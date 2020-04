Cardiline, Cardio NRJ, Mgid.com a 120 ročná Margita Nosková zo Zálesia

Ohodnoťte článok

Margita Nosková sa narodila na Slovensku v roku 1900 v obci Zálesie. Prežila revolúciu, dve svetové vojny, perestrojku a mnoho prezidentov. V Slovenskej knihe rekordov je uvedená ako najstaršia žijúca osoba na svete – 23. marca babička dovŕšila 120 rokov. Pani Nosková prežila nielen svojich rovesníkov, ale aj mnoho detí svojich rovesníkov.

Tak takýmto ťažko uveriteľným drístom sa začínajú podvodné stránky na adrese wwnews24.su/burzh/sk-dolgo-cardiline/. Dozviete sa na nich, že pani Margita, ktorá má 120, rokov chce dosiahnuť 150. Má žiť v Zálesí, v dedine nášho blízkeho známeho, ktorý pár rokov pracoval na obecnom úrade. Nikto taký v obci nikdy nežil. Pani na fotke je moslimskej viery a pochádza z Ruska. Veď aj uvádza, že prežila perestrojku. Demencia stojaca za výrobou webu nedokáže ani len premýšľať nad tým, čo prekladajú do slovenčiny. Len tak mimochodom, v Slovenskej knihe rekordov nemá táto pani žiaden záznam. Sprostosti, ktoré stránka v slovenčine prezentuje, sa nachádzajú na primitívnej doméne bez histórie, renomé, nejakých odkazov zo Slovenska.

“Tramtadadá, prichádza veľké odhalenie”: Pani na fotografii je v skutočnosti Tanzilya Bisembeeva z juhozápadu Ruska z oblasti Astrachan. Naozaj mala 120 rokov, ak žije, tak má dnes 122 rokov. Originál napríklad tu: https://metro.co.uk

Nič nie je pravé, všetko je falošné a ešte k tomu poriadne divné

Množstvo bludov, sprostostí, výmyslov, tvrdení o čistých cievach a následne prezentácia akéhosi lieku na srdce a čisté cievy s názvom CARDILINE je ešte nič. Spodok stránok tvorí sumár niekoľkých komentárov, ktoré však nie sú komentáre. Ide o pokradnuté fotografie z internetu z rôznych stránok. Vymyslené slovenské mená a vymyslené tvrdenia o tom, ako stránka alebo priamo Cardiline pomohol. Pozor, nekúpite si ho len tak. Najskôr vám stránky povedia, že musíte točiť kolesom šťastia. To vám vyberie výšku zľavy, ktorú vyhrávate. Aký zázrak, že každý jeden deň čo to sledujeme, vyhráme 50% zľavu? Neuveriteľné. Každý jeden deň sa zobrazuje tvrdenie o tom, že len dnes je táto príležitosť.

Výborný trik. Pracujú so psychológiou oslovenej obete. Vytvoria dojem, že má jedinečnú šancu získať niečo za polovicu, lebo len teraz sa pošťastilo získať – vytočiť takú zľavu. Neskôr to už možné nebude. Falošný dojem vytvorený falošnými tvrdeniami. To však obeť podvodu nevie, pretože sa bojí smrti, nechce zomrieť a príbeh pani Margity je skrátka úžasný. Každý by chcel žiť večne a tak látka, ktorá sa raz volá Cardiline, inokedy Cardio NRJ nájde svoje obete.

MGID.COM reklamy a bordel v nich

Zaujímavé pritom je, že na celý tento nehorázny podvod prichádzame vďaka reklame na portáli EuroZpravy.cz, ktorý prezentuje script zahraničnej reklamnej siete MGID.COM pod svojimi článkami.Script si pekne zistí, z akej krajiny pristupujete a podľa toho prezentuje reklamy. Tvári sa potom na systém podobný na STROSSLE.

foto: EuroZpravy.cz a podvodné reklamy pod článkom, MGID.com script totiž plní priestor českého portálu odpadom

Táto reklamná sieť má vo vlastnom systéme tak nehorázny bordel, že tri rôzne reklamy s rovnakým nadpisom vedúce na rovnaký podvodný web uvádza s troma rôznymi ženami. Vždy je to ale 120 ročná Slovenska a fotografie z fotobanky. Nehorázne. Raz to uvádzas liečivo BLOOD CLEANSES, inokedy CARDILINE.

foto: Stránky MGIC.COM a ťažko uveriteľný odpad v reklamách. Dokonca sa tam nachádza odkaz na podvodné Lefery a náhodou mladík zistil, ako zarobiť veľa peňazí. Odkaz pritom ukrýva prasprosté stránky venované dosť hlúpemu prezentovaniu ziskovosti kryptomien.