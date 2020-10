Robert Bailey je mimoriadne štedrý. Daruje nám aj vám 2 melóny 5 (100%) 2 hlas[ov]

Spam, ktorý prichádza celému Slovensku v nezmyselnom slovenskom preklade v posledných hodinách z adresy sara.ashraf@it.rhenus.com, no podpísaný ako Robert Bailey. Ten je mimoriadne činný, keďže aj info@ schránky niekoľkých slovenských firiem, ktorým spravujeme “podateľňu” sú rovnako pod útokom. Ide pochopiteľne o spam, ktorý nechce nikomu ponúknuť 2 000 000 dolárov len tak a samozrejme, že tieto peniaze ani reálne nemá. Akýsi fond na podporu počas koronakrízy v tomto znení a v takomto zmysle ani neexistuje.

Darovanie takejto sumy je hlúposť. Vzhľadom na obsah je možné, že reagovať bude najmä záujemca o sumu, ktorý nerozumie súvislostiam. Zásadnou chybou v spame po stránke gramatiky je tvrdenie, že to vy ste darovali sumu… Pre chybný preklad je možné, že tento spam tentoraz nechytí dôverčivca, ktorý prejaví záujem a odošle svoje údaje, alebo prípadne uhradí “poplatky”. Tento typ spamu a teda aj scamu totiž má jediný cieľ. Vylákať zaplatenie poplatkov pred prevodom dvoch miliónov dolárov. Pár desiatok alebo stoviek eur však v skutočnosti neprinesie nič. Ako inak.

Z kódu odosielateľa:

Received: from mail.it.rhenus.com (HELO rhg-centos-proxy01.zcsmail.eu) ([217.27.72.109]) by mx-out3.de.rhenus.com with ESMTP/TLS/ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384; 15 Oct 2020 03:41:40 +0200

Znenie spamu:

Dobrý deň Gratulujem Pán Robert Bailey vám dáva časť svojich amerických Powerball Milióny lotérie výhry, aby vám kvôli COVID-19 krízy ako fond na podporu reklamy. Z tohto dôvodu ste darovali sumu 2.000.000 €. Odpovedzte, prosím, na ďalšiu adresu / info-mail: info@robertbaileyfoundation.com Ďalšie informácie nájdete na tejto webovej lokalite nižšie. https://www.nbcnews.com/news/us-news/new-york-winner-343m-powerball-jackpot-wants-avoid-pitfalls-instant-n936306 všetko najlepšie

Nadácia Roberta Baileyho.

C) Rok 2020

