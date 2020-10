Facebook stránka Zdravotnictvo naďalej plná podvodných súťaží 5 (100%) 1 hlas[ov]

Súťaže na Facebooku sa čoraz viac stávajú synonymom jednoduchého podvodu, ale rovnako tak súbežne sú ukážkou nepozornosti ľudí pripojených do sociálnej siete. Stále chýba povedomie o tom, čo všetko človeku hrozí, ak reaguje na tieto súťaže. Autor aj tohto projektu, podobne ako mnoho iných podobných, si dáva extra záležať, aby zablokoval všetky negatívne komentáre a reakcie. Neustále sa objaví niekto, koho už totiž okradli a podviedli o pár stoviek eur, prípadne niekto, kto o ich reálnom fungovaní niečo vie a chce to dať vedieť ostatným.

snímka z obrazovky + staršia súťaž: na príklade vidieť, ako ľahostajný je podvodník stojaci za falošnými súťažami. Nie iba ležérnosťou, infantilnou úpravou,aj inou sumou na obrázku a inou v texte.

Stránky Zdravotnictvo nie sú o zdravotníctve

Vôbec nevadí, že stránky Zdravotnictvo nie sú o zdravotníctve. Ľudia si tento detail akosi nevšímajú. Už sme o ňom v minulosti informovali. Stretávame sa tu opakovane už celé mesiace s prehnane vyzdobenými súťažami infantilných smajlíkových a piktogramových hrátok s jednoduchými pravidlami. Podľa týchto pravidiel, ak chcete vyhrať, musíme dať „páčik“ (lajk), zdieľať túto súťaž verejne v troch rôznych stránkach a skupinách a označiť priateľa. Tri nástroje na budovanie virality. To, že zdieľaním tohto podvodu pod vašim menom docielite blokovanie v nejakej skupine či stránke, pretože tie najväčšie sú zaplavené ľuďmi, ktorí znepríjemňujú život ostatným, je nad slnko jasné.

Tieto stránky sa celkom míňajú svojej tematike. Názov sa možno snaží vyvolať záujem zdravotníkov a čuduj sa svete, medzi množstvo mamičiek na materskej a dôchodcami sa nájde aj nejaká zdravotná sestra. Zaujímavé je sledovať aj komentáre ľudí, priebežne sme nazreli na komentáre, ktoré píšu ľudia aj bez toho, aby si všimli komentár o15 minút starší s upozornením na podvod. Všímame si skôr nadšené prosíkanie o drahú kosačku, alebo výhry v hodnote 2000 EUR prípadne až 13 000 EUR. Čím viac núl, tým lákavejšie. V skutočnosti však môžeme všetky číslice nahradiť nulou. Reálne nejde o žiadnu výhru.

V pozadí sa ukrýva pasca

Tak ako v mnohých iných popisovaných prípadoch, aj v tomto prípade sa v pozadí ukrýva jednoduchá pasca. Zareagujete, splníte podmienky a čakáte. Náhle to príde, ste vyžrebovaní, zmenil sa vám život. Odrazu máte šťastie. Nepochybne sa ozvete v štýle „Naozaj? Ja som ešte nikdy nič nevyhral, to je super“. Lenže rovnakú správu odosielateľ odosiela ešte v rovnakom čase 50 ďalším a o pol hodinu sa pustí písať ďalším. Každý dostáva to isté znenie, od každého si vypýta čísla z kariet, alebo iný platobný prostriedok, aby mu mohol poslať výhru – peňažnú. Je celkom jedno, či sa súťaží o sedačku, zájazd, hrnce, alebo kosačku. Vždy príde s tým, že ste vyhrali finančnú čiastku. A na to chce čísla kariet?

Neposkytujte v žiadnom prípade žiadne číslo karty. Nedávno nás upozornila obeť takéhoto podvodu, že si prečítala jedno z našich varovaní, ale údajne nebolo napísané jasne, že ju môže páchateľ pripraviť o všetky peniaze na účte. Pojem „pripraviť o peniaze“ však naozaj znamená okradnúť. Čísla z platobnej karty slúžia vám na úhradu, nie na prijímanie peňazí. Toto sme si už vysvetlili v inom článku o platobných kartách.

Naše odporúčania:

Žiadna súťaž bez prevádzkovateľa, jasného sídla a zodpovedného subjektu nemôže byť reálna

Stránka Zdravotnictvo na adrese https://www.facebook.com/zdravotnictvojeprvorade/ nie je reálna stránka nikoho zo zdravotníctva, je hrozbou, ktorá vás pripraví o čas, ako aj peniaze.

nie je reálna stránka nikoho zo zdravotníctva, je hrozbou, ktorá vás pripraví o čas, ako aj peniaze. Za žiadnych okolností čísla z karty nikomu neposkytujte. Nežiada ich ani banka. Nikdy!

Nikdy neposielajte súťažiam ani skeny dokladov, fotografie tváre s bielym papierom pri hlave, ani nič, čo by mohlo byť zneužité ako platobný prostriedok.

Nahlasujte podobné skupiny a správy ako hrozbu. Facebook umožňuje upozorniť na praktiky, ktoré súvisia s vylákaním platobných informácií. Facebook dlhodobo ignoruje páchateľov/páchateľa týchto podvodných súťaží a nepomáhajú ani trestné oznámenia. Napriek tomu je toto odporúčanie dôležité.

