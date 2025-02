Falošný Zákaznícky servis TB a VÚB banky a falošné aktualizácie

Ohodnoťte článok

Po Slovensku sa dnes vo veľkom začali šíriť falošné emaily z falošnej VÚB banky a presne rovnaký na iné adresy aj s logom Tatra Banky. Inými slovami – nepíše vám Tatra Banka ani VÚB banka, ale podvodníci z podivných domén. Dokonca je adresa odosielateľa tak výrazne dlhá, zrejme generovaná, že pôsobí, akoby šlo o jedinečné generované a sledovateľné adresy. Napríklad pre účely vyhodnocovania úspešného doručenia, typu reakcie a pod. Zákaznícky servis z údajnej VÚB alebo Tatra Banky pritom oslovuje adresy náhodne, bez cielenia. Vraj je dôležitá aktualizácia údajov. Lacný trik, ktorý však opakovane vychádza. Najmä ak trafí nepozorného klienta VÚB banky, či TB. Tieto emaily zasiahli tisíce serverov a z našich sledovaných zasiahli približne jednu sedminu (spravujeme viac ako sto serverov, stránok, dohliadame na niektoré procesy vrôznych organizáciách a firmách, takže máme možnosť nahliadnuť do problémov a miere zneužívania adries).

Znenie podvodného emailu:

Aby sme vám mohli poskytovať čo najlepšie služby, musia byť vaše údaje vždy presné a pravidelne aktualizované. Všimli sme si, že platnosť vašich údajov na roky 2023/2024 v našom systéme čoskoro vyprší. Preto vás žiadame, aby ste nám pomohli s ich aktualizáciou; TLAČIDLO SMERUJÚCE NA PODVODNÝ FALOŠNÝ WEB

Ak vaše údaje nebudú aktualizované do 07.02.2025, budeme musieť prijať opatrenia v súlade s článkom 18 ods. 4 uvedeného zákona. Ak máte u nás účty, tieto účty budú zablokované pre platby a výbery hotovosti.

Zákaznícky servis? Žiadny! Čiže čo je problém?

Akýkoľvek email z banky vám nikdy nebude prikazovať prihlásiť sa a aktualizovať údaje, meniť heslá a určite vás nebude banka XY posielať na doménu ABC. Vždy bude uvádzať adresu svoju – do banky a nie inam. Podvodníci sa však vydávajú za banku, používajú logá, farebnú škálu, názvy služieb a môžu vás chcieť nalákať na prihlásenie do falošnej banky. Možno sa priamo vám nezdá, že by ste mohli naletieť a že je takéto varovanie zbytočné. Naše skúsenosti (sme online a hoax.sk funguje od roku 2012) však hovoria, že aj takto jednoduché podvody pripravia o veľké peniaze mnohých Slovákov. Dôverčivých, alebo len ľudí, ktorí sa nedávno pripojili a patria medzi neskúsených používateľov internetu. Preto pokladáme stále za vhodné upozorňovať aj na zdanlivo neškodné hrozby tohto typu.

Odosielateľ je v každom prípade doména: