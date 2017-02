Novinka na Facebooku: podvodník píše, že ste vyhrali v lotérii

Obzvlášť veľký pozor na aktuálnu podvodnú praktiku. Neznáma súťaž vám ohlasuje výhru 500 EUR, alebo inej sumy. Vy ste sa síce nikde nezúčastnili žiadnej...

Obzvlášť veľký pozor na aktuálnu podvodnú praktiku. Neznáma súťaž vám ohlasuje výhru 500 EUR, alebo inej sumy. Vy ste sa síce nikde nezúčastnili žiadnej súťaže, ani neregistrovali, ale vyhrali ste. Aby ste získali túto sumu, je nutné poslať adresu a overiť vraj pomocou SMS adresu pre kuriéra. Už ten, čo to píše, vždy iný falošný profil, uvádza bludy a hlúposti. Raz niečo iné, inokedy niečo celkom iné. Komunikácia prebieha so živým človekom, ktorý vás chce prinútiť poslať SMS na číslo 8869. Najskôr to má byť SMS len s číslom 1, následne to má byť SMS so špeciálnym kódom. Niekoľko krát vám podvodník z podvodnej súťaže napíše, že je to bezplatné, ale v skutočnosti každá jedna SMS stojí viac ako 18 EUR.

Nemalé sumy putujú do vrecka podvodníka

Neznámy podvodník takto hravo vyláka po drobných čiastkach aj veľké sumy. Ak od vás vyláka 40 EUR za pár minút, v priebehu jednej hodiny dokáže takto zarobiť aj niekoľko stoviek EUR. V priebehu 10 dní to môže byť pokojne aj niekoľko tisíc EUR. SMS sa posiela na stávkovaciu službu s online stávkovaním, kde si získaný kredit dokáže previesť na iné hodnoty. V domnienke, že je nevystopovateľný mení mená, časy a oslovuje ľudí. Snaží sa vylákať zo svojich obetí čo najviac SMS. Dokonca je schopný vám oznámiť, že SMS nebola prijatá správne a je nutné proces zopakovať. Napriek tomu, že splníte pokyny. Pisateľ týchto správ sa snaží vystupovať elegantne a slušne, aj keď písomný prejav pripomína skôr pologramotného tínedžera, ktorý má čo doháňať na hodinách slovenského jazyka, či slušného vystupovania.

Príklad takej komunikácie pochádza zo stránok s odkazom nižšie.

Problém:

Falošná súťaž do ktorej ste sa neprihlásili

Neviete, aké sú podmienky súťaže

Peniaze vám majú prísť kuriérom

SMS je nutná pre overenie správnosti adresy, ale ide o overenie mobilu?

V skutočnosti nejde o žiadne overenie, ale o poslanie spoplatnenej SMS

Tvrdenie o tom, že bezplatná je klamstvo.

Tvrdenie o tom, že vec riešia po zistení, že strhlo kredit, a že netušia, prečo sa to stalo je lož.

Prichádzajú spätné SMS, ktoré odhaľujú, že ste v skutočnosti len niekomu krásne dobili kredit.

Riešenie

Keďže polícia pri malej škode nekoná, riešenie odporúčame nasledovné. Podávajte trestné oznámenia a spájajte sa s ostatnými poškodenými na adrese facebook stránok: https://www.facebook.com/groups/111072285714344/?fref=ts kde sa objavilo už niekoľko takýchto prípadov. Pokiaľ sa nájde jedno trestné oznámenie a jeho číslo, akékoľvek ďalšie sa vie spojiť a polícia bude konať oveľa rýchlejšie a istejšie. Riešenie veci a pátranie po páchateľovi tak môže prebiehať cez dva kanály, cez konkrétne kľúče a SMS, ako aj prostredníctvom dátovej stopy cez Facebook. Držíme vám palce.