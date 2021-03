Podvodníci s falošnou platbou vopred za tovar z inzerátu už aj na bazos.sk 5 (100%) 1 hlas[ov]

Len nedávno sme vás varovali pred podvodníkmi o zahraničia so zlou slovenčinou, ktorí platia vopred. Ale cez podivný systém. Zneužitým bol Bazar.sk, no do rovnakej podvodnej mašinérie dostali podvodníci aj Bazos.sk predajcov. Tvrdenie, že zadaním čísla z karty vám umožní prijímať platby od nakupujúcich, je falošné. Čísla karty a teda údaje z platobnej karty slúžia vždy len na platbu a nie na prijímanie platieb. Upozorňujeme na to už niekoľko rokov už v súvislosti s falošnými súťažami na Facebooku a teraz opakovane v súvislosti s podvodníkmi, ktorí reagujú na inzeráty s elektronikou a rôznymi osobnými vecami.

Bazos.sk reaguje vyhlásením

Na bazos.sk je stanovisko viditeľné už po vstupe. Priamo stránky uvádzajú varovanie pred platobným systémom a posielanie čísiel z karty. Pre menej skúsených používateľov internetu je informácia výrazná a jasná, azda aj zrozumiteľná. Je škoda, že tieto inzertné služby nepoužijú geoblokovanie, ktoré by mohlo problém hravo vyriešiť. Akoby šlo o niečo, čo prevádzkovateľ nechce použiť (nevedno prečo potrebujú na bazar.sk návštevníkov z Afriky, Ázie a iných krajín).

„Pozor na možné podvodné konanie. Bazoš nijako nesprostredkováva platbu medzi predávajúcim a kupujúcim. Pokiaľ Vás kontaktuje užívateľ, že platbu zašle na Vašu kartu, jedná sa o podvod a v žiadnom prípade číslo karty neprezrádzajte.“

