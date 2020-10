Vlna nenávisti a boja od osobných profilov po úradné stránky

Ohodnoťte článok

Popierači koronavírusu a miery aktuálneho diania sa rozdeľujú medzi tých, ktorých argumenty sú niekedy správne aj prestrelené (už v tejto chvíli svrbia prsty na klávesnici práve túto skupinu). Tí s opodstatnenými argumentami sú bez práce. V rúšku sa im ťažko dýcha, alebo pre obmedzenia nemohli vycestovať domov do zahraničia. Dôvody protestovať tak z pochopiteľných dôvodov niektorí z nás naozaj máme. Lenže títo ľudia stále nemusia byť nevyhnutne šíriteľmi hoaxov. Stávajú sa nimi vtedy, keď uveria múdrostiam z Facebooku a múdrostiam iných. Inokedy presahujú do úrovne sci-fi, absurdných nelogických hlúpostí a akékoľvek vyjadrenie k týmto prípadom sa končí absolútnym nepochopením, prípadne útokom.

Na internete existuje niekoľko miest, ktoré sa pokúšajú o informovanie verejnosti. Akékoľvek vyjadrenia sa však na takýchto miestach môžu stať zápalnou šnúrou. Sledujeme už niekoľko dní, že komentár o pasení kôz je pochopený ako čmáranie po stene. Alebo ešte lepšie, príspevok o raňajkách je pochopený ako teroristický útok. Napísané vyjadrenie nemá nič spoločné s tým, čo sa pokúšajú komentátori vložiť do úst pisateľa príspevku (úradu, či stránok). Akoby komentátor mal vlastný problém a videl len ten, nech už je príspevok samotný o niečom inom. Pod útokom nezmyselného správania ľudí sa tak ocitajú stránky Ministerstva zdravotníctva, aj policajná stránka odhľaujúca HOAXy. Tá aj napriek tomu, že sa dopátra k prvému šíriteľovi, ten výmysel oľutuje a zmaže, boj nevyhrá. Pre zvyšok národa je tento šíriteľ napriek výmyslom hrdina a jeho posolstvo je šírené aj naďalej ako screenshot bez mena. Aj v čase, keď autor bludu už nechce mať s príspevkom a Facebookom nič spoločné, výmysel zmazal a “máme mu dať pokoj.”

Informácie, ktoré popierači neprijmú

A preto je tento boj bez konca, bez porazených a bez víťazov. Stránky MZ sú pod mimoriadnym útokom popieračov. Je to evidentné ja v komentároch ľudí.

Je priam až neuveriteľné, že takýto príspevok, kde MZ uvádza „Pozor na “zaručené” internetové lieky ☝️“ , sa ozývajú komentáre absolútne zcestné a nelogické. Komentár MZ si totiž jednotlivci prekladajú ako „ovocie zabíja“ a preto podľa nich Ministerstvo zdravotníctva tvrdí nezmysly. Napriek tomu, že tie nezmysly si vytvoril komentujúci. Nejde však ani o promile prípadov, kedy nie je príspevok pochopený správne. Situácia s koronavírusom nie je únosná ani v rámci reálneho sveta a ani v rámci bludov a dezinformácií, ktoré majú mimoriadne veľkú silu a úspech. To, čo sa odohráva na internete v názorovom boji, sa už dávno dotýka aj HOAX.SK. Sme pod útokom podobne, ako médiá, ktoré uvádzajú fakty.

Sajfa nie je lekár, to predsa vieme všetci

Všetci v tomto malom štáte plnom vzdelanosti, pochopenia a solidarity vedia, že Sajfa nie je lekár. Je však mediálne známa osobnosť, prostredníctvom ktorej je možné pritiahnuť záujem o tému do oblasti, ktorá je popieraná, alebo zľahčovaná. Vo svete je bežné, že moderátor, herec, spevák, či len aktivita, zabávač, a pod. je tvárou nejakej kampane. Druhá vec je Sajfova cena, ktorú by si Úrady nedovolili. Avšak je tu aj iný aspekt – sledovanosť a lajky. Človek fungujúci na sociálnych sieťach vie o čo ide. Nemáme mu mať čo za zlé. Správny influencer sa venuje aktuálnym témam. Sajfa sa spojil s úradmi, vznikol nápad, ako túto neznámu oblasť verejnosti o niečo viac priblížiť a preto vzniklo niekoľko materiálov. Z predstáv na Facebooku totiž vyplýva, že ide o pracovisko so špinavým stolom, kde sa výsledky hádajú len tak od stola. Práve to sa pokúsil zmeniť aspoň niekto, ak už sa to mienkotvorným médiám doteraz nepodarilo. Aj takýto krok sa však sretol s nenávistnými prejavmi a silným pôsobením hejtingu, ktorý s veľkou silou útočí aj a nás.

Koniec koncov, ak by bol prizvaný Paľo Habera, Paľo Hammel, Rudolf Schuster, Kiska, Radičová, Adela Vinczeová, kardiológ Mudr. Fischer, alebo Patrik Švajda, bolo by to celkom jedno. Neexistuje osobnosť, ktorá by nevyvolala vlnu ďalšieho odmietania, pohŕdania, alebo slovných útokov a hejtingu. Ani A, ani B. To je “súdržnosť národa a jeho spoločnosti” v čase, keď to potrebujeme najviac.

Nepáčil sa Vám tento článok? Nepáči sa Vám že sa nám nepáči správanie, urážanie, nenávisť a šírenie bludov, ktoré sa opäť spájajú s aroganciu a vyjadrovaním, aké ani na Facebook nepatria? Dajte nám o tom vedieť, alebo nás pranierujte na ďalších stránkach a skupinách.

