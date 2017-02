Falošný email žiada peniaze, vraj zbierka pre chorého Sebastiana

Sebastian Vaško, poznáte ho? Má to byť chorý chlapec s rakovinou, ktorého zúfalá rodina potrebuje peniaze, pretože chlapec zomiera. Absolútny útok na city ľudí...

Sebastian Vaško, poznáte ho? Má to byť chorý chlapec s rakovinou, ktorého zúfalá rodina potrebuje peniaze, pretože chlapec zomiera. Absolútny útok na city ľudí, no do očí udrie prešpekulovaný systém emailového masového spamu a snímky ľudí, ktorí nemôžu byť Slováci. Zarážajúci prípad, ktorý zrejme za posledné mesiace musel podviesť množstvo Slovákov, žiada aspoň 20 EUR na pomoc chorému Sebastianovi. Slovák sa dokáže zľutovať a peniaze venovať. Oľutovať to však môže len čo zistí, že nič podobné takto existovať jednoducho nemôže, pretože hocikto si ukradne z internetu fotografie a vydáva ich za svoje. „Výborný“ spôsob ako podvodom vylákať z ľudí peniaze, je aj tento prípad.

Ten chlapec pochádza z Austrálie

Chlapec je v skutočnosti Bede Darch a nie Sebastian Vaško. Nepochádza zo Slovenska ale z Austrálie. Jeho stav sa nezhoršuje, no aj tak rodina potrebuje peniaze na liečbu a rehabilitáciu. Peniaze, ktoré by niekto platil slovenskej zbierke tak skončia vo vrecku špekulantských podvodníkov. Slovenský prípad tak nemá nič spoločné so skútočným chlapcom a ide tak o podvodnú zbierku.

Kompletné fotografie celého newslettra, ktorý ľuďom hromadne prichádza, sme zverejnili na našom Facebooku. Ďakujeme Ivete za jej kompletnú správu a upozornenie na tento prípad.

Odosielateľ podvodnej zbierky

Odosielateľom emailu je: Kristína Vašková kristina.vaskova32@gmail.com

Ale v skutočnosti je to server sendgrid.net. Prezrádza to špeciálne upravená hlavička emailu, vnútorný kód takejto zaslanej správy. Pozrite sa sami, čo sa v kóde nachádza. Takmer žiadny údaj o tom, kto email odosiela. Prijímateľa tohto spamu uvádzame ako „adresat-ktoreho-chceli-podviesť@gmail.com“.

Odporúčanie

Nikdy neveriť podobným zbierkam. Je to ťažké, ale žiaľ iné riešenie neexistuje. Jedine ak poznať daný príbeh a mať overené, že peniaze putujú k rodine a nie do vrecka upoteného prasaťa sediaceho za počítačom niekoľko týždňov s očakávaním, či mu finta vyjde. Je neprípustné takto zneužiť fotografie a city ľudí. Aj pre 20 EUR ale odporúčame nahlásenie podvodu na polícii. Nebude chcieť konať, ale trvajte na svojom. Podvodníci to robia práve preto, že polícia najskôr konať nechce. Škoda je primalá. polícia totiž nechce prihliadať na fakt, že došlo k podvodu, ktorý je hromadný a je známy aj obsah. Ak by chceli, dokážu čísla spolu s bankou sledovať a vidieť tak, aký príjem na bankové konto prichádza.

