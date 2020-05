Pozor na podvodný obchod s teniskami na doméne BANEBA.cz 4.5 (90%) 2 hlas[ov]

Česká internetová doména www.baneba.cz láka zákazníkov na skvelé ceny za ADIDAS tenisky. Celá stránka prekvapuje nehoráznou češtinou, ktorá je riešená cez prekladač. Len náhodou občas ich preložené slovné spojenia dávajú zmysel. Čo je najhoršie, doména a jej obsah nemajú nič spoločné s existujúcou stavebnou firmou Baneba v ČR. To, čo je na baneba.cz je však len čínsky podvodný eshop, ktorý zbiera peniaze od svojich obetí. Pripravili sme súhrn niekoľkých faktov, prečo je možné tieto stránky a aktuálny obsah – falošný obchod, nazvať podvodom.

Podvodné stránky Baneba.cz

Reálna firma BANEBA nemá nič spoločné s tým čo predávajú na tejto doméne neznámi podvodníci z Číny Čeština je robená prekladačom Eshop má presnú identickú technológiu ako mnoho iných podvodných eshopov Stránky sú nezabezpečené Eshop je miesto, ktoré žiada údaje o zákazníkovi a je nemysliteľné, aby v roku 2020 existoval eshop s http a nie https. Stránky neobsahujú prevádzkovateľa. Sídlo. Kontakt. Nič. Len prasprostý formulár, kam môžete napísať, ale nič sa nedozviete. Stránky neobsahujú plnohodnotné obchodné podmienky, neobsahujú reklamačný poriadok, skrátka absolútne nič, žiadne záruky, ani garancie. Stránky obsahujú podivnú ponuku, všetky možné modely a neuveriteľné ceny. Na hlavnej stránke sme si všimli informáciu, že za nákup minimálne za 2 000 NZD už poštovné neplatíte. Aha, novozélandský dolár? Alebo kiehoďasa? Je nemysliteľné, že obchod priamo obsahuje platobnú bránu. Nie ste presmerovaní do banky, ale rovno na tejto doméne bez akéhokoľvek zabezpečenia si vypýtajú číslo platobnej karty. Ide tam o plnohodnotný SCAM, PISHING, kartový podvod, ako len chcete. Informátor a obeť, ktorá nás upozornila na podvodný eshop, si našiel jediný údaj v bankovom účte. Peniaze odišli k prijímateľovi identifikovanému ako “EPL*WUSHJIANG, BEIJING, CN“

Varujeme pred nákupom na BANEBA.cz

Stránky Baneba.cz sú v súčasnej podobe čistý podvod. Absolútne falošný predajca, neexistujúci predajca, zlodej vašich peňazí, podvodník kradnúci údaje z karty. Číha na internete, aby vás chytil do pasce. Tvári sa ako obchod, ale nie je ničím iným, len systémom na okrádanie ľudí. Neviem ako inak by sme tento podvod ešte mohli zhrnúť, aby bol verdikt jasný každému. Dostávame emaily, kde ani pri bode 5 nie je niektorým ľuďom jasné, či ide o podvod, alebo nie. Mrzí nás, že až takto veľmi nejasne dokážeme roky písať naše články. Veríme však, že tentoraz t bude ľuďom naozaj jasné. BANEBA.CZ predávajúca tenisky je podvod. Nenakupujte v nej, nezadávajte do nej žiadne osobné údaje a ani žiadne čísla karty. Nikdy nezadávajte čísla karty nikde na žiadnom eshope, ak o eshope nevedia aj ostatní ľudia na Googli, alebo vaši priatelia.

Ďakujeme Michalovi, že jeho skúsenosť a vykradnutie jeho platobnej karty, žiaľ, mohla prispieť k varovaniu ostatných.