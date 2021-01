(Ne)bezpečný internet už je v predaji aj ako elektronická kniha 5 (100%) 1 hlas[ov]

Záujemcovia o poznanie postupov podvodníkov, ale najmä postupov ako sa pred nimi chrániť, ako odhaliť a rozlišovať falošné stránky, falošné prípravky, predajcov… si môžu zadovážiť knihu (Ne)bezpečný internet aj v priebehu pár minút. Jednoducho si môžu kúpiť elektronickú knihu. Už pár dní nájdete celú knihu nie len v tlačenej podobe, ale aj v podobe elektronickej. Komplet celý obsah, s ktorým sa už zoznamujú čitatelia 14 dní v rámci tlačenej knihy je aj v tej elektronickej.

Klasické formáty ako EPUB, MOBI a PDF

E-knihu je možné zakúpiť v známych obchodoch, ktoré predávajú elektronické knihy. E-kniha je súbor, ktorý si stiahnete po jej zakúpení a môžete si ho čítať v čítačke, v mobilnej aplikácii, alebo priamo na počítači (v podobe PDF súboru to ide aj bez rôznych nutných aplikácii). Akákoľvek ekniha je prístupná pre okamžité čítanie, čo je ich výhodou. Prakticky tak nezaberajú žiaden priestor v polici, v kabelke a pod. V prípade knižky (Ne)bezpečný internet si viete celú knihu zadovážiť na týchto miestach:

TIP: samotná kniha uvádza aj niekoľko zaujímavostí o eknihách. Prečítajte si o nich najmä v časti využívania internetu na sťahovanie súborov a používanie úložísk. Ako elektronický formát s drobným súborom, priam láka na to, aby bol vymieňaný, alebo zdieľaný s priateľmi. Netreba zabúdať, že nákupom elektronickej knihy ste si zakúpili užívateľskú licenciu, nie licenciu distribučnú. Sami tak nemôžete distribuovať knihy, v opačnom prípade nezasahujete len do autorských práv, ale aj do práv výhradných ciest distribúcie a pod.

