Zneužitá Vintrica na falošné pokuty za priestupky na cestách

Nedávno nás prekvapili falošné pokuty za priestupky počas údajných previnení na slovenských cestách. Pokuty, respektíve SMS s pokutami posielali cez SMS zahraničné čísla a nehanbili sa takto triafať aj ľudí, ktorí mali 13 rokov, alebo vôbec nemali vodičák. Základom tohto podvodu je nalákať ľudí na kliknutie odkazu a následne úhrady. Stránky sú však falošné, môžu mať dizajn originálu, ale adresa je iná. Hoci tieto prípady narábajú s dopravnou políciou, slovenskými úradmi a odkazujú na falošné stránky Slovensko.sk, ktoré nie sú stránkou na adrese slovensko.sk, najnovší prípad si berie za obeť systém VINTRICA, ktorý je systémom pre úhradu spoplatnených ciest v zahraničí.

Vintrica je reálny systém, ktorý funguje a poznajú ho najmä motoristi križujúci cesty v zahraničí. Ich logo, a identifikáciu podvodníci najnovšie zneužívajú do falošných emailov. Vydávajú sa za túto službu a vytvárajú dojem, že ste sa nejakého priestupku dopustili na svojom vozidle. Email vyzerá pomerne jednoducho, no v niektorých vodičoch, ktorí nemajú s podobnými podvodmi skúsenosti, môže vyvolať pocit reálnej pokuty. Najmä ak dosiaľ nemali žiadnu podobnú pokutu a prehrešok reálny.

Prečo je to problém? Podvodný email smeruje na podvodné stránky ktoré vám z karty vyťahujú peniaze. Nevkladajte žiadne údaje z platobnej karty do týchto a im podobných stránok. Ak si nie ste istí, či je niečo z prijatých informácií reálne, prosíme, kontaktujte políciu na ktoromkoľvek pracovisku, alebo píšte nám. Oslovte ľudí online a ak vám zvládnu reagovať bez hejtu a nenávisti, čo je čoraz viac vzácnejšie, môžete sa dopracovať k vysvetleniu a pomoci najrýchlejšie.

POZOR: pokuty chodia vždy na adresu držiteľa vozidla, alebo spoločnosti, ktorej vozidlo patrí. Bez ohľadu na to, v ktorej krajine je pokuta udelená. Nikdy nie cez SMS a nikdy nie cez email. Dopravná polícia a dopravné inšpektoráty a ich obdoby nikdy nedisponujú vašimi emailovými adresami. Niečo také je nemysliteľné.

