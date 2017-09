HOAX mení majiteľa, ale kvalitu pre vás zachováme 5 (100%) 1 hlas Tak ako každý portál jedného dňa zhodnocuje svoje smerovanie, aj my sme...

HOAX mení majiteľa, ale kvalitu pre vás zachováme 5 (100%) 1 hlas[ov]

Tak ako každý portál jedného dňa zhodnocuje svoje smerovanie, aj my sme boli nútení trochu premýšľať nad smerovaním a budúcnosťou. Nové pravidlá SK-NICu, nákladovosť portálu, náročnosť príprav článkov a viacero ďalších faktov týkajúcich sa prevádzky tohto portálu nám prinášajú mnoho poznatkov. Vieme viac o miere znečistenia nášho internetu. Vieme viac o potrebách, skúsenostiach a nešťastiach našich návštevníkov. HOAX v poslednom mesiaci priniesol niekoľko zmien, ktoré boli skôr technického smeru. HOAX mení majiteľa, no my veríme, že sa nijako nezmení kvalita. Mimo novú krv a podporu zo strany ďalších stránok by sa nemalo zmeniť nič. Stránky stále nebudú patriť žiadnej firme, ani nebudú manipulovať s obsahom.

Redakcia HOAX by mala byť zachovaná rovnako, ako chuť písať. Naďalej budeme radi, ak nám budete písať a upozorňovať nás na nové nálezy. Meniť sa zrejme bude len emailový kontakt na redakciu, prípadne niektoré prvky na našich stránkach. Zmeny kontaktov budú uvedené priamo v sekcii kontaktov. Nedokážeme sľúbiť zvýšenie kvality, keďže aj my sami, tvorcovia obsahu, sme vekom dosiahli hranicu únosnosti, kedy si z času ukrojí vlastná rodina a povinnosti neraz spojené práve s ňou. Rodina je prvoradá a preto len čo dovolia okolnosti, pokračujeme v našom poslaní aj naďalej.

Veľké poďakovanie vám

Zároveň, ak máme možnosť sa prihovárať našim čitateľom, chceme sa vám poďakovať za podporu a záujem o našu prácu. Sme radi, že denne nachádzajú desiatky ľudí odpovede na svoje otázky a pochybnosti práve u nás. Dokonca sa tešíme s fingovaných komentárov, ktoré cielene vyvracajú naše tvrdenia o Ling Fluent / Ling Intelligence napriek tomu, koľko problémov už falošné stránky napáchali. Ďakujeme vám, ak ďalej zdieľate niektoré popisované problémy a varujete svojich blízkych. To je jedna z mála zbraní, ktoré môžeme použiť. Ďakujeme preto, že ste spolu s nami tou zbraňou, ktorá sa snaží vyčistiť slovenský internet, ktorý žiaden úrad nekontroluje a nečistí, pretože niečo také nevie a pre nepripravenosť zákonov ani nemôže.