspešné. Že neustále existuje niekto ďalší, čo nemá skúsenosť a varovania ho doteraz obišli. Niekto,kto teraz spoznáva svet internetu a oboznamuje sa s tým, čo je reálne a čo je nereálne. Upozorňujeme na tieto riziká doslovne v pôvodnom znení samotného emailu aj preto, aby si dokázali tí, čo si informácie overujú, overiť, či ponuka prišla len im, alebo je hromadná a podvodná. Môžete nás nenávidieť a písať nepochopiteľné útoky a emaily k všetkému čo robíme. My však tieto upozornenia nerobíme pre vás, tých, ktorí k nám píšu nevyberavým spôsobom rôzne reakcie, alebo píšu, že sa k podobnému prípadu len opakujeme. Každý prípad je jedinečný a jeho overovanie, či dohľadanie podľa konkrétneho mena a roka aktuálnosti je kľúčové pre rýchlejšie potvrdenie, či ide o hrozbu, alebo nie. Pokiaľ ste plánovali aj k tomuto článku dať nejaký svoj komentár, nemusíte.