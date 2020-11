Podvodný Slovenský lekársky portál je späť, propaguje ARTRESIN PLUS 5 (100%) 1 hlas[ov]

Artresin Plus je novinka na trhu, ktorý zachráni vaše choré kĺby, nohy, ochabnuté svalstvo, kolená, chodidlá, celého človeka od pása dole. Artresin je akupresúrna vložka do topánok, ktorá s brutálne premrštenou cenou tvrdí, že je veľkou inováciou, že vám zachráni zdravie a lekári, odborníci a špecialisti ju vo veľkom odporúčajú ako veľkú inováciu. Všetky tvrdenia sú podvodné klamstvá, pretože Artresin Plus je rovnaký šmejd, ako mnoho iných predtým. Na podvodnom lekárskom portály tentoraz s rovnakým obrázkom, na akom doteraz propagovali choré nohy, uši, chrbát a množstvo iného, tvrdia opäť niečo podobné.

Znova tá istá rozprávka:

Falošná stránka tváriaca sa ako magazín. Pritom je skrytá na doméne, kde už nejaký magazín je. LINK1

Falošné garancie, čiže žiadny skutočný lekár, žiadny skutočný zákazník, žiaden reportér, či redaktor. Všetko je dielo jedného podvodníka, nič viac.

Falošné komentáre a vyjadrenia neexistujúcich ľudí s pokradnutými fotografiami

Falošné prvky na stránke

Lákanie na zdanlivo super akciu, nepotvrdené účinky, nejasný pôvod, nejasný materiál, nejasný výrobca, autor…

Artresin Plus nepreverili žiadne lekárske testy

Artresin predstavuje riziko pre vašu peňaženku. Pravdepodobne je totiž tento výrobok iným výrobkom, ktorý je bežne v predaji klasicky za pár EUR, no predajca ho prezentuje pod iným názvom ako revolučný, niekoľko krát predražený.

Na predajných stránkach LINK2 (na ne sa dostanete po kliknutí na odkazy na prvom webe) ste stále na rovnakej doméne. Nesie logo CENTRAL HEALTH INSTITUE a logá niekoľkých organizácií, len aby vytvorili akýsi dojem oficiality. Magazín a „eshop“ na rovnakom mieste? Dosť nápadné. Divné. Neprofesionálne, zvláštne aj primitívne zároveň. Stránky sú vo všetkom podvod. Aj uvádzaný doktor, údajný prof. Martin Kirst je len podvodná identita vymysleného lekára, pretože mladík na fotografii je model z fotobanky. Nič viac. Tvrdenie o tom, že tento šmejd preverili nejaké nezávislé lekárske testy, sú klamstvo.

O tom ako fungujú títo podvodníci a ako vôbec operujú podvodné lekárske stránky, ktoré reálne nemajú žiadnych lekárov sa dočítate v knihe (Ne)bezpečný internet. Venoval som tejto oblasti niekoľko strán. Pre čitateľov, mladých, starších, či seniorov, uvádzam viacero zaujímavostí a rád o tom, ako sa vyhnúť nachytaniu sa podobným podvodníkom. Nedajte sa ani vy. Sledujte zmienené fakty ako varovné signály a preverujte si prezentované výrobky aj na iných miestach.

