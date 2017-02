Ako zarobiť na Facebook stránke peniaze? Ako to robia špekulanti?

Ako je to možné, že sa dá na Facebooku zarábať? Je to často čiernou cestou, ale deje sa to. Prečo vlastne podvodníci chcú na...

Ako sa vlastne môže podariť na Facebooku zarobiť peniaze pomocou stránok? Pýtate sa, prečo je toľko podvodníkov na Facebooku? Toľko bordelu a reklamy na stránkach a toľko stránok, ktoré naháňajú nasilu lajky podvodom? Opakovane upozorňujeme na podvodné súťaže, na rôzne praktiky rôznych detí a špekulantov, ktorí vytvárajú stránky na Facebooku, lákajú ľudí, navzájom si kradnú obsah, zdieľajú obrázky a niekedy až prehnane pôsobia na ľudí a lákajú ich na zdieľanie. Čím viac zdieľaní a komentárov s lajkami, tým rýchlejšie stránky získajú lepšie ratingy, viralitu mimo umelej aj tú vyvolanú prirodzenú. Dnes je ťažké vybudovať stránky pomocou férovej čistej virality a nie každý mmá náladu, čas a chuť začínať na svojich stránkach od začiatku. Na Facebooku existuje mnoho podvodníkov a špekulantov, ktorí na ňom zarábajú. Spôsobov je naozaj veľa. Keďže nechceme dávať návod špekulantom a všetkej tej špine, ktorá na ľudí pôsobí, spomenieme len zopár príkladov, ktoré reálne vynášajú. Náš článok je aj reakciou na Vaše emaily, kde popierate, že sa dá na Facebooku zarábať, prípadne nás žiadate, aby sme vysvetlili, prečo to tí podvodníci robia. Ako zarobiť na Facebook stránkach? Čím viac ľudí je na stránke, tým väčšiu hodnotu stránka má. Ak má stránka 300 lajkov a príspevok o lajkuje jeden či dvaja, takéto stránky nemajú ani pre inzerenta význam. Inzerentom je hocikto, čo potrebuje reklamu na viditeľnom mieste. Význam majú veľké stránky, kde je lajkov viac. Aj inzerent bude ochotný zaplatiť viac. Ak ste doteraz pochybovali, že sa dá na Facebooku zarábať, hoci ilegálne, potom želáme krásne dobré ráno. Ponuka priestoru: majiteľ stránky s 25 000 ľuďmi ponúkne priestor obchodu s hodinkami. Príspevok s najnovšou akciou zverejní za 10 EUR. Obchod to vezme, pretože jeho reklama sa zobrazí tisíckam ľudí len za 10 EUR. Minimálne náklady a čo i len jeden zákazník = zisk. Majiteľ takejto stránky ponúkne firmám niečo podobné 5x za mesiac a má 50 EUR. Keď má také stránky 3, zisk je 150 EUR. Komunikácia takýchto stránok má často veľmi primitívnu podobu a je plná amaterizmu.

majiteľ stránky s 25 000 ľuďmi ponúkne priestor obchodu s hodinkami. Príspevok s najnovšou akciou zverejní za 10 EUR. Obchod to vezme, pretože jeho reklama sa zobrazí tisíckam ľudí len za 10 EUR. Minimálne náklady a čo i len jeden zákazník = zisk. Majiteľ takejto stránky ponúkne firmám niečo podobné 5x za mesiac a má 50 EUR. Keď má také stránky 3, zisk je 150 EUR. Komunikácia takýchto stránok má často veľmi primitívnu podobu a je plná amaterizmu. Ponuka zdieľania: úspešná stránka zdieľa inzerenta, čiže záujmu o reklamu za niečo, nejaký produkt. Podsúva niekedy viac reklám. Dohoda mohla byť aj na počet lajkov a počet zdieľaní. Je to menej časté, ale aj takéto prípady sú.

úspešná stránka zdieľa inzerenta, čiže záujmu o reklamu za niečo, nejaký produkt. Podsúva niekedy viac reklám. Dohoda mohla byť aj na počet lajkov a počet zdieľaní. Je to menej časté, ale aj takéto prípady sú. Stránka hromadne zbiera aj podvodom lajky a ľudí , len aby sa stránky majiteľ pokúsil čoskoro predať na JaSpravim.sk (skôr v minulosti). Zarobiť sa dá aj preto, že o tieto stránky je stále záujem. žiaľ, JaSpravim.sk ako inzertný priestor zneužívali aj pochybní predajcovia.

, len aby sa stránky majiteľ pokúsil čoskoro predať na JaSpravim.sk (skôr v minulosti). Zarobiť sa dá aj preto, že o tieto stránky je stále záujem. žiaľ, JaSpravim.sk ako inzertný priestor zneužívali aj pochybní predajcovia. Stránky hromadne získavajú lajky, aby sa neskôr mohli predať na Bazoši a podobne.

a podobne. Stránky si zaplatia umelé odkazy = umelé profily, aby navýšili úspech stránok, a následne sú takéto stránky tiež ponúkané ako inzertný priestor, alebo na predaj.

= umelé profily, aby navýšili úspech stránok, a následne sú takéto stránky tiež ponúkané ako inzertný priestor, alebo na predaj. Majiteľ stránok sa dohodne s firmou, že nenápadne bude hashtagovať ich produkty, alebo podsúvať podprahovú reklamu.

ich produkty, alebo podsúvať podprahovú reklamu. Majiteľ stránok sa dohodne s magazínom s rôznym obsahom, že bude ľuďom podsúvať články , ktoré nemajú nič spoločné s obsahom stránok, ale sú tam ľudia a to znamená možných čitateľov, čiže návštevnosť.

, ktoré nemajú nič spoločné s obsahom stránok, ale sú tam ľudia a to znamená možných čitateľov, čiže návštevnosť. Známejší majitelia významnejších stránok sa dohodnú s oficiálnymi partnermi na propagácií, podobne ako youtuberi dávajú reklamy do svojich videí.

významnejších stránok sa dohodnú s oficiálnymi partnermi na propagácií, podobne ako youtuberi dávajú reklamy do svojich videí. Kvalitnejšie stránky sa dohodnú a propagujú produkt cez súťaže. Pozor, súťaže, ktoré neuvádzajú reálneho sponzora, jasné pravidlá, platnosť a nesú len povinnosť vytvárať viralitu, nie sú povolené samotným Facebookom a venujeme sa im ako podvodným súťažiam. Nalákajú len viac lajkov, ale reálne ľudia nemajú z nich nič. Súťaže, ktoré majú svojho sponzora a jasné pravidlá a nenesú prvky podvodných súťaží, sú také, za ktoré môže reálne sponzor zaplatiť, ak príspevok propagujú úspešné stránky. Na Facebooku zarába naozaj mnoho ľudí. Len nie každý to o nich vie, nie každý vie ako. Najmä však nie každý rozumie, prečo sa vás niekto snaží dostať na stránky a získať váš lajk. Nebyť vášho lajku a lajku mnohých iných podvedených, nebol by záujem o slabé stránky a stránky s malým počtom lajkov ako takým. Všade, kde sú ľudia, sa dá hovoriť o stránke, ktorú je možné ľahko predať, alebo na nej predávať priestor v reklame.