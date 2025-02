Nebezpečný profil „Zajímavé Příběhy“ na Youtube generovaný UI

Ohodnoťte článok

Zvrátený a nechutný obsah cielený na deti od Youtubera BastaFix, ktorý ešte aj koncerty pre detičky a rodičov organizuje bez toho, aby rodičom zapla kontrolka je ešte stále nič oproti obsahu iných stránok. Jednou takou je stránka na Youtube s názvom Zajímavé Příběhy (@zajimavepribehy1). Tieto stránky neponúkajú skutočné zaujímavé príbehy, ale nebezpečné zvrátené vulgárne a maskované príbehy plné podivností, zvráteností, aj nechutného obsahu maskovaného za dvojzmyselné, či len umne schované spojenia. Obsah tohto profilu sa beztrestne dostáva do výberov detí. je to presne ten typ videí, kde sa objaví mačka a text „Dej lajk a follow, jinak tato kočička zemře!“ a deti dajú lajk a follow. Špekulant stojaci za týmto účtom nedáva žiadnu vizuálnu hrozbu. Problém je to, čo počujete. Ten príbeh a slovné spojenia. Dospelý poslucháč sa musí dobre započúvať a porozumie všetkému. Malé dieťa pri troche (ne)šťastia niektoré slovné spojenia pochopí tiež.

Máme odložený príklad takejto hrozby, ktorá sa dostáva do detských výberov short videí. Takýto obsah sa tvári ako jednoduchý a neškodný. Reálne však ide o vymyslené texty, ktoré načíta umelá inteligencia s obrovským dosahom, horlivým lajkovaním a viralitou. Zamaskované za obrázky a videá niečoho celkom nesúvisiaceho. Vidíte, ako niekto vyrezáva do polystyrénového taniera špirálu, alebo zalieva betón. Vypaľuje do syra guličku, stierkuje špinavé okno a do toho sa ozýva hlas hovoriaci príhodu o sexe, znásilňovaní, oplodňovaní, čvachtaní, inceste detí s rodičmi, zvieratami a iné zvrátenosti.

Profil Zajímavé příběhy na Youtube má niekoľko problémov

autor stojaci za týmto nechutným obsahom bol príliš pohodlný. Logo si dal vytvoriť umelou inteligenciou bez toho, aby si to logo vôbec prečítal. V tak rýchlej rýchlosti sa hnal za ziskom, že sa celkom vybodol na kontrolu, čo mu umelá inteligencia dala do loga. V logu je totiž ZAJMAVÉ PÉBBHY. Čo má naozaj od Zajímavé Příběhy ďaleko.

Stránky nemajú čitateľnú žiadnu grafiku. Všetko je generované umelou inteligenciou.

videá obsahujú iný vizuálny obsah ako ten zvukový. Zvuk je tvorený umelou inteligenciou. Niektoré z nástrojov umelej inteligencie a načítanie textu sa tu vydávajú za skutočných ľudí, ktorí hovoria svoje príhody.

Predlohou je text, ktorý pripravil žijúci človek s chybami a nedostatkami. Tieto nedostatky umelá inteligencia nevie prečítať. Potom to aj tak vyzerá.

Hlasy nemajú prirodzené emócie. Sú nehorázne ležérne v textoch, kde očakávame celkom iné emócie.

Vymyslené príbehy obsahujú zvraty a zápletky hodné lacných poviedok z internetu, plné sprostostí, ukrytých vulgarizmov a výrazov, ktoré sú neprijateľné pre detské publikum. Videá sú pritom cielené na deti. Zobrazujú sa v detských výberoch.

Mnohé príbehy sú zvrátené. 14 ročný syn sa kúpe a spí so svojou 37 ročnou matkou. A video má lajky. 3,1 tisíc lajkov. Video ale nič nepovie, skončí a pýta sa, či chcete PART 2. Rozum sa zastavuje.

Máte rovnaký problém a obsah v hľadáčiku vašich detí? Nahlasujte službe YOUTUBE, že tieto videá nie sú vhodné pre deti. Práve preto je to pred zrakmi detekcie skryté, pretože Google a Youtube primárne identifikujú obraz a nie zvuk. Nahlasujte preto službe takéto videá, aby sa aj opatrenia voči šmejdom a špekulantom sprísnili. Šmejdom, ktorí lákajú pozornosť, lajky a follow najmenších používateľov internetu medzi Mirom Jarošom a rozprávkami.