Šmejd na potenciu Dr Extenda a falošný Slovenský portál pre mužov

Lieky a prípravky na erekciu, potenciu, hovorme tomu akokoľvek, sú vecou, ktorú podvodníci propagujú radi cez rôzne cielené kampane. Naposledy sme mali možnosť sa zoznámiť s ďalším podvodným narafičeným webom, ktorý sa nám ukázal cez reklamu na cas.sk a propagoval zázrak menom Dr Extendra. Nešlo pritom o reklamný banner Googlu (ten by sme vedeli ospravedlniť, pretože podvodníci sa doň dostávajú ľahko), ale priamo o script nejakej inej reklamnej siete. Tá sa dokonca drobným písmom priznáva k tomu, že patrí pod sk.drextendra.info, čo je onen pochybný web. Reklamný banner tvrdí, že bol vytvorený systém na…. po kliknutí sa dozviete o nejakom zázračnom systéme bez pumpičiek.

V reklame celkom pekné dievča, čo poviete? Jej fotografia koluje po internete a používa sa na rôzne účely. Napríklad aj tu.

Celé zle

Celý web je pritom kópiou iného podvodného magazínu, ktorý sme videli pri podvodnom Taneral Pro. Opäť tá istá fotografia, ale na plátne niečo iné. Publikum pritom nesleduje to, čo nám tu prezentujú, ale niečo celkom iné. Celý magazín nie je magazín. Pochybná stránka nemá klikateľné nič. Celý obsah obsahuje popísané bludy,ktoré nepozornému človeku ako bludy neprídu. Text je písaný neprirodzene. Dokonca aj tvrdenia údajných zákazníkov sú výplodom zlého marketéra, ktorý sa o tento podvod stará. Všetko čo sa týka prípravku a reálne by stálo za reč, chýba. Kto ho vyrába, ako sa aplikuje, čo obsahuje, aké má potrebné certifikáty, testy, výsledky, reálne výsledky, reálne pozadie a reálnych ľudí? Nič. Nemá nič. V podstate neexistuje. Dr Extendra je tu prezentovaný ako plnohodnotný liek z rúk profesionálnych lekárov, biológov a odborníkov. Realita je však taká, že Dr Extendra je pokojne krém na tvrdé päty, ktorý prebalili a predávajú radšej s lepším príbehom, ktorý môže viac zarobiť.

Všimnite si nadpis celého webu. Tento podvodný magazín ani nie je magazínom. Vydáva sa za Slovenský portál pre mužov. Nemá pritom ani poňatia, ako má vyzerať portál pre mužov. Odpad tvorený jedinou narafičenou stránkou plnou bludov považuje autor a správca celého šmejdu za portál?

TIP: o týchto podvodných stránkach, postupoch ako to robia, ako ich rozoznať, rozlišovať a overovať pravosť niektorých materiálov, sa dočítate v knihe (Ne)bezpečný internet. Tá vznikla aj vďaka šialeným šmejdom, ako sú dnešné prípady.

Predaj zázraku menom Dr Extendra je a smiech

Kamkoľvek kliknete, dostanete sa na stránky LINK1. Tam na vás číha opäť ďalšia sprcha pochybných recenzií, písaných na jedno kopyto nevedno či absolventnom základnej školy s kurzom marketingu, alebo ide o výsledok prekladača, no nikto reálny by nepísal štýlom, ako tu. Stránky tu uvádzajú akéhosi odborníka a na jeho recenzii a svedectve je postavený celý podvod. Prof. Masaru Kimura je Japonec, odborník na molekulárnu biológiu a on sa prihovára na tejto stránke ľuďom. Vraj najväčší úspech jeho života, za ktorý práve teraz dostal nomináciu na ázijskú obdobu Nobelovej ceny – Konfuciovu cenu. No to si zaslúži potlesk. Gratulujeme Masaru. A kto vlastne ste?

Aha, jasné. Ste fotografiou modela, ktorého fotografiu zneužilo za posledných 6 rokov viacero firiem, fór, profilov, podvodníkov, ale aj reálnych firiem, či tém pre dizajny stránok pre ukážku toho, ako to vyzerá, keď na stránky zavesíte tváre “staff” z firmy. Profesor Masaru Kimura neexistuje. KOnkrétny model sa necháva fotografovať pre fotobanky. Napríklad tu: https://www.shutterstock.com/ – čiže, nie. Ani tieto podvodné stránky postavené na rovnakej kostre, otrasnom dizajne iných podvodných stránok, nie sú pravé. Nič na tejto stránke nie je pravé. A predaj je ilegálny sám o sebe. Identifikácia firmy – nikde. Plnohodnotné všeobecné podmienky a informácie k osobným údajom – text na obrázku, neoznačiteľný, nekopírovateľný. Doslova výsmech.

