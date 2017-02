Stovky Slovákov vraj zarábajú veľké peniaze, láka FB reklama s bankovkami

Na Facebooku sa šíria reklamy, ktoré lákajú Slovákov na obrovské peniaze. Každý chce peniaze, aj my chceme peniaze. Ale určite nie takým spôsobom, akým...

Na Facebooku sa šíria reklamy, ktoré lákajú Slovákov na obrovské peniaze. Každý chce peniaze, aj my chceme peniaze. Prevádzka tohto portálu tiež niečo stojí a hoci nám pomáha len jediný portál na Slovensku, stále je dosť výdavkov. Vy chcete peniaze, vaši rodičia chcú peniaze, aj tí, čo už majú peniaze ich chcú viac. Čiže fotografie, kde vidíte kopec prachov, sú úžasné. Prilákajú pozornosť a vy uveríte, že môžu byť vaše. Teda niekedy. Reklamy na facebooku, ktoré sú cielené na mladých ľudí od 22 rokov, prezentujú metódu, ako zaručene zarobiť peniaze. Varujúca správa s výkričníkom so vzhľadom ako z televíznych novín upozorňuje na šokujúci fakt. Vraj stovky Slovákov bohatnú pomocou jednoduchého triku. A vy sa ho môžete dozvedieť.

Zaručené peniaze: Stovky Slovákov zarábajú tisíce EUR

Áno, tento trik spôsobil, že tisíce Slovákov zarába obrovské peniaze a ty môžeš tiež. Problémom sú stránky na adrese http://hlavne-spravy.online/top/nsk3h3l2.html – kam sa dostanete z Facebook reklamy. Tie nesú nadpis NEWS TODAY a snažia sa vyzerať ako nejaký magazín v štýle New York Times. V skutočnosti nie je stránka ani magazínom, ani neprináša informácie, ale komplet celý kód je jeden odporný podvod na ľudí. Stránky už len tým, ako zavádzajú a manipulujú s človekom, sú ilegálne. Ponúkajú službu, registráciu a uvádzajú do omylu. Článok obsahuje viacero klamstiev a nakoniec ponúkne komentáre, ktoré nie sú komentármi, ale nafingovaným natvrdo nasadeným obsahom – kódom dosadeným do webu s posťahovanými obrázkami z internetu. Už samotné mená tých ľudí sú zlý vtip a amaterizmus autora tohto podvodného webu. Keď sa snažíte zo stránok odísť, drzo sa vás snažia udržať, aby ste ich len tak ľahko nevypli. Presne ten istý kód používa celá podvodná sieť podvodných webov, ktorým je tu venovaných 50 percent priestoru.

Kdekoľvek kliknete na tejto stránke, dostanete sa na rovnaké miesto – na zaregistrovanie na hazardnom portáli, ktorý vám sľubuje milión eur za jediný dolár.

Verdikt

O čo vlastne ide? Celý tento systém má čo najviac ľudí dotiahnuť na to, aby sa cez affiliate kód zaregistrovali na hazardnom portáli http://promo2.c-rewards.com/…/, ktorý ponúka provízie všetkým, žiaľ aj pochybným spamerom, ktorý takto doťahujú aj pomocou podvodu ďalšie a ďalšie obete. Zdá sa to neuveriteľné, ale stránky, ktoré vás sem dotiahnu musia byť dielom rovnakého špekulanta, ako množstvo podobných stránok. Rovnaká reklamná sieť, kde sa propagujú všetky prípravky, spôsoby, podoby stránok, spôsoby komunikácie s ľuďmi. Zvláštne.

Ľudí sa však naozaj len snažia nalákať na registráciu, z ktorej majú províziu. V tom tkvie tajomstvo, prečo sa to niekomu oplatí vo veľkom financovať.