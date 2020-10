Už čoskoro vychádza dôležitá knižná novinka (Ne)bezpečný internet 3.75 (75%) 4 hlas[ov]

Priatelia, čitatelia, obete podvodov, alebo len tí, ktorí ste na HOAX.sk prišli, aby ste si overili konanie niekoho vo virtuálnom svete. Dielo, na ktorom som pracoval postupne niekoľko rokov a ktoré dostávalo finálnu knižnú podobu v prvých mesiacoch roka 2020 vychádza už čoskoro v knižnej podobe. Už nejaký čas avizované vydanie knihy, ktorá by sa venovala všetkému a niečomu navyše, sa tak nezadržateľne blíži.

Dovoľte mi preto s radosťou predstaviť projekt, ktorý je vyvrcholením môjho pôsobenia na HOAX.SK a mal by ma postupne celkom zastúpiť. Tých skúsenejších a obozretných by vďaka nej mohlo byť viac. Moja cesta v znamení HOAX.sk bola niekedy náročná, inokedy pokojná. No miera podvodov a hrozieb neutícha. Zväčšuje sa. Sám nestačím a preto si dovolím predpokladať, že kniha venovaná odhaľovaniu, identifikácii, popisu a filozofii internetových podvodníkov, pedofilov, šialencov a špekulantov, pomôže aj vám a komukoľvek po nás.

Knižná novinka: (NE)BEZPEČNÝ INTERNET

Knižka, ktorá sa venuje internetu a rôznym možným hrozbám v online prostredí, je určená deťom, rodičom, starým rodičom, podnikateľom, učiteľom, obetiam podvodov, aj ľuďom, ktorí sa chcú vedieť brániť. Je určená všetkým, ktorí chcú poznať zákutia, reálne príbehy, vývoj podvodov, nekalých praktík, špiny, ľudí a ich vynaliezavosť, ale rovnako tak chcú nájsť spôsob, ako rozlišovať to dobré od zlého. Za niekoľko rokov som videl a prežil viacero hrozieb. Pri ich overovaní a pri ich odhaľovaní sa mi podarilo vidieť postupy, o ktorých sa nedá hocikde dočítať a akékoľvek poznanie by nemalo zostať len na mne. Akékoľvek riešenie problémov nesmie zostať len na jednom človeku, či šťastí niekoho iného. Veľmi by som si želal, aby táto kniha neposkytla návod ďalším páchateľom, pretože ako opakujem niekoľko krát, každý páchateľ zanecháva po sebe dátovú stopu. Rozdiel v tom, či je páchateľ vypátraný je len v rozsahu škody, akú spácha a komu konaním ublíži. Verím, že kniha neposkytne inšpiráciou na pridanie sa k tým zlým.

Jej úlohou je v prvom rade naučiť a vzdelávať. A to kohokoľvek. Už čitatelia na HOAX.SK ma naučili, že musím písať jednoducho a ľudsky. Neodborne a zrozumiteľne. Možno preto, že najlepšie obete internetových podvodníkov sú tí, ktorí sa s internetom len zoznamujú a svet počítačov je im vzdialený. A možno má jednoducho písaný článok úspech aj preto, že ho ľahko pochopia 10 roční čitatelia rovnako ako čitatelia seniori. Kniha samotná je tak určená všetkým, bez rozdielu. Každej jednej profesii, generácii, ľuďom so znalosťami internetu, aj tým, ktorí si ho len včera po prvý krát spustili na výhodnom paušály.

Poďakovanie patrí vám

Ťažko spočítateľné množstvo obetí, nešťastných ľudí, osudov, zneužitých detí, rodičov, zúfalých žien, zúfalých mužov, okradnutých dôchodcov, zničených životov, vyrabovaných bankových účtov, hacknutých Facebookov, zneužitých fotiek, vydieraných ľudí, oklamaných zákazníkov… za celé roky prinášalo nové a nové poznatky. Nové príležitosti a tým aj nové skúsenosti. Možno aj váš príbeh s ktorým ste sa prišli podeliť a prišli ste si po pomoc, sa v knihe objavil. HOAX.SK každý rok úplne čistí prijatú poštu. Nič staré si neponechávame na žiadnej zálohe. Minulosť zanechávame minulosťou, iba ak dôkazy a postupy niektorých článkov si ponechávame do budúcna pre prípad, že by páchateľ pocítil krivdu a mal pocit, že je tu uvádzaný neprávom.

Akákoľvek pošta, fotografia, snímka, alebo dôverné informácie, príbehy zúfalých ľudí… to všetko u nás nezostáva. Len výňatok bez použitia skutočného mena a mesta sa dostal do poznámok, ktoré neskôr slúžili na spracovanie knihy. Nikto tak nie je menovaný a jeho príbeh tak nie je ani verejnosti predstavený s tým, že by mohol akokoľvek niekoho poškodiť, alebo by bolo z neho možné identifikovať mesto a človeka. Kniha by tak nemala ublížiť nikomu. Iba ak podvodníkom, ktorých postupy môžete ľahšie identifikovať a odteraz sa vedieť brániť.

Zároveň patrí veľké poďakovanie všetkým čitateľom HOAX.SK, ktorých myšlienka knihy počas uplynulej koronakrízy nadchla. Všetok obsah sa tak dostane v podobe univerzálnych rád, príbehov, poučiek a odporúčaní do reálneho offline sveta. Do rúk ľudí, ktorí nemusia byť online, aby sa mohli o online svete vzdelávať. Ďakujem všetkým za podporu a záujem o túto publikáciu.

V príprave tejto knihy je trochu sebectva

Priznávam. Vo vydaní tejto knihy je ukryté trochu sebectva, keď hľadím na seba. Trochu unavený, poznačený životom a príbehmi iných. Oslabený všetkými skúsenosťami a zažitými príbehmi rodičov a zneužitých detí, zničený z overovania, hľadania, hádania sa a presviedčania ľudí o pravde. Príbehy pedofílie ma poznačili rovnako, ako príbehy ľudí, ktorí prišlo o peniaze pre vynaliezavosť podvodníka a správne zvolené slová. Túžim po odpočinku. Po vyložení nôh a po pocite, že som si vychoval náhradu.

Ľudí, vás, všetkých tam vonku, ktorí sa pustia do riešenia problémov. Pustia sa do boja. Naučia sa, ako odhaliť skutočné snímky, falošných lekárov, vedcov, odborníkov, pravosť domény, webu, stránok a miest, ktoré sa budú venovať podvodom, bude viac. Pokojne tak vítam aj 150 konkurenčných stránok, ktoré budú 10x lepšie ako HOAX.sk. Pozerám možno trochu na seba, no v prvom rade pozerám na všetkých, ktorým som nestihol, alebo nedokázal pomôcť. Niekedy pritom stačilo rozoznať zradné more od bezpečného a nemuselo sa vôbec nič stať. To zradné sa dá rozoznať a dúfam, že táto kniha v tom bez námahy pomôže.

PREDOBJEDNÁVKA:

Kniha vychádza vo vydavateľstve LINDENI v novembri 2020

Predobjednať si ju môžete už teraz na stránkach: MARTINUS.SK

Základná predajná cena je: 12,99 €, v predpredaji aj za 11 €

Keď si knihu prečítate, napíšte nám svoj názor. Aká téma vám v knihe chýbala? Ktorá časť vás prekvapila a ktorú pokladáte za dôležitú pre ostatných? Za zaujímavé pokladám aj poznanie, ktorý z prípadov sa týkal vás, alebo niekoho vo vašom okolí. Pekný čitateľský zážitok a viac sily v boji proti internetovým hrozbám.

