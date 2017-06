Falošná Lenka Svetlíková, falošné Vivése Senso Duo Oil, aj v roku 2017

Aj dnes sa môžeme stretnúť s masívnou reklamou podporou prípravku s názvom Antidote, no po kliknutí sa už volá Vivése Senso Duo Oil.

Je rok 2017 a aj napriek viacerým článkom, nie len u nás, sa predsa len stále ešte môžeme stretnúť s masívnou reklamou podporou prípravku s názvom Antidote, no po kliknutí sa už volá Vivése Senso Duo Oil. Doména sk.long-hair.eu aj teraz obsahuje stále rovnaký falošný obsah, dievča z fotobanky má predstavovať vymyslenú nafingovanú moderátorku Lenku Svetlíkovú, vymyslená štruktúra stránok má vyvolávať dojem magazínu, hoci magazínom tieto stránky určite v žiadnom prípade nie sú. Stránky sú hlavne miestom, ktoré obsahuje obrovské množstvo klamlivých informácií, nesprávnych bludov, falošných komentárov a vymyslených ľudí, ktorí reálne nikdy žiaden takýto výrobok nevyskúšali.

Vivése Senso Duo Oil v reklame aj v roku 2017

Je zarážajúce, že tieto stránky obsahujú veľké množstvo nakradnutých obrázkov ľudí z ruskej sociálnej siete a rovnaké sa objavujú už niekoľko rokov v rôznych podvodných stránkach s rovnakými komentármi a rôznymi obmenami. Ďalšia zarážajúca skutočnosť je, že tieto reklamy sú obsiahnuté v SEZNAM reklame, ktorá sa zobrazuje na portáli NOVINKY.CZ a práve cez tento portál sme sa dostali k tejto konkrétnej reklame.

Predajné stránky occasionforyou.com sú ešte horšie

To, čo vás čaká na predajnom webe na adrese http://occasionforyou.com/421/zdravie/senso-duo/, kam sa dostanete po kliknutí na čokoľvek v prvom webe, je len jedna veľká fraška. Fraška je pritom slabé slovo. Vymyslený lekár Robert Mayer má vraj 15 rokov ordináciu v Bratislave. Fotografia je z fotobanky. Robert Mayer nikdy v Bratislave nepôsobil, žiadnu ordináciu v Bratislave nemá. Je to blud s jediným cieľom – nalákať na dôveryhodnú osobu a sľuby o praxi a skúsenostiach. Navôkol sú ľudia, ktoré neexistujú. Fotografie sú opäť kradnuté, na iných stránkach sa títo oklamaní a zneužití ľudia volajú inak. V dolnom rohu stránok neustále vybiehajú informácie o tom, že práve niekto nakúpil a presne má vyskloňované aj mesto. Niečo úžasné. Podvodný web má hodnotu takých 10 EUR ale systém na vyskloňovanie náhodných objednávok, keď raz do objednávky nikdy nenapíšete do adresy a okienka „mesto“ hodnotu „z Veľkého Krtíša“…

Dochádza k predaju, ale chýbajú poriadne obchodné podmienky, chýba predajca, poskytovateľ, IČO, DIČ, identifikácia. Chýba čokoľvek, čo by mohlo spĺňať podmienky, zákony SR, obchodný zákonník. A vraj švajčiarski vedci varujú. Ani len netušíte pred čím a prečo. Ozaj, prípravok Vivése Senso Duo Oil je vraj na plešatosť. Vraj.