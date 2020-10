Zázrak proti chrápaniu Snoril, podvodné stránky aj falošní lekári

Ohodnoťte článok

Dlhodobo upozorňujeme na závažný internetový podvod v súvislosti s doménou Zdravotnickyportal.sk. Tento falošný web má pod sebou kvantum dizajnov, rôznych iných stránok, ktoré sa hrajú na odborný portál, no ani jedna z tých stránok nemá k odbornosti blízko. Podvodné liečivá, falošné rady k zdraviu, falošní lekári a falošné zázraky na vyliečenie dlhotrvajúcich problémov sú na dennom poriadku. Rôzne stránky sú prístupné len z konkrétnej reklamy. Tak ako napríklad najnovší objav – Erikov blog. Ten je celkom úsmevný, najmä ak pozorne čítate, čo sa nám podvodník snaží povedať a čím sa nás pokúša presvedčiť.

Erikov blog, teda Marekov blog… o chrápaní a pomôcke SNORIL

Ak sa už ocitnete na stránke (LINK1) alebo jej podobnej, objavíte nadpis, že sa nachádzate na Erikovom blogu. Podvodník, ktorý sa pustil do tejto stránky, to má trochu popletené. Už samotný úvod jeho pochybného fingovaného článku totiž obsahuje predstavenie pisateľa. Predstavuje sa nám menom Marek. Áno, s Erikom je to podobné… Obe mená majú E, R aj K. To je asi tak všetko. Marek, či Erik uvádza, ako vyriešil svoj problém s chrápaním. Fotografie však pochádzajú z fotobanky a jedna z produktu, ktorý sa bežne predáva aj na eBay. No účelom fingovaného článku je nalákať na zakúpenie zázraku Snoril. Nakúpiť zázrak na zastavenie chrápania, môžete na adrese (LINK2). To, že ide o rovnako podvodné stránky a doménu plnú množstva falošných predajných stránok, je jasné zrejme každému.

Lekár na stránke je falošný. Neexistuje!

Na predajnej stránke sa objavuje odborník Tomáš Suroviak. Máme mať pocit, že projektu nechýba odbornosť a tak môže dôverčivá obeť veriť, že ide o skutočnú pomôcku. Tomáš Suroviak v poľskom podvodnom webe nemá uvedené pre istotu žiadne meno (LINK3), podobne ako v Španielsku (LINK4).

Na odkaze (LINK5) sa nachádza poľský zázračný krém na omladnutie ROYAL AGELESS, ktorý je prototypom toho, ako by nemal vyzerať podvodný web. Rovnaká snímka, rovnakého uhlu a výrazu tváre na jednej strane a rovnaká na druhej. Vyhladená Photoshopom, nie vyhľadená používaním krému. Nemysliteľné hlúposti a ako čerešnička na torte, lekár Tomáš Suroviak pod iným menom, tentoraz ako Tomasz Woloszyn. Na pobavenie si dajme ešte (LINK6), kde je uvedený ako Miguel Sardo a tentoraz je odborník na mužskú potenciu a sexuálny život a vo Francúzsku (LINK7) nesie pre zmenu meno Thomas Loupier.

ODKAZY:

LINK1 : http://zdravotnickyportal.sk/article/snoril_sk/ako-sa-zbavit-chrapania-za-48-hod/

: http://zdravotnickyportal.sk/article/snoril_sk/ako-sa-zbavit-chrapania-za-48-hod/ LINK2 : https://sk.podporacentrum.com/promotion/snoril_sk/ziskate-kludny-spanok/

: https://sk.podporacentrum.com/promotion/snoril_sk/ziskate-kludny-spanok/ LINK3 : https://pl.centrumoferty.com/promotion/snoril_pl/snoril-t-v/

: https://pl.centrumoferty.com/promotion/snoril_pl/snoril-t-v/ LINK4 : https://es.promocionclub.com/promotion/snoril_es/consigue-un-sueno-tranquilo-t/

: https://es.promocionclub.com/promotion/snoril_es/consigue-un-sueno-tranquilo-t/ LINK5 : https://pl.royalageless24.com/

: https://pl.royalageless24.com/ LINK6 : https://pt.incriveisofertas24.com/promotion/eroxel_pt/vai-prolongar-a-sua-ereccao-por-40-minutos/

: https://pt.incriveisofertas24.com/promotion/eroxel_pt/vai-prolongar-a-sua-ereccao-por-40-minutos/ LINK7: https://fr.centredepromotion.com/promotion/snoril_fr/vous-retrouverez-un-sommeil-tranquille/

