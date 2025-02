Pulsero na potenciu a lepší pohlavný život je vraj liečivý zázrak

Ohodnoťte článok

Falošné stránky akéhosi údajného skvelého lieku Pulsero na adrese leaderstockshop(bodka)com (LINK1) vám predostrú niekoľko vymyslených faktov a tvrdení. Údajne prípravok modrej tabletky na potenciu, známy ako VIA a končí na GRA, je nebezpečný, poškodzuje cievy a zvyšuje riziko infarktu. Ale Pulsero je absolútne neškodný, rovnako účinný a ešte k tomu lieči telo. Úžasný bonus, čo poviete? Spam s prípravkom Pulsero do emailových schránok prichádza presne v tej istej šablóne a rovnakým spôsobom, ako ostatné nebezpečné prípravky, falošné lieky a bludy z podvodnej ruskej siete lacných neúčinných prípravkov, ktoré nemajú svojho výrobcu a ani jasné zloženie. Pulsero je neznámy prípravok, ktorý sľubuje lepší sex, lepšie zdravie, zdravú potenciu aj srdce. Avšak pozor. Zámerne sa nedozviete z podvodných stránok pravdu.

Čo Pulsero je a čo nie je?

Pulsero je zázračný prípravok s obsahom zinku, rastliny ginseng (všehoj ázijský) a rastliny damiana. V skutočnosti je však prípravkom, o ktorom nikto nič nevie. Neexistuje výrobca, žiadne logo, laboratórium, ale ani špinavá garáž so špinavými nástrojmi a hrdzavou vaňou, kde sa mieša a napĺňa. Neexistuje jasný údaj, kde sa vyrába, z čoho presne, aký výskum a reálny certifikát sa viaže na tento doplnok.

vymyslení sú zákazníci. Fotografie nachádzame aj na iných miestach s inými podobnými vymyslenými príbehmi, ale inými menami.

vymyslený falošný neexistujúci odborník, lekár menom Mark Fečo. Pri jeho mene uvádzajú nasledovný blud „(urológ, lekár najvyššej kategórie, profesor)“. Čiže najvyššia kategória asi má znamenať, že je najmúdrejší na svete? Alebo čo presne? Takýto lekár neexistuje, nenachádzame ho. Žiadna minulosť, prítomnosť, nič.

Certifikácia, oficialita, uvádzanie výrobku v nejakých zoznamoch skutočných prípravkov – nie je.

Všetky zmienky o tomto zázraku nachádzame výhradne len na portáloch podvodných, na stránkach s falošnými recenziami a na stránkach ľudí, ktorí nie sú skutoční ľudia a ich názory sú tak nevierohodné.

jeden zo zákazníkov uvádza meno Ján Bobák. Fotografia je však na internete dobre známa. Zneužívajú ju mnohé podvodné stránky na vytváranie falošných identít investorov a obchodníkov, riaditeľov a podobne. Jedna z najstarších zmienok využitia tejto fotografie však pochádza z Amazon.com, čiže určite nie Ján Bobák a vymyslení sú aj zvyšní páni.

Neodporúčame nákup, pretože:

Prevádzkovateľ hrdo uvádza svoj názov, je to Global Partners LTD, avšak chýba akýkoľvek povinný údaj o sídle, kontaktoch a samozrejme – Všeobecné obchodné podmienky. je neprípustné nakupovať na stránkach, ktoré neposkytujú žiadne záruky, pomoc, kontakt, pravdivé údaje, reálne osoby, reálnych lekárov a čokoľvek oficiálne. Najmä ak ide o súčasť rozsiahlej podvodnej siete stránok s rovnakou štruktúrou, spamujúca so zvráteným marketingom.

Možno pre zopakovanie tiež musíme uviesť, prečo je predajná stránka na tak podivnej adrese. Jednoducho preto, že o niekoľko dní nemusí fungovať. Nepresmeruje sa na ňu žiaden spam, či reklama a ak ste si niečo objednali a zachovali ste si v pamäti túto adresu, pri riešení reklamácie, alebo trestného oznámenia sa nedopracujete k žiadnemu obsahu, pretože takto ukrytú stránku ľahko skryjú pred zrakom verejnosti aj Googlu.

Pulserov-Com a jeho Pulsero Gél

Podobným spôsobom fungujú aj pochybné stránky LINK2, kde ide o gél, nie tabletky. Stretnete sa však s ešte podivnejšími tvrdeniami a hlúposťami. Medzi vymyslenými spokojnými zákazníkmi nájdete ľudí, ktorých využívajú aj na iných stránkach. No takzvaná Anica Dubravská je v skutočnosti fotografiou vo fotobanke Depositphotos. Najvtipnejšie je, že babráci podvodníci z týchto stránok prezentujú a predávajú opäť výrobok s názvom A, ale v komentároch a hodnoteniach vidíte prípravok B. (to sú tie zmienky o géli s názvom Deeper). Predaj klasicky prebieha celkom bez povinných náležitostí, kašle sa na reklamačný poriadok, všeobecné podmienky, prehlásenia, povinné identifikácie, jasné pravidlá, záruky. Ako nakupujúci nemáte nič.

Odkazy v článku: neodporúčame návštevu

Odkazy uvádzame pre úplnosť a spätné overovanie, alebo pre vyšetrovateľov. Z adries si odstráňte hviezdičky.

LINK1: http:*//leaderstockshop*.com/xLMS/

LINK2: https:*//sk.pulserov.*com/?TID=67B07DB07EED7B660C0DA402&host=keonv.com&c=sk