FreshDepil, blog Veroniky Kryštofovej a ďalšie ich klamstvá a pochybnosti

Drzosť. Ale pokojne to môžeme nazvať aj trúfalstvo. Nakradnuté identity vymyslených ľudí, falošné komentáre, fingované stránky, falošné prvky a vymyslené meno hlavného hrdinu. Toto všetko sa vám teraz snaží predať prostredníctvom Facebook reklamy výnimočný nástroj na zbavenie chĺpkov za brutálnu predraženú sumu, FreshDebil… pardón. FreshDepil.

Nie len že celý zázrak prezentujú podvodné magazíny a falošné komentáre neexistujúcicih ľudí, akých tváre nachádzame dennodenne na množstve podvodných stránok, deje sa to totiž neustále už niekoľko rokov. Podvodníkov v pozadí pritom neomrzeli tie isté ksichty a súbory fotografií. Možno je s tým veľa práce, okradnúť o fotografie niekoľko ďalšieho. A možno si len v mnohom namýšľame. To, že ide o podvodné stránky, si ale nepotrebujeme namýšľať.

FreshDepil je teda vlastne čo?

Dotyčný blog sa nachádza na adrese http://www.coolhair-removal.com/1074689.html. V skutočnosti nejde o žiaden blog. Podradné primitívne stránky obsahujú niekoľko prvkov, ktoré sa len snažia vyvolať chabý dojem nejakého webu. Prvky sociálnych sietí sú fraška. Fraška je aj obsah a nastavenia hlavičky, zadania redakcie a dátum vydania. Fotografie ľudí na boku sú len na okrasu a aj výpočet najkomentovanejších článkov je opäť len prasprostá fraška. Komentáre, ako sa už spomenulo, sú stále rovnaké fotografie, dokonca aj v presnom poradí, v akom sa objavujú na mnohých podvodných stránkach rovnakých špekulantov v pozadí už minimálne 4 roky.

Reklama na Facebooku vás sem ľahko dostane

Snažíte sa vyhýbať podvodníkom? Stačí mať Facebook. Facebook vám totiž veľmi rád naservíruje podvodníkov a ich reklamu priamo pod nos.

Neodporúčame objednávku z týchto pochybných stránok a celkovo zo žiadnych, ktoré preukazujú prvky podivného webu, ktorý sa len tvári ako stránka, no reálne vás chce dostať len do pasce a pripraviť o peniaze. Suma dostatočne malá na to, aby nevzniklo žiadne trestné stíhanie. Čo na tom, že na tomto webe prebieha predaj a propagácia pomocou klamstiev a zavádzania falošnými ľuďmi.