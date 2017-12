Falošný email o zabezpečení a prihlásení do falošného Facebooku

Zdá sa to až neuveriteľné. Facebook vám píše email o tom, že je nutné overenie zabezpečenia a v skutočnosti je to len SCAM.

Zdá sa to až neuveriteľné. Facebook vám píše email o tom, že je nutné overenie zabezpečenia a v skutočnosti je to len SCAM. Pokus nejakého chytráka v pozadí, ako získať heslo od Facebook účtu a možno aj všetkých skupín pod ním.

Nedávno dorazilo jednej potenciálnej obeti niečo také, ako uvidíte nižšie. Emailová správa, ktorá sa tvári ako z Facebooku, no v skutočnosti celý obsah nemá taký charakter. Primitívny text, a odkaz na neznáme falošné stránky na freehostingu. Veľmi jednoduché stránky pritom nie sú skutočný Facebook, len odchytávač hesiel. Ak vám dorazí akýkoľvek email, pokojne aj rovnaký, nereagujte naň. Môžete však jeho znenie napísať napríklad sem do komentárov aj s odosielateľom, aby si mohli dať pozor aj ostatní.

Predmet emailu: facebook užívateľ, naliehavá pozornosť potrebná !!!

Zobrazené meno odosielateľa: Aktualizácia zabezpečenia FACEBOOK.

Skutočná adresa, odkiaľ spam prišiel podľa kódu: sykorap@nextra.sk

Znenie emailu:

Aktualizácia zabezpečenia FACEBOOK.

Vážený používateľ účtu Facebook,

Je nám veľmi ľúto, ak sa na vašom účte vyskytnú nejaké ťažkosti. Týmto vás upozorňujeme, že v súčasnosti aktualizujeme a udržiavame databázový systém Facebooku proti akémukoľvek votrelcovi alebo nebezpečenstvu a odporúčame všetkým používateľom Facebooku kliknúť na nižšie uvedený odkaz na aktualizáciu vášho účtu za lepšiu službu, inak bude váš účet poškodený bez zotavenia, je nám ľúto za nepríjemnosti.

Kliknutím na tento odkaz aktualizujete svoj účet na Facebooku: http: //Kliknite tu

Ďakujeme za používanie Facebooku.

sľubujeme vám, že vám bude lepšie slúžiť a urobiť vás šťastným.

Facebook administratívne oddelenie,

© Copyright 2017.

Zdrojový kód tohto emailu začína ako:

Delivered-To: prijímateľ-emailu@centrum.sk

Received: from unknown (unknown [10.255.254.33])

by gmmr6.centrum.cz (Postfix) with QMQP id DD3EF1A000083

for <prijímateľ-emailu@centrum.sk>; Fri, 27 Oct 2017 18:40:35 +0200 (CEST)

Received: from aq.virusfree.cz by aq.virusfree.cz

(VF-Scanner: Clear:RC:0(195.168.0.143):SC:1(2.5/5.0):CC:1:;

processed in 0.0 s); 27 Oct 2017 16:40:35 +0000

X-VF-Scanner-Mail-From: sykorap@nextra.sk

X-VF-Scanner-Rcpt-To: prijímateľ-emailu@centrum.sk

X-VF-Scanner-ID: 20171027164035.305755.22586.aq.43

X-Spam-Status: No, hits=2.5, required=5.0

Received: from esmtp4.gts.sk (HELO smtp8.gts.sk) (195.168.0.143)

by ax.virusfree.cz with SMTP; 27 Oct 2017 18:40:35 +0200

Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])

by smtp8.gts.sk (Postfix) with ESMTP id 0B9341873D1;

Fri, 27 Oct 2017 18:40:30 +0200 (CEST)

X-Virus-Scanned: amavisd-new at nextra.sk

Received: from smtp8.gts.sk ([195.168.0.143])

by localhost (smtp.gts.sk [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)

with ESMTP id WTF1l9YtgLri; Fri, 27 Oct 2017 18:40:28 +0200 (CEST)

Received: from webmail.benestra.sk (webmail01.benestra.sk [195.168.1.196])

(Authenticated sender: sykorap)

by smtp8.gts.sk (Postfix) with ESMTPA id D396B1873C7;

Fri, 27 Oct 2017 18:40:27 +0200 (CEST)

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/alternative;

boundary=”=_fde13ea4e74cbf5a878f43e5ae216170″

Date: Sat, 28 Oct 2017 00:40:27 +0800

From: =?UTF-8?Q?Aktualiz=C3=A1cia_zabezpe=C4=8Denia_FACEBOOK=2E?=

<sykorap@nextra.sk>

To: undisclosed-recipients:;

Subject: =?UTF-8?Q?facebook_u=C5=BE=C3=ADvate=C4=BE=2C_naliehav=C3=A1_poz?=

=?UTF-8?Q?ornos=C5=A5_potrebn=C3=A1_!!!?=

Organization: =?UTF-8?Q?Aktualiz=C3=A1cia_zabezpe=C4=8Denia_FACEBOOK=2E?=

Message-ID: <37d5e5577ebb82a68dad31180c19f3c9@nextra.sk>

X-Sender: sykorap@nextra.sk

User-Agent: Roundcube Webmail/1.2.3

–=_fde13ea4e74cbf5a878f43e5ae216170

Content-Transfer-Encoding: 8bit

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

—

Upozornenie:

Upozorňujeme, že podvodné stránky na adrese facebooksecurityupdate.sitey.me – kam tento podvod smeruje, nie sú bezpečné. Nezadávajte do nich žiadne údaje. Vystríhame pred pokusmi zadávať správne údaje. Môže dojsť zatiaľ k nevysvetliteľným a problémovým situáciám najmä s prihlasovacími účtami a prístupnosťou vašich údajov, ako aj účtu sociálnej siete.