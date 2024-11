AllatRa spam hovorí o krivdení a nespravodlivosti. Toto ale zaráža

Ohodnoťte článok

Zarážajúcim spôsobom aktuálne oslovujú údajní dobrovoľníci slovenské médiá. Vydávajú sa za dobrovoľníkov, čiže ľudí, ktorých máme považovať za nadšencov rozhodnutých pomáhať nezištne a pre dobrú vec. Ale pri evidentnej organizovanosti a žiadnej originalite a jedinečnosti sa dá len pochybovať, čo reálne za tým stojí. Prečo? Môžu vám napísať hneď traja. Každý s iným menom, ale rovnakým textom. Ak by napísal jeden, bude to divné. Pri prvom možno takéto znenie textu považovať za dobrovoľníka, ktorý si bude ničiť meno a povesť upozornením na krivdy voči združeniu AllatRa a Tvorivej spoločnosti. Dvaja sú už pokašľaním organizácie a traja sú už zlý vtip.

Aktuálne tento pokazený imidž Tvorivá spoločnosť naozaj pociťuje a snaží sa napraviť reputáciu dosť nešťastne. Fatálne nešťastne a my sa chytáme za hlavu. Vyprodukovali totiž údajných dobrovoľníkov, ktorí pod rôznymi menami prichádzajú na internet brániť meno organizácie a robia to pomocou PDF tlačovej správy. O to viac je prekvapivý obsah hneď niekoľkých dobrovoľníkov – niekto sa za dobrovoľníka považuje v prvej vete a vybalí na médiá tie isté tvrdenia. Pritom každé pod iným menom. Niečo nepochopiteľné, zarážajúce až smiešne.

Takýto výsledok a postup je dôkazom jedine niektorého z troch možných prípadov:

A) falošného vytvárania identít a rozposielania emailu o krivde voči organizácii, ktorá pritom už svoje renomé v mediálnom priestore má postavené na skutočných činoch a obsahu svojich videí, prednášok, vízii a podobne. B) alebo ide o reálne účty ľudí z vonka, ktorí sa dostali k výzve od AllatRy a v rámci samotnej organizácie preberajú rovnaký obsah, tvrdenia a bojujú za to C) alebo tu ide o celkom inú organizáciu. Výzvu smerom k členom, ktorí sa majú vydávať za dobrovoľníkov a vo svojom mene kontaktovať médiá. Aj v tomto prípade však ide o plnú organizovanosť. Žiaden člen organizovanej skupiny odosielateľov si nedovolil v správe zmeniť formátovanie, pridať čokoľvek svoje, správu upraviť, ani akokoľvek inak zasiahnuť. Ak by ste niekedy chceli niečo podobné spraviť, pri všetkej inteligencii a odbornosti predsa nikdy nebudete vydávať email za email od dobrovoľníka s rovnakým znením, opakovane. Tým dokázali len to, že sú organizovaní.

Správna odpoveď je: C, prípadne kombinácia s B.

*Opakovaný email dostal technický admin niekoľkých portálov jednej spoločnosti, ktorá má pod sebou zhodou okolností viac magazínov súčasne. Ak teda niekto osloví jednotlivé redakcie na systémové emaily, kópia na serveri môže vyzerať aj tak, ako horná časť obrázku. Potlesk.

Postreh v predmete:

Za postreh a podrobnejší pohľad stojí samotný predmet emailov „Čelíme vyhrážkam a nespravodlivým obvineniam. Tlačová správa„, ktoré sú vo všetkých prípadoch rovnaké. Dobre sa pozrite na slová, ktoré použili. „My čelíme“. Čiže nakoniec nie dobrovoľník z vonka, ale priamo člen organizácie? Nemôže to napísať rovno? Tvrdenie o dobrovoľníctve potom nedáva logiku, ak má byť email písaný za organizáciu, ktorej len „pomáham“ a nie som členom, pritom predmet odhaľuje jasne. A čomu čelia? Dvom dôležitým slovám alebo slovným spojeniam. Netušíme, kto sa vyhrážal a akým spôsobom v akom zmysle slova „vyhrážka“, ale aj celá skladba a nezvyčajné zakončenie „Tlačová správa“ je vo všetkých troch prípadoch totožná. Priznať sa, že ide o Tlačovú správu až po zmienkach o vyhrážkach a nespravodlivosti takýmto spôsobom je zvláštna taktika.

S AllatRou nechceme mať radšej nič spoločné

Téma okolo organizácie AllatRa a Tvorivej spoločnosti (dingir.cz priamo uvádza, že ide o náboženské hnutie), ktorá opakovane neváhala do svojich videí a tvrdení uvádzať nehorázne podivnosti, tvrdenia, dojmy, neoverené informácie, tvrdí niečo o vedeckých objavoch a snaží sa vytvárať pocit, že práve spojiť sa s nimi znamená byť v elite plnej odborníkov a skutočného poznania… sa u nás neobjavovala zámerne. AllatRa a Tvorivá spoločnosť sú niečo, čo považujeme za nebezpečné vymývanie mozgov dôverčivých ľudí s prvka mi náboženstva, pretože žiadna organizácia s podobnými ušľachtilými myšlienkami sa neopiera o pseudopravdy, nepoužíva obsah a absolútne šialené tvrdenia, aké sa podobajú na tvrdenia siekt.

Jej riešenia, ktoré vo videách prinášali, nepokladáme za pozemské a ani zrealizovateľné, popierajú realitu, skutočné vedecké poznanie a keďže pri akejkoľvek zmienke o AllatRa a Tvorivej spoločnosti máme osobný blok, úplnú zástavu mozgu a strach z pokračovania čo i len uvažovania nad ich obsahom, nebudeme sa viac ani zaoberať ničím, čo reprezentujú. Čokoľvek, čo tvrdí niečo o zániku sveta, či civilizácie, predpovedá hlúposti o vesmíre, ktoré nepotvrdzuje nikto zo skutočných odborníkov, ktorí s vesmírom úzko spolupracujú, nie je nič iné, ako sekta.

V záujme vlastného mentálneho zdravia sa k Tvorivej spoločnosti vyjadrovať nebudeme. Nedokážeme to. Nie preto, že vyvrátiť tvrdenia by bolo komplikované, ale preto, že ide o mimoriadne sofistikovaný systém narábania s informáciami, psychológiou, pripútaní ťahajúcich lán, ktoré pomerne účinne dokážu na ľudí zapôsobiť a lanká už ťahá niekto iný. Sú témy, ktorým sa vyhýbame a priznávame to. Detská pedofília, toto a ďalšie pôsobenie ďalších siekt, ktoré skrátka už nemusia byť štandardným online svetom, ktorému sa primárne venujeme.

Ďalšie zdroje

Náš názor sa opiera aj o verejne známe fakty. Nepovažujeme za prípustné všetko to množstvo obsahu a tvrdenia, ktorá prezentovala. Názor a varovania k organizácii uzatvárame odkazovaním na ďalšie kľúčové miesta. Naše rozbory tvrdení, obsahu a vízie tejto organizácie sú možné len naozaj vo veľmi vážnom prípade, kedy budeme schopní sa zaoberať tým, čo je prezentované a akým spôsobom. Sme si však teraz istí, že v hlave máme relatívne zdravé prostredie a pokoj a pevne veríme, že podrobný rozbor nimi prezentovaného obsahu a lákadiel z našej strany nebude potrebný. Sledujte preto iné zdroje:

Článok vychádza zo žiadosti pôvodného adresáta týchto emailov upozorniť na podivné vlastnosti a organizovanosť emailov. V preposlaných emailoch a žiadosti sme videli zmysel a považujeme za správne upozorniť pred absurdnosťou tejto výzvy smerovanej k niektorým médiám. Dokonca s vytvorením dojmu odosielateľa nie zástupcu organizácie, ale akéhosi dobrovoľníka. Znenie tlačovej správy nebudeme rozvádzať a z bezpečnostných dôvodov ju ani otvárať. Z vážnych osobných dôvodov sa viac touto organizáciou nebudeme zaoberať. Minimálne do chvíle, než si to nebude žiadať vážnosť situácie. Pevne veríme, že pre ďalšie informácie v dostatočnej miere poslúžia vyššie uvedené ďalšie zdroje.