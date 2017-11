Prečo je toľko podvodných stránok v slovenčine na internete?

Prečo je na webe toľko podvodných stránok? Milióny impresií za tisíce eur denne tvoria zisk ďalších pár tisíc eur. Točia sa v tom mega-peniaze....

Každý týždeň narážame na nové a nové klamstvá a podvodné weby. Dostávame emaily s otázkami, prečo úrady nezakročia voči podvodnej sieti stránok, no naša odpoveď musí byť vždy rovnaká. Sú to poškodení ľudia samotní, ktorí môžu urobiť najviac ako z titulu poškodených. My ako pozorovatelia veľa nedokážeme.

Pripravujeme obsah s varovaním pre ostatných, venujeme čas analýzam a hľadaním originálnych ľudí, ktorých okradli o fotografie a hľadaním pravdy. Avšak naše informácie väčšinou aj tak ľudia nájdu po objednávke a už pri samotnom jedení čarovných práškov, alebo čarovných piluliek. Žiaľ, pravdou je, že správny ľudský úsudok by nemal dovoliť prehltnúť čokoľvek neznáme. Najmä ak vám to predáva obchod, ktorý neuvádza ani len sídlo, zloženie výrobku a podobne. Takýmto spôsobom totiž pokojne môže dochádzať k distribúcii kyanidu, no možno až vtedy by sa rozhýbali slovenské úrady.

Prečo sa nič nedeje a stránky sú stále online?

Máme množstvo stránok, HOAX.sk je dôkaz toho, ako veľmi je slovenský internetové priestor a vo vyhľadávačoch ľahko dostupné stránky, ktoré predávajú podvodné prípravky podvodnými praktikami pomocou kradnutých obrázkov, vymyslených názvov, mien, inštitútov, univerzít, odborníkov a rôznych účinkov. Neustále varujeme pred ďalšími a ďalšími látkami, ktoré beztrestne nakupujú internetový priestor na inzertných pozíciách v Google reklame, ale na Slovensku najmä na portáloch Centrum.sk, Atlas.sk, Azet.sk, Cas.sk a mnohých iných. Nakupujú, pretože existuje ponuka, záujem a predaj. Následne existuje aj zisk, čiže ľudia, ktorí klikajú a objednávajú.

Bez predošlého overenia

Bez premýšľania

Často pod nátlakom podvodných psychologických nátlakových praktík, ktoré podvodné stránky využívajú

Na to, aby sa zastavila sila podvodných stránok, predajcov podvodných prípravkov a používanie podvodných praktík je nevyhnutné, aby samotní poškodení podávali trestné oznámenia aj pri malých sumách. Oznámenie za podvod. Pokojne použite naše rozbory na HOAX.SK, kde preukazujeme pôvod materiálov a pravdivé informácie. Využívajte nami podávané informácie na vlastné overenie pravdivosti našich zistení.

Bojujte s nami voči bezočivým klamstvám a podvodníkom

Je nevyhnutná osveta. Našej spoločnosti a ľudí v našom okolí, ktorí sú schopní s radosťou zdieľať príspevky na Facebooku inzerované priamo podvodníkmi. Tí reklamy na cielia na dôchodkyne v určitom veku zámerne tak, aby zasiahli ľahko manipulovateľný segment zákazníka. Taký segment, ktorý neoveruje pravdivosť, pretože často netuší ako a že to vôbec ide. Ľahko uverí tvári lekára (ukradnutá identita niekoho iného), ľudí, ktorí prípravok vyskúšali (opäť identita niekoho iného) a podobne. Je niekoľko zbraní, ktoré môže použiť aj bežný čitateľ, poškodený, alebo takmer poškodený s odhodlaním bojovať proti tejto špine.

Informovať médiá: ideálne priamo tie, na ktorých stránkach sa nachádza podvodná reklama. V prvom rade vám neodpovedia, v druhom rade sa ani nebudú vedieť vyjadriť, prečo reklamu zverejňujú. Nakoniec váš email s najväčšou pravdepodobnosťou zmažú, no možno raz niektorý z týchto emailov vstúpi do svedomia niektorým predstaviteľom a kontaktom na stránkach. Informovať menšie internetové médiá zamerané na danú oblasť, napríklad chudnutie, či liečba, IT blogy a podobne. Informovať priamo veľké televízie a denníky. V ich neustálom konkurenčnom boji existuje neustále snaha získať skvelú reportáž. Podajte jednej z nich návrh na reportáž o tom, ako vás podviedli a čo nakoniec za ním bolo. Človek nikdy nevie, ako veľký záujem sa z ich strany dostaví. Informovať úrady ako sú Slovenská obchodná inšpekcia (za podvod, zavádzanie, psychologický nátlak, v prípadoch neidentifikovateľného predajcu), Rada pre reklamu (za klamlivú reklamu), Úrad pre kontrolu liečiv (ak ide o látku bez uvedeného zloženia, alebo v texte uvádzajú, že ide o liečivo na nejaký problém, alebo lieči čokoľvek v tele) Informovať známych cez sociálne siete: minimálne používajte sociálne siete, ak nie iné prostriedky. Informujte ostatných, aby sa vyvarovali objednávke, alebo stránkam konkrétneho výrobku a témy.

Stránky však zarábajú a to neustále. Zisky musia byť mimoriadne veľké, veď je to najviditeľnejšia sieť reklám na internete, takže milióny impresií denne znamená tisíce eur v reklame denne. To znamená ďalšie tisíce zárobku denne.Portály predávajú inzertný priestor a majú zisk. Podvodník v pozadí má zisk. Zákazník môže cítiť, že získal tiež, veď objednal zázrak profesora XY, ktorý sa údajne vypredal v lekárniach a on zastihol posledný kus na sklade. V skutočnosti nikdy v lekárňach nikdy nebol, všetko je podvod a aj cena za tento podvod je premrštená, keďže skladom sú týchto brakov tisíce a stránky len zavádzajú cez psychologický nátlak. Napríklad ten, keď o tretej ráno čítate o tom, koľko ľudí si práve prípravok objednalo a že sa míňajú zásoby. (do kódu stránky natvrdo načasované hlášky dokonca s vyskloňovanými mestami. Niečo také si menej znalý používateľ internetu nemá ako všimnúť)

Množstvo Slovákov sa neprizná, že naletelo a mnoho z nich ani netuší, že naletelo a prišlo im neúčinné „niečo“.To sú tie horšie prípady, keď si čarovný prášok sypete na jedlo s túžbou po schudnutí a čakáte už štvrtý mesiac, až kým vám niekto nepovie, že názov toho svinstva sedí s názvom, o ktorom sa píše na internete ohľadom podvodných stránok. Overujte si, čo kupujete skôr, ako to kupujete. Zachránite si nie iba peniaze, ale aj možno poriadny kus vlastného zdravia. Minimálne ale tiež kopec nervov.

Podvodné praktiky používajú jasné slovo „podvodné“, ktorému rozumie každý

V našom texte sa opakuje slovo „podvodné“. Jeho použitie je veľmi vážne postihnuteľné v prípade, ak nejde o podvod. V takom prípade je naše tvrdenie napadnuteľná. Vzhľadom na preukázané podvodné praktiky však toto slovo môžeme používať a varovať tak ľudí, najmä tých, pre ktorých je nutné náš obsah pripravovať čo najzrozumiteľnejšie a najjednoduchšie. Hoci naša snaha je pripravovať obsah odbornejší, reakcie niektorých čitateľov nás nútia držať sa v ležérnejšom menej odbornom vysvetľovaní. Veríme, že tak je obsah naozaj bližší a jasnejší všetkým.