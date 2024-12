Nebezpečná podvodná práca pre Alza cez Zaask a Kamila Hodžová 5 (100%) 1 hlas[ov]

Na našom Facebooku sme upozornili na ďalšiu vlnu nebezpečnej reklamy na údajnú prácu v spoločnosti Alza.sk (Alza), z ktorej následne nie je práca pre Alzu, ale práca pre ZAASK portál, ktorý sa tvári, že je súčasťou, alebo nejakým prepojením na ďalšie značky. V reklamných príspevkoch údajnej Kamily Hodžovej sa objavuje ponuka s logom ALZA, čím sa vytvára dojem, že je ponuka priamo pre túto značku a rovnako ponuka s logom ZAASK (súhrn aktívnych reklám to poodhaľuje – súčasne totiž bežia reklamy s logom Alza, aj Zaask). Láka ľudí na úžasné finančné ohodnotenie za prácu z domu. Celé je to však nebezpečný podvod, pred ktorým varujeme, pretože Slovákov naozaj dostali do problémov. Ľudia, ktorí majú záujem pracovať a teda si nejaké peniaze zarobiť z pohodlia domu, alebo popri inej práci, majú však o starosť navyše.

Pracovná ponuka predstiera, že je pracovnou ponukou, dostanete nejakú prácu s tabuľkami, či dátami, písaním recenzií, alebo úpravou hodnotení odiných, no ide o fingované prostredie. Práca sa zdá byť jednoduchá, aspoň z popisu dotyčnej pani, ktorá sa predstavuje ako Kamila Hodžová. Kamila Hodžová samozrejme nie je Kamilou Hodžovou. Ide o podvodnícku sieť zo zahraničia. (fotografiu sme si dovolili skombinovať zo screenshotu jednej z posledných zneužitých obetí a screenshotu reklamy)

Práca v Alza.sk nie je pre Alzu a Kamila Hodžová je โต๊ะ ตั่ง เตียง? Pozor na podvodný nábor a stratu peňazí!

Ako podvod prebieha?

1. Reklama na Facebooku:

Na Facebooku si beztrestne zverejňujú reklamy, ktoré ak nahlásime ako nebezpečné, Facebook ich za nebezpečné nepovažuje. Klasický postoj Facebooku, v ktorom nám neumožňuje vydokladovať presné a exaktné možnosti a dosiahnuť reálne skontrolovanie hrozby. Podvodník ´dalej utráca nepochybne vysoké sumy za impresie jeho podvodnej reklamy.

2. Alza cez Zaask

Známa značka ako lákadlo. Ak vidíte značku, poviete si, že jej úspech môže byť aj vašim úspechom. Je to to isté, ako keď v zahraničí podobné podvody fungujú so značkami ADOBE, Apple, Microsoft a podobne. Veď to by bol skvelý životopis. Ak prejavíte záujem o prácu, podmienkou cez Facebook bude poskytnutie WhatsAppu, inak sa s vami odmietajú ďalej rozprávať. Ak sa tak stane a spojíte sa s nimi, z čísla: +351 911 093 079 vám začne chodiť rozprávka. Pre zopakovanie – ide o zneužitie známej značky, mena, loga, dobrého mena. Alza s týmto podvodom nemá absolútne nič spoločné.

3. rozprávka v štýle „oblbovák“

Údajne niečo o konzistencii dát a o konkurenčnom boji stojí za týmto náborom. Potrebujú pomôcť s upratovaním tabuliek, s úpravou, alebo písaním recenzií a odpovedaním zákazníkom a podobne. Drísty, umelé hlúposti, ktoré má Alza zastrešené určite inak, ako cez ľudí získaných kdekoľvek a nevedno s akými schopnosťami, jazykovými zručnosťami a vzdelaním. Nikoho tu nezaujíma, či máte 10 rokov alebo 75. Či viete čo je to ALZA a čo ponúka. Tento popis môže sedieť aj na iné podobné prípady, preto je uvádzaný viac všeobecne.

4. poplatky

Teraz pozor. Vy zaplatíte pani s uvádzaným menom Kamila Hodžová kartou 700 EUR ako vstupný poplatok, ktorý sa vám vráti v prvej výplate. Koniec. Prečítajte si vetu pred touto ešte raz a potom ešte raz. Žiadne peniaze sa vám nevrátia. Po ich úhrade nemáte nič. Ani platnú zmluvu, ani nejaký záchytný bod, ktorým by ste vedeli operovať. Nepomôže vám banka ani polícia. Vy idete pracovať, ale musíte zaplatiť poplatky. nemysliteľné a reálne. Oblbovák v treťom prípade zapracuje na tom, aby ste získali pocit, že je všetko profesionálne a že si nemôžu dovoliť niekoho zamestnať, čo im o pár dní povie, že a im nechce. Zaplatíte 700 EUR a tie vám už nikto nevráti. Pani Kamila Hodžová sa s vami odmieta baviť.

„Nejde o len taký internetový výmysel a pokus, ale o účinný a reálne fungujúci podvod. Do 7. decembra 2024 sa nám ozvali už štyri obete, mladí ľudia v rôznej životnej situácii. A neznámy počet ďalších, ktorí neprišli k nám, ale hľadajú pomoc na inom mieste“

5. kontinuum

Prídete na Facebook a tam sa zobrazuje podvodná reklama. Naďalej. Veselo. Bez akéhokoľvek postihu. Naďalej je možné napísať pani Kamile Hodžovej so záujmom o ponuku práce v spoločnosti Alza, alebo v Zaask pre Alza. Aj naďalej, ak na podvody a hrozby upozorníme, bude to Facebook samotný, čo nám niečo zablokuje a upozorní, že zdieľame dezinformácie. Ba dokonca nám vypichne dezinformácie a falošné informácie, ktoré sa objavili na Facebooku skôr, ako sme na ne upozornili, ale práve zdieľaním u nás sú označené za problém, hoci pri našom príspevku jasne uvádzame, že ide o podvod. Čiže stále u nás zvažujeme, či má ešte zmysle na Facebooku upotzorňovať na podvody, ak Facebook naše varovné príspevky na preukázateľné podvody posudzuje automatom a označuje nás za hrozbu, ale nečíta pritom, že ide o varovanie na hrozbu.

Pani Hodžová ďalej v reklame v slovenskom jazyku a v slovenčine aj v komunikácii láka do podvodnej pasce a do falošnej pracovnej ponuky. Naďalej zneužíva známu značku a naďalej beztrestne funguje. Hoax.sk môže naďalej šúchať nohami a nesmie sa na Facebooku veľmi rozkrikovať. Nesmie upozorňovať na absolútne ignorovanie bezpečnostných opatrení na strane META a nesmie varovať pred niektorými hrozbami. Pre každý prípad je dôležité podotknúť, že neexistuje skutočná práca, najmä legálna práca, ktorá by mohla prebiehať takýmto spôsobom. Žiadna značka a renomovaný zamestnávateľ by si takúto hlúposť a postup nedovolil.

Pre zaujímavosť, niekoľko bodov

celý podvod má na svedomí profil, ktorý pochádza z Bangladéša a spolutvorcom obsahu je niekto z Vietnamu.

celá stránka vznikla premenovaním nejakej inej, ktorá v našej znakovej sade niesla názov TTTDECOR

link na túto stránku a údajnú Kamilu Hodžovú je teda: https://www.facebook.com/tttdecor/about_profile_transparency?locale=sk_SK

profil funguje beztrestne naďalej. Nahlásený opakovane. Facebook ho vyhodnotil ponechať. Nevidia na ňom nič zlé. Slováci zneužití týmto profilom a podvodom sú teda zrejme plne spokojní a ich nahlásenia nemysleli vážne. Prísť o nemalé peniaze pred Vianocami je asi celkom v poriadku a Facebook sa nemusí znepokojovať tým, že by vedome ponechával hrozbu, ktorá útočí na ďalších.

pôvodný príspevok na našom Facebooku snáď ešte nejaký čas pobudne na adrese: Falošný nábor… – Hoax.sk – podvodníci a hrozby na internete | Facebook

Takže žiadna Alza a žiadna Kamila Hodžová

Ak sme v tejto chvíli niekomu zachránili ďalších 700 EUR, budeme veľmi radi. Môžete nám kúpiť kávu, podporiť nás, kúpiť si knižku, alebo len zdieľať tento článok pre ostatných priateľov a známych, aby sa im nič podobné nestalo. Ďakujeme za vašu podporu.

UPOZORNENIE – ČLÁNOK NIE JE PRACOVNOU PONUKOU A ANI REKLAMOU NA PRACOVNÉ PONUKY: každý podobný článok o pracovnej ponuke (rekordér a článok ponechaný dodnes je o rúškach) sa u nás stáva pravidelným námetom pre niektoré emaily ľudí, ktorí nečítajú pozorne. Dosiaľ každý článok o podvodnej pracovnej ponuke viedol k tomu, že nám niekto po čase napíše email v tvare „Mám záujem o tú pracovnú ponuku, o ktorej píšete“. Ak takýto uponáhľaný hľadač práce a pisateľ budúceho emailu predsa len dorazí až k tomuto textu, poprosíme, nepíšte nám. Čítajte s porozumením. Tento článok nie je o skutočnej ponuke práce pre ALZA.SK a ani nepoznáme reálnu cestu a reálny nábor práce do ALZA.SK mimo ich oficiálne miesta a stránky.