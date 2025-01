Ottomax+ nie je na liečbu hluchoty + falošný lekár Johan Klausen

Ohodnoťte článok

Niekoľko rokov nás podobné podvodné stránky a prípravky sprevádzajú a niekoľko rokov sú stále úspešné, pretože na Slovensku sa najskôr koná a až potom sa overuje a dohľadáva. Prípravok OTTOMAX+ v reklamách vyhlasuje, že nemáte chodiť k ušnému lekárovi, že vylieči ušné problémy, alebo že odstráni hluchotu. Problémy so sluchom budú minulosťou, pretože OTTOMAX+ je riešenie. Takto to hlásia reklamy a rôzne príspevky na sociálnych sieťach podporené peniazmi. Lenže kampane sú financované z hacknutých stránok a k nim pripojených platobných kariet.

Roky sa Facebook nedokáže použiť a spraviť nič preto, aby sa toto nestávalo. že sa odrazu do reklám dostanú podivné reklamy na prípravky a smerujú na celkom iné krajiny. Facebooku ani teraz nezasvieti kontrolka a tak sa stane, že vietnamská stránka, či ako v tomto prípade stránka FotoStyle o fotografovaní spravovaná dvoma ukrajinskými účtami, propaguje prípravok, ktorý nemá nič spoločné s tým, o čom stránky boli. V reklamách sa pritom objavujú aj podivné nezmysly, v rôznych jazykoch uvádzané prístroje a v čase uvádzania článku tam je aktívny len 12 palcový ventilátor.

Stránky na nepochopiteľnej doméne https://konradqtev.com/cR5jBQKs?utm_campaign=2-sk_8533608300092397&ad_id=120223765551280456&pixel=3825996920986592&placement=Facebook_Desktop_Feed&adset_name=2-sk_8533608300092397&ad_name=2-sk_8533608300092397&campaign_name=SK_Ottomax%2B++cR5jBQKs+8533608300092397+C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&fbclid=IwY2xjawIAj-NleccWh_yTucD4_aem_GidTOsP1VBF5VIy-UkMjOQ každý deň v hornej časti tvrdia, že končí akcia. Má ísť o nátlakovú akciu, aby ste spravili neuvážený nákup, kým je ešte výhodná cena. Ide však o automat, ktorý každý deň funguje rovnako.

Čo je to ten OTTOMAX+ ?

Ak ste si zakúpili liek na vyliečenie hluchoty a uverili ste rozprávkam, že vaši starí rodičia vám poďakujú za záchranu sluchu, tak vás zrejme sklameme. Celý príprav je pre lekársky a odborný svet neznámou. Výrobca je tajný. Zloženie je nejasné a tajné. Možnosť, kam písať a ako sa brániť, ak by po použití z uší zmizlo aj to málo sluchu, čo zostalo, alebo by sa pritrafili horšie problémy – neexistuje. Štúdie, o ktorých hovorí ich podivná stránka na ešte podivnejšej doméne, neexistujú. Zákazníci, ktorí hovoria aké to je úžasné, neexistujú. Sú to fotografie pokradnuté z iných stránok a mená k nim priradené skôr náhodne.

Stránky sú predajné, ponúkajú tovar na predaj a pritom porušujú viacero zákonov. Neuvádzajú žiadne všeobecné podmienky, žiadne podrobnosti, záruky, sídlo predajcu, prevádzkovateľa, podmienky reklamácií. Neobsahujú nič. Tieto stránky sú doslova výsmech toho, ako má vyzerať predajný web. Údajná cena len pre dnešok je tá istá cena aj zajtra, či predvčerom. Na stránke sa mení len dátum podľa aktuálneho. Celý web je podvodný, predáva neznámy výrobok, ktorý nikdy nebol v lekárňach a nemá žiadnu registráciu na Slovensku. Tak ako upozorňujú mnohé zdroje, takýto web nie je skutočným eshopom a v žiadnom prípade nie je predajcom lieku.

Ak už ale sledujete takéto stránky, chceli by ste sa oprieť aspoň o tú garanciu, že sa k veci vyjadruje aj skutočný odborník. Ak ale niekto uvedie tvár chlapa a vydáva ho za lekára, či odborníka a niečo k nemu pripíše, ešte neznamená, že pán je skutočný odborník a naozaj sa k niečomu vyjadruje. Títo podvodníci nepotrebujú oslovovať skutočných lekárov, pretože by ich vysmiali.

Údajný: Johan Klausen – Vedúci vedecko-výskumného centra západnej Európy, špecialista na vytváranie metodík a pomocných praktík na zlepšenie sluchu. Pracovné skúsenosti – 20 rokov… skrátka neexistuje. Naláka vás falošný odborník a falošné tvrdenia, ktoré sa na týchto podvodných stránkach opakujú. Originál fotografiu lekára, ktorý nie je lekárom, je možné kúpiť vo fotobanke.