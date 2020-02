Falošné faktúry sa ľudí snažia infikovať trójskym koňom. DOC bezhlavo neotvárajte 5 (100%) 1 hlas[ov]

V súčasnosti sa opäť výrazne rozmohli falošné žiadosti o zaslanie nedoplatkov. Do slovenských aj českých firiem, do schránok umelcov, dodávateľov, reálnych firiem, aj tých zaniknutých, chodia vo veľkom žiadosti o uhradenie nesplatených pohľadávok. Email vyzerá pomerne vierohodne. Uvádza totiž, že ste stále niečo neuhradili a je nevyhnutné to uhradiť. Podrobnosti sú údajne v prílohe. Problém však je, že v prílohe je jeden dokument DOC alebo PDF.

Pohotový a dobrý antivírus vám email ani nedovolí otvoriť, prípadne rovno zmaže takúto prílohu. Identifikovať môže hrozbu aj ako trójsky kôň VBA/TrojanDropper.Agent.ATS . Emailov pritom prichádza viac na rovnaké adresy, takže veľmi odosielateľ nemá prehľad o tom, kde je a kde nie, prípadne vytvára enormnú záťaž a svoj počítač na to pravdepodobne nevyužíva.

Hrozba pre nechránených prijímateľov

Ak nemáte dostatočnú antivírusovú výbavu, trójsky kôň sa veľmi hravo dostane do počítača. Dôležité však je vedieť, že ešte prijatím emailu nemusí nastať problém. Ten vzniká až pri kliknutí na DOC prílohu, kedy niektoré aplikácie tzv. emailových klientov otvárajú náhľad súboru. Vyhnite sa preto klikaniu na súbor, ako aj jeho otvoreniu. V takom prípade je automaticky spustený aj trójsky kôň a jeho bližšie nešpecifikovaná činnosť. V tomto prípade preto existuje niekoľko zásadných odporúčaní.

Akékoľvek pohľadávky, ktoré niekto tvrdí, že máte, vám určite bude vedieť vysvetliť aj bez príloh v emailovej schránke

Preverujte skôr, ako otvoríte takýto email, či ide o reálneho odosielateľa a či aj jeho nárok môže byť opodstatnený

Chráňte svoj počítač antivírusovou ochranou s dostatočnou aktualizáciou a silným renomé

Neotvárajte žiadne prílohy v emailoch len preto, že sa vám v emailovej správe niekto prihovára v slovenčine. Dnes už nie je záruka, že Slovák vírus Slovákovi nepošle (lebo A: to nevie, alebo B: nemá dôvod, pretože A: nejde o nič ťažké, a B: dôvodov existuje mnoho).

Pozor: v tomto prípade nejde o SCAM. Scam by reálne vyžadoval peniaze a aj uviedol číslo účtu, kam ich zaslať. Tento prípad ale nechce získať peniaze, ale infikovať počítač pre ďalšie jeho zneužitie. Z toho dôvodu je aj šírenie týchto emailov viac masové, keďže cieľom je získať čo najviac infikovaných obetí do siete pre neznámy účel.