Bazoš nemá žiadnu platobnú bránu, podvodníci chcú vaše peniaze 5 (100%) 3 hlas[ov]

Nedávno to bolo Bazar.sk, no veľmi rýchlo podvodníci prešli na Bazos.sk a udreli v plnej sile. Už sme sa tým nezaoberali, pretože na podvod sme už v súvislosti s nakupovaním cez inzerát upozorňovali, no stále jemnoho ľudí zo Slovenska, ktorí nečítajú upozornenia na samotnej stránke bazos.sk , ktorú podvodníci poškodzujú, ale nesledujú ani naše články, alebo neoverujú informácie cez vyhľadávač. Platí totiž nasledovných niekoľko vážnych upozornení:

žiadna platobná brána alebo platobný systém serveru BAZOŠ.SK neexistuje Nikdy nevkladajte čísla z platobnej karty len tak hocikam. Slúžia vám len na platenie za služby a tovar online. Nie na prijímanie peňazí. Vyhýbajte sa komunikácii, ktorá je iná ako bežná komunikácia a tlačí vás do neznámych j postupov. Presne to robia podvodníci, aby sa cítili ako ryba vo vode, kým vy ste celkom zmätení. Bazoš.sk je prvou obeťou, jeho rozhranie a obsah je zneužívaný podvodníkmi, ktorých nemá mať portál ako pod kontrolou. V inzerátoch si všimnú číslo a kontaktujú budúce obete priamo

Podrobnejšie o “platobnej bráne / platobnom systéme” samotného Bazoš.sk:

Administrátori sú zahltení otázkami a emailami od nespokojných ľudí. Nečudujeme sa. Na Bazos.sk doliezla háveď zo zahraničia, ktorá tvrdí,že má záujem o vami predávaný produkt, ale že cez nový platobný systém vopred uhradia. Je nemysliteľné, že tento trik skúšajú tak často, v takom veľkom objeme a hlavne s logikou “nového platobného systému”. Ak chcete dnes niečo predať na Bazos.sk, je veľmi pravdepodobné, že vás môže medzi skutočnými záujemcami osloviť aj podvodník. Žiadať bude chcieť kontakt cez mobilnú aplikáciu, kde sa ozve so záujmom, no zároveň uvedie, že platí vopred.

inzercia:



5x dôležité upozornenie, žiaden BAZOŠ platobný systém neexistuje

POZOR: práve informácia, že platí vopred zbaví ľudí ostražitosti po prvý krát. Pretože platba vopred je predsa len platba s určitými zárukami. Lenže podvodník prichádza s niečím, čo nepoznáte. POZOR: pošle vám odkaz na akúsi novú službu portálu BAZOS.SK, ktorý vám pošle peniaze. Stačí doň zadať čísla karty. Nikdy nič také neexistovalo a ani nič také BAZOS.SK nezaviedol. Linky, ktoré vám záujemca pošle, sú pishingové – podvodný web sa len snaží vyzerať, že je skutočný. POZOR: tento falošný narafičený portál žiada čísla karty. Stokrát sme to už spomenuli, no zadaním čísla kariet dochádza iba ak ku platbe., nie príjmu peňazí. Na príjem peňazí slúži IBAN. Účet vám cez IBAN nikto nehackne, za to poskytnutí,m čísla z platobnej karty môžete hravo prísť o peniaze. O to viac, ak nečítate správy, ktoré chodia. POZOR: nezadávajte žiadne údaje do stránok, ktoré nie sú v nijakom vzťahu so skutočným prevádzkovateľom. Všimnite si konečne to vážne upozornenie na bazos.sk celkom hore v červenej farbe. Celý portál upozorňuje po vstupe na fakt, že vás môže niekto oslovovať, no ide o podvod. POZOR: Takto to nefunguje. Ak chcete peniaze, jednoducho chcete peniaze priamo. Nie cez systémy ako je tento. Používa logá Slovenskej pošty, platobných kariet, príšernú slovenčinu, nepochopiteľné slovné spojenia a veselo sa vydávajú za pravých záujemcov a akýsi platobný systém. Skrátka žiaden platobný systém, alebo BAZOŠ platobná brána neexistuje. Ak vám niekto niečo tvrdí iné, chce vaše peniaze… alebo len zbytočne púta pozornosť.

Zdroj foto:

Fotografie v tomto článku sme si dovolil použiť tie posledné, ktoré ste nám zaslali ako ukážku podvodu. Ďakujeme za podnety, ktoré neustále prichádzajú. Proti tomuto páchateľovi však nemožno bojovať inak ako osvetou.

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 1 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0