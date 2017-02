Ľudia vraj hromadne rušia Netflix, pretože je tu lepšia náhrada

Ak ste náhodou aj mali nejaký Netflix, už ste ho zrušili? Reklamy hlásia, že ide o hromadné rušenie, ale po pravde, zrejme ide o...

Na internete sa v rôznych magazínoch nachádzajú podvodné reklamy spomínajúce netflix hneď pod článkami. Služba reklamného systému zo zahraničia, ktorá láka administrátorov magazínov, aby i ju nainštalovali a zarábali na nepozornosti ľudí, využíva jazyk podľa návštevníka. Ak prídete na americký web, reklamy budú v slovenčine. V jednej z nich sa dozviete, že ľudia hromadne po celom svete rušia službu Netflix, pretože je tu niečo oveľa lepšie, aktuálnejšie a hlavne lacnejšie. Skrátka totalbrutalmegašpica služba, ktorá je konkurenciou Netflixu a je celkom nová, ešte ste o nej nepočuli a musíte ju mať.

Konkurencia Netflixu, už ste ho zrušili?

Ak ste náhodou aj mali nejaký Netflix, už ste ho zrušili? Reklamy hlásia, že ide o hromadné rušenie, ale po pravde, zrejme ide o podvodné hlásenie. HOAX, dá sa povedať. Ľudia, ak by hromadne rušili Netflix, zrejme by sa to odzrkadlilo v nejakom inom dôveryhodnom zdroji. Všetko je to popísané na stránkach, ktoré sú cieľom týchto reklám. Na adrese http://howfinancedaily.com/landers/streaming/. Na tej stránke sa dozviete, že akási nová služba prináša celkom lepší zážitok. Na novú službu je tu len odkaz vždy smerujúci na niečo podobné ako je v tomto príklade: „http://thepuppies.club/hrfp?url=http%3A%2F%2Fwww.traktrafficflow.com%2F%3Fa_aid%“

Ako sa volá tá úžasná náhrada za Netflix?

Toto je snáď zlý vtip. Odporná pochybná praktika s akou sme sa ešte nestretli vás čaká pri pokuse kliknúť na odkaz a dozvedieť sa, čo je to za službu a ako sa volá. Každý kto klikne sa dozvie vždy o inej službe. Vždy sa volá inak. Rôzne názvy, rôzne logá, ale stále ten istý formulár. Nebudeme sa registrovať. Už to, že ide o zavádzanie, spojenie s Netflixom (televíznou službou), a vždy inú cieľovú službu, s iným logom a inou doménou, zaváňa niečím, čo ťažko považovať za férové a čisté.

„Prevratná novinka“ nemá ani len názov. Aby sa nedali zlé referencie vystopovať podľa názvu, vytvoria rovno hneď niekoľko identít.

Nuž teda pozrite sa, toto všetko je v skutočnosti táto nová zázračná služba, ktorá láka ľudí na pozeranie televízie a vždy sa volá inak, keď kliknete. Názvov môže byť viac, no v skutočnosti ide stále o to isté – identické stránky, texty, obsah.

https://micmusik.com/registration

https://playjoltz.com

https://247mediaz.com

https://bonxmedia.com

https://smushgame.com/

https://musiczum.com

https://popplayz.com

https://coreplays.com

https://fastplayz.com

https://gomediaz.com

https://spotzplay.com

https://musics247.com

https://kazumedia.com

https://pepplays.com

https://playproz.com

Čiže? Demencia. Čo iné k tomu môžeme dodať? Vymyslia službu, ktorá je lepšia ako Netflix, ale prtom ani len nefunguje, len si vyžiada peniaze. Vo výsledku máte zhodnotiť, že možno to nie je pre vás. Lenže ani len neviete, ako sa volá, pretože je možno sto narafičených webov. Ďakujeme, ale neprosíme si podobné praktiky. Reklamy pod článkami sú v slovenčine, čiže cielenie majú na slovenských čitateľov. Neverte im. To je celé.