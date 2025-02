Pozor na obe: Kerastia a Hemply Serum Hair Fall Prevention Lotion

Ohodnoťte článok

Prípravok na rast vlasov Kerastia a prípravok s názvom Hemply Serum Hair Fall Prevention Lotion… sú oba promované rovnakými textami, rovnakými falošnými odborníkmi a neexistujúcimi výskumami. Podvodníci stojaci za propagáciou týchto zázrakov sa celkom vykašľali na prácnu prácu a spravili promo obom výrobkom totožné. V súvislosti so zmienkou o jednom aj druhom výrobku, pričom Kerastii sme sa venovali v samostatnom článku, pripojme ešte zmienku o zaujímavom úkaze. Doméne, ktorá pôsobí odborne, ale žiaľ je len zneužitím názvu a nie je skutočnou doménou. Oba prípravky propagujú reklamy na mimoriadne zvláštnom a podivnom českom magazíne na adrese novinkov(bodka)cz, ktorý neodporúčame ani otvárať vzhľadom na veľké množstvo nebezpečných reklám. O čo ide v prípade týchto výrobkov a čo sa s nimi viaže?

Nemocnica Galanta? Určite nie!

Na zaujímavej adrese nemocnica-galanta.sk nenájdete stránku nemocnice Galanta (LINK1 pozrite dole). Ešte v roku 2015 napríklad túto doménu naozaj vlastnila Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, ale neskôr doménu pustila a toho sa chytili šmejdi špekulanti. Dnes na stránkach nájdete falošné recenzie, ktoré nie sú recenziami. uvádzajú informácie o liekoch a prípravkoch na liečbu všetkého možného, pritom nejde o skutočné lieky. všetko, čo stránky prezentujú, a hrá sa na liečivo, či odbornú lekársku pomoc, sú len prípravky zo zahraničia s nejasným pôvodom a zložením. Predávané vždy cez rovnakú podvodnú sieť falošných magazínov a stránok, ktoré výrazne porušujú všetko, čo hovorí obchodný zákonník. Aj toto je ukážka toho, prečo je vhodné dávať pozor na domény a ako je možné ľahko zneužiť doménu, ak je niekde uvedená ako kontakt na nemocnicu. Napríklad historicky z minulosti a kontakt nebol doteraz zmenený v napríklad nejakom adresári a pod.

Ale teraz späť k spomenutým prípravkom.

Petr Kušnír neodporúča… vlastne neexistuje!

Volám sa profesor Petr Kušnír… Viete čo? Volám sa docent Tomáš Šalmon. Ako to pôsobí? zvláštne, nemyslíte? Kto normálny sa predstavuje s titulom? A ak áno, tak sa uvádza, kde je profesorom, na akej škole, na akom inštitúte a v akom odbore. Dobre, kašleme na to. Problém je v tomto prípade inde. Vytváranie falošných lekárov, ktorí niečo odporúčajú, je bežnou praxou. Rovnaký údajný profesor ale odporúča dva rôzne prípravky, ale s rovnakým textom a s rovnako silnou kampaňou, ktorá sa len strieda a o mesiac bude viac vidieť druhá. pozrieť si môžete aktuálne hneď dva rôzne weby (LINK2 – LINK3), ktoré sú príkladom toho, ako sa podvodníci nebabrú a idú po zákazníkoch cez dva rôzne názvy. Všimnite si, že oba prípravky a oba podvodné weby sú ukryté na rovnakej doméne, ale mení sa len akýsi podivný kód.

Zneužitý akvapark Veľký Meder

Staršia doména patriaca kedysi termal parku Veľký Meder dodnes ponúka starší web (LINK4). Akvapark má inú doménu a táto skončila, no špekulanti sa jej zhostili, vsunuli do vnútra schované linky na ich prípravky a vytvárajú dojem, že tieto prípravky majú jasnú podporu aj takých miest ako Nemocnica Galanta a akvapark vo Veľkom Mederi. V skutočnosti sú to len zneužité domény, ich logá, alebo prvky pôvodných webov. Hoci stačí celkom len to, že to kedysi bola doména nemocnice, alebo to, že nesie stránka akvaparku logo akvaparku. Mimochodom, šmejdi sú na toľko odvážni, že si dovolili vytvoriť virtuálnu lekáreň a vytvoriť dojem, že termalpark prevádzkuje svoju lekáreň. Nebezpečenstvo zámeny s reálnym termálnym kúpaliskom tak dostáva celkom vážnejší rozmer. Podvodníci si zriadili hoci len názvom „lekáreň“ aj s prezentáciou výrobkov. Odkliky však už vedú na ďalšie pochybné weby. Pozrieť si to môžete na vlastné oči na (LINK5).

Použité weby – odstráňte si hviezdičky

LINK 1: https*://nemocnica-galanta.*sk/hemply/

LINK 2: https*://simplymethodsforsurprise*.com/421/hltgue2/one/?req-id=qddecPwB

LINK 3: https*://simplymethodsforsurprise.*com/421/katgue2/one/?req-id=PrfwNgeG

LINK 4: https*://thermalcorvinus.*sk/lekaren/produkt/hemply-hair-fall-prevention-lotion-sk/

LINK 5: https*://thermalcorvinus.*sk/lekaren/